خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: امام دارای بالاترین کمالات وجودی و نیز مقام عصمت است (۱)؛ یعنی هیچ خلاف و خطایی از او سر نمی