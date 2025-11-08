میشه آدم ذکر خدا بشه؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: قدر و اهمیت واسطه نعمت، وقتی معلوم میشه که بزرگی نعمت رو خوب بشناسیم. بعدشم برا تشکر از اون واسطه هم میتونیم زبونی تشکر کنیم و هم میتونیم از نقشی که تو رسیدن نعمت به ما داشته، ازش تعریف کنیم. در مرحله بعدم باید با رفتارمون از طرف مقابل تشکّر کنیم و وظیفه ای رو که برا ایجاد آرامش تو وجود دیگران داریم انجام بدیم؛ اما ادامه :بحث یه نکته خیلی لطیف دربارۀ ایجاد آرامش تو وجود دیگران هست که توجه به اون میتونه یه دنیا تغییر رو تو زندگی ما به وجود بیاره اون نکته رو با این مقدمه میگم:



قرآن درباره راه به دست آوردن آرامش میگه:

ألا بذکر اللهِ تَطْمَئِنُ القُلوبُ.

آگاه باشید که دلها به یاد خدا آرام میگیرند.

این آیه رو گوشه ذهنتون داشته باشید. حالا به این حدیث دقت کنید که رسول خدا فرمودن:حواریون به عیسی(ع) گفتند: ای روح خد با چه کسی نشست و برخاست کنیم؟

عیسی(ع) :فرمود با کسی که دیدنش شما را به یاد خدا می اندازد و سخن گفتنش بر علم شما می افزاید و رفتارش شما را به آخرت ترغیب میکند.(۲)

همه ما با شنیدن این حدیث این معنا رو میفهمیم که باید با کسی نشست و برخاست کنیم که این ویژگیا رو داشته باشه ولی حواسمون باشه که توی این حدیث، یه پیام ویژه وجود داره. اون پیام اینه که ما وقتی همنشین خوبی برا اطرافیانمون هستیم که دیدن ما اونا رو یاد خدا بندازه اگه ما بخوایم به معنای این حدیث عمل کنیم، نهایتش اینه که فقط تلاش میکنیم افرادی رو پیدا کنیم که این ویژگیا رو داشته باشن؛ امّا اگه به پیام حدیث توجه کنیم تحول بزرگی تو رفتار و گفتارمون ایجاد میشه. ما باید آدمی بشیم که وقتی اطرافیانمون حرفای ما رو میشنون و کارامون رو میبینن به جای این که به دغدغه های بیخودی شون اضافه بشه به علمشون اضافه بشه از دنیا دور بشن و شوق آخرت، وجودشون رو بگیره. وقتی دیدن ما دیگران رو یاد خدا بندازه، ما «ذکر خدا» میشیم. اون وقته که طبق آیه «ألا بِذِکرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلوبُ»

نشست و برخاست با ما مایه آرامش دیگران میشه ما باید مصداق «ذکر» بشیم تا مایه آرامش دیگران باشیم.

امام رضا (ع)فرمودن:دو جمله روی انگشتر عیسی نقش بسته بود که برگرفته از انجیل بود خوش به حال بنده ای که خدا به خاطر او یاد میشود و وای بر بنده ای که خدا به خاطر او فراموش شود.(۳)حالا چی کار کنیم که دیدن ما دیگران رو یاد خدا بندازه؟ راهش مشخصه. بندگی! این بندگی کردنه که به ما رنگ خدایی میده.صبغَةَ اللهِ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللهِ صِبغَةً وَ نَحنُ لَهُ عابدونَ.(۴)

آری ایمان دلهای ما رنگ آمیزی خدایی است و کیست که رنگ آمیزی اش بهتر از خدا باشد؟ و ما عبادت کنندگان اوییم.هر چی بیشتر بندگی کنیم بیشتر رنگ خدا میگیریم. این جوری کسی که ما رو میبینه یاد خدا میافته. اصلاً آرامشی که کنار اولیای خدا احساس میکنیم از همین جنسه اونا رنگ خدا گرفتن که ما رو یاد خدا میندازن. یاد خدا دل رو آروم میکنه پس دیدن اون آدما به ما آرامش میده.خونه آرامش دل آدماست؛ ولی این نکته رو هیچ وقت فراموش نکنیم که دل، دست خداست و مقلب القلوب ، خود خداست. حتی فکر این که بخوایم بدون عنایت خدا، مایه آرامش دل کسی بشیم توبه داره ماها نمیتونیم دل کسی رو آروم کنیم. این خداست که میتونه دلا رو آروم کنه. ما فقط میتونیم واسطه که خدا رو بیشتر به اطرافیامون نشون بدیم.



آرامش دادن یکی از اصلی ترین مصداقای خدمت به خلق خداست. مگه خلق خدا به چیزی بالاتر از آرامشم نیاز دارن؟! من وقتی بندگی میکنم و خوبم بندگی میکنم، دارم برا آرامش خونواده م زحمت میکشم این خودش خدمت به خلقه، اونم از نوع ویژه ش.

یکی از مشکلای بزرگِ ما تو نگاه به دین ، اینه که با تفکیکایی که تو ذهنمون ایجاد کردن دین مثل جزیره های نامربوط به هم تعریف شده با دین جزیره ای که نمیشه زندگی کرد. تو دین جزیره ای زندگی فردی ربطی به زندگی اجتماعی نداره شما وقتی دارید به کارای خودتون میرسید، احساس نمیکنید که تک تک این کارا رسیدگی به حال جامعه ست. واقعیت اینه که من وقتی روی اخلاق و رفتار خودم کار میکنم جزو افرادی میشم که دیدنشون آرامش رو به جامعه هدیه میکنه کسی که خودش رو از بدیها پاک میکنه، هم داره خودسازی میکنه هم داره به ساختن جامعه کمک میکنه. فرض کنید یه شهر که ده تا محله داره، ده تا آیة الله بهجتم داشته باشه مردم صبح و ظهر و شب دارن کسی رو میبینن که اونا رو به یاد خدا میندازه دل مردم این شهر پر از آرامش میشه دور شدن از این نگاه باعث شده خیلیا وقتی می شنون دین برنامه زندگیه»، باور نکنن؛ چون دینی که بهشون معرفی شده قابلیت مدیریت زندگی رو نداره.



اتفاقاً یکی از دلیلای گریز از دین دقیقاً همینه. بعضی از ما مذهبیا یه تعریفی از دین رو تو جامعه جا انداختیم و خودمون رو مساوی با دین فرض کردیم برا همینم دیدن ما مردم رو یاد اون دین میندازه در حالی که دین واقعی با دینی که رفتارای ما مبلغ اونه، فاصله زیادی داره.

امروز یکی از مظلومیتای مردم، اینه که دور و برشون نمونه کسی رو که واقعاً دینی زندگی کنه خیلی کم میبینن. یه نگاهی به دور و بر خودتون بندازید چند نفر سراغ دارید که اگه به رفتار و گفتارشون نگاه کنید لحظه به لحظه یاد دین می افتید؟ وقتی ما به معنای واقعی کلمه، «دیندار» زندگی کنیم مردم با دیدن ما تعریفشون از دین عوض میشه. اون وقته که یه چهره دیگه از دینداری براشون به تصویر کشیده می شه و تازه می فهمن دیندار کیه بعدشم مایه آرامش بودن خدا رو با نشست و برخاست با ما میفهمن و معنای آرامش رو با همه

وجودشون می چشن.

شاید یکی بگه خب همین الآنم وقتی مردم، کسی رو با ظاهر مذهبی میبینن یاد خدا میافتن». بله، درسته برا همینم احساس خطر میکنم اگه الآن از خیلی جوونا بپرسید: آدم دیندار کیه؟ خیلی زود جواب میدن کسی که نماز بخونه و حجابش رو رعایت کنه و چند تا ویژگی ظاهری دیگه رو براتون ردیف میکنن. وقتی دین از نگاه جوون همین ویژگیای ظاهری شد ، دیندارم میشه کسی که اینا رو رعایت میکنه این خودش مظلومیت مردم رو بیشتر میکنه؛ چون این جوونا با خدایی که با دیدن من به یادش میافتن احساس آرامش نمیکنن. یادمون نره این، یه اصل مهم تو دعوت مردم به دینه که: وقتی مردم طعم آرامش رو تو معاشرت با آدمای دیندار می چشن در اصل دارن طعم خدا و دینی زندگی کردن رو می چشن. نکته ای که درباره ش حرف زدیم فقط ضرورت امروز جامعه ما نیست؛ به ضرورت جهانیه امروز خیلی از مردم دنیا یه سؤال بزرگ دارن اگه دینی که شما ازش دم میزنید خوش بختی و آرامش می آره چرا خودتون آروم نیستید؟ چرا این قدر از زندگی می نالید؟ چرا آدمای دور و برتون کنار شما حس خوب آرامش رو تجربه نمیکنن؟ اینا سؤالای جدی و مهمیه که باید بهشون جواب داد. ما برا قانع کردن مردم و آروم کردن دلشون ، بیش از اونی که نیاز به مطلب داشته باشیم به الگو نیاز داریم؛ الگویی که ثابت کنه میشه با دین زندگی کرد و به آرامش رسید. اصلاً فقط دینی برا زندگی کردنه که انسان رو به آرامش میرسونه. اون وقته که میشه با این زندگی به دیگران هم آرامش داد.



چرا بعضی از کسایی که ظاهراً دیندارن از کمک کردن به این و اون حتی برادر یا خواهرشون دریغ میکنن؟ چرا حاضر نیستن از پولشون به راحتی بگذرن؟ چرا باید یه عالمه التماسشون کرد تا گذشت کنن؟ چرا به دنیا چسبیدن و ولش نمیکنن؟ و هزار تا چرای دیگه .....

ما باید هدفمون تو رفتار اجتماعی این باشه همه اون چیزایی که دین میگه تو رفتارمون معلوم باشه. امام صادق الله فرمودن:

با غیر زبان هایتان دعوت کننده مردم به سوی خدا باشید تا از شما دوری از حرام و تلاش و نماز و کار خیر را ببینند این کارها دعوت کننده هستند.(۵) مردم باید از شما کار خیر ببینن، یعنی مثلاً: اگه کسی پشت سرتون بد ،گفت شما پشت سرش خوب بگید.اگه کسی بهتون توهین کرد شما محترمانه باهاش رفتار کنید.اگه کسی وقتِ محتاج شدن شما کمکتون نکرد، وقتی محتاج شد اولین نفری باشید که کمکش میکنید.

اگه احساس کردید کسی بهتون نیاز داره، حتی اگه ابراز هم نکرد بدون این که بگه نیازش رو برآورده کنید. امام سجاد(ع) تو دعای «مکارم الأخلاق» گوشه ای از خیر بودن انسان برا مردم رو این طوری بیان میکنن: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ سَدِّدنی لِأَن أُعَارِضَ مَن غَشَّنی بِالنُّصح وَ أجزی مَن هَجَرَنِی بِالبِرِّ وَ أَثِیبَ مَن حَرَمَنی بِالبَدْلِ وَأُکَافَیَ مَن قَطَعَنی بِالصَّلَةِ وَأُخَالِفَ مَنِ اعْتَابَنِی إِلَی حُسنِ الذِکرِ وَ أن أشکُرَ الحَسَنَةَ وَأَعْضَی عَنِ السَّیِّئَةِ.(۶) خدایا! بر محمد و آلش درود فرست و مرا بر آن دار که با کسی که در حق من محبّت را به خیانت آلوده است دوستی خالصانه کنم و به آن کس که از من کناره گرفته، پاسخ نیک دهم و به کسی که مرا محروم کرده، بخشش نمایم و کار کسی را که از من بریده، با آشتی تلافی کنم و کسی را که درباره من غیبت کرده، به نیکی یاد آورم و خوبی را سپاس گویم و از بدی چشم برگیرم.

وقتی میخواید دینی عمل کنید و «ذکر» بشید، به این نکته توجه کنید که این روزا به قدری دین غریب شده که اگه شما دینی عمل کنید ممکنه تو بعضی از جمعا خیلی تابلو بشید. مراقب باشید این تابلو شدن انگیزه تون رو برا دینداری کم نکنه یادمون باشه که ،دین تو آخر الزمان غریبه و به دنبالش دیندا را هم غریبن.



امام باقر(ع) فرمودن: وقتی قائم ما قیام میکند، مردم را به امری جدید فرا می خواند همان طور که رسول خدا مردم را به امری جدید فرا خواند ،اسلام، غریب آغاز شد و غریب هم باز میگردد. پس خوشا به حال غریبان!!(۷)

کامل تمار میگه: امام باقر فرمود: «قَد أَفْلَحَ المُؤمِنونَ؛(۸) مؤمنان، رستگار شدند». آیا میدانید مؤمنان چه کسانی هستند؟

گفتم: شما داناترید.

فرمود ،مؤمنان همانهایی هستند که اهل تسلیم اند. و اهلت سلیم ،همان انسانهای نجیب اند. پس مؤمن، غریب است و خوشا به حال غریبان.(۹)

غریب به کسی میگن که مثلش تو جامعه کم باشه.(۱۰) اگه خواستید دیندار واقعی بشید، خودتون رو آماده کنید برا این که متمایز زندگی کنید. این رو هم بدونید که متمایز شدن اگه به خاطر دینداری باشه، چیز بدی نیست؛ چون وقتی حقیقت دین، غریب میشه و حتی کسایی که به ظاهر مذهبی هستن، دین واقعی رو کنار میذارن و به یه سری ظواهر بسنده میکنن، طبیعیه که وقتی شما دینی عمل کنید تابلو میشید.



این رو هم بگم که تو مسیر دینداری واقعی باید حواستون به دام شیطون باشه؛ چون ممکنه شیطون وسوسه کنه که برا فرار از ریا بعضی کارا رو با این که تکلیف و وظیفه هستن نباید انجام داد. حواستون باشه که توی این وسوسه یک شیطنت خوابیده؛ چون انجام دادن وظیفه هیچ ربطی به ریا کردن نداره. ریا یعنی انجام عمل به این نیت که دیگران کار من رو ببینن و ازم تعریف کنن. وقتی من کاری رو برا این که وظیفه ست انجام میدم دیگه ریا معنا نداره.

فرق بین ریا و انجام وظیفه اینه که تو ریا تابلو شدن، دست کم، بخشی از نیت شماست؛ یعنی اگه بنا باشه کار خوبی رو انجام بدید ولی تابلو نشید اون کار رو انجام نمیدید؛ اما تو انجام وظیفه شما کاری ندارید به این که تابلو میشید یا نه. فقط به این فکر میکنید که خدا ازتون این کار رو خواسته و شما هم به همین نیت انجامش میدید. یه مثال: یه نفر تو مهمونی میشنوه که دارن اذون میگن.

حالا اگه همیشه تو خونه خودش نمازش رو اول وقت نمی خونه؛ ولی این جا میگه پاشم نماز بخونم که همه بگن به به و چه چه! چه آدم خوب و با تقواییه این میشه ریا؛ اما یه وقتم پا میشه نماز میخونه برا این که وظیفه خودش میدونه نماز رو اول وقت بخونه درسته که این جا هم دیگران ازش تعریف میکنن اما اون، کارش رو به خاطر تعریف و تمجید مردم انجام نداده و اگه هیچ به به و چه چهی هم در کار نبود بازم بلند میشد نمازش رو میخوند.

این رو هم بگم که وقتی میخوایم دینی رفتار کنیم تا مصداق «ذکر» بشیم، ممکنه دورو بریامون با این کار مخالف باشن. اگه این اتفاق افتاد باید سه تا کار انجام بدیم یک تو قدم اول با دورو بریامون دینی رفتار کنیم تا اونا هم طعم آرامش رو بچشن.

دو. علاوه بر دینی رفتار کردن تا جایی که میشه، زاویه نگاه اونا رو به رفتارای دینی تغییر بدیم باید تلاش کنیم اونا هم با یه نگاه درست به رفتارای دینی توجه کنن.

سه بخشی از رفتارای دینی ما، مستحبّه . اگه دیدیم انجام کار مستحب ، زندگی رو دچار مشکل میکنه، اصراری به انجامش نداشته باشیم.

مثلاً زنی دوست داره به کسی کمک کنه که کمک کردن بهش، واجب نیست. شوهر این زن ناراضیه و نمیشه راضیشم کرد در این صورت نباید این زن به خاطر یه عمل مستحب زندگیش رو به درد سر بندازه و رابطه ش رو با همسرش دچار مشکل کنه.

این رو همیشه یادمون باشه که اگه واجبات و محرمات تو رفتار دینی ما رعایت بشن یه عالمه از مشکلات حل میشه. حتی اگه ما اهل انجام مستحبات نباشیم. برگردیم به بحثمون داشتیم میگفتیم که آدم میتونه خودش «ذکر خدا بشه چه قدر قشنگ یه بار دیگه تکرار کنید آدم میتونه ذکر بشه یعنی تا مردم دیدنش، یاد خدا بیفتن. یه نفر رو مردم میبینن یاد دنیا و یاد شیطون میافتن. یه نفر دیگه رو میبینن یاد خدا میافتن. نمی خوام این بحث رو به همه مشکلایی که تو زندگیا هست، ربط بدم؛ ولی تردید نکنید خیلی از مشکلایی که تو زندگی آدما هست برا اینه که نتونستن «ذکر» بشن. مادری که ذکر شده، از مادری که ذکر نیست، خیلی کمتر تو تربیت فرزند مشکل داره. زن و شوهری که ذکر خدا شدن از زن و شوهری که ذکر دنیا هستن تو زندگی خیلی کمتر مشکل دارن. مدیریه مجموعه هستی و آدمای زیادی زیر دستت کار میکنن؟ دوست داری تو مدیریت موفق باشی؟ حتماً به آدمایی که باهات کار میکنن آرامش بده. مجموعه تو اگه پُر باشه از آدمایی که آرامش دارن میتونن نردبون موفقیت تو بشن. آدمایی که آروم نیستن، زمینه یه عالمه مشکل رو برا مجموعه ت فراهم میکنن.

پس دادن آرامش به دیگران اصلی ترین کاریه که ما باید برا تشکر عملی از واسطه های نعمت انجام بدیم و برا این کار باید ذکر بشیم تا دیگران به وسیلهٔ ما به یاد خدا بیفتن.تو این درس از مظلومیت مردم و غربت دین خیلی بده مردم دین رو با رفتار کسایی بشناسن که مهردین به پیشونیشون خورده؛ اما واقعاً دیندار نیستن. متن امام زمانی این درس تو همین حال و هواست

منبع:

۱ سوره رعد (۱۳)، آیه ۲۸.

۲. .. «قالَتِ الحَواریّونَ لِعیسی: یا روح اللهِ مَن نُجَالِسُ ؟ قَالَ : مَن یَذکُرُکُمُ اللهَ رُؤیَتُهُ وَیَزِیدُ فی عِلمِکُم مَنطِقُهُ وَیُرَغَبُکُم فِی الآخِرَةِ عَمَلُهُ» (الکافی

ج ۱، ص ۳۹ .

۳. «وَ کانَ نَقش خاتم عیسی ، حَرفَینِ اسْتَقَهُما مِنَ الإنجیل لوبی لعبد ذُکِرَ اللهُ مِن أَجلِهِ وَوَیلٌ لِعَبدِ نُسی اللَّهُ مِن أَجلِه» (الأمالی، صدوق،

ص ۴۵۸.

۴. سوره بقره (۲) آید ۱۳۸.

۵. .. «کونوا دُعاةً لِلنَّاسِ بِغَیرِ السِنَتِکُم لِیَرَوا مِنکُمُ الوَرَعَ وَالإِجْتِهادَ وَالصَّلَاةَ وَ الخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ داعیَةٌ» (الکافی، ج ۲، ص ۷۸).

۶. صحیفه سجادیه، دعای بیستم.

۷.«إِنَّ قائِمَنا إذا قامَ دَعَا النَّاسَ إلی أمرٍ جَدِیدٍ کَمَا دَعَا إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ الإسلامَ بَدَأَ غَرِیباً وَ سَیَعودُ غَرِیباً کَما بَدَأَ فَطوبی لِلغُرَباءِ» (الغیبة، نعمانی،

ص ۳۲۱) .

۸.سوره مؤمنون (۲۳)، آیه ۱.

۹. .. «قال أبو جَعفَر : قَد أَفْلَحَ المُؤمِنونَ أَتَدری مَن هُم ؟ قُلتُ: أَنتَ أعلَمُ . قالَ: قَد أَفَلَّحَ المُؤمِنونَ المُسَلِّمُونَ إِنَّ المُسلِمِینَ هُمُ النُّجَباء فَالمُؤمِنُ غَرِیبٌ فَطوبی لِلغُرَباءِ» (الکافی، ج ۱، ص ۳۹۱).

۱۰. ر.ک: المفردات فی غریب القرآن، ص۶۰۴.

مطالب برگرفته از کتاب ذکر است کسی که اهل شکر هست، نوشته محسن عباسی ولدی. صفحه۶۱تا۷۳.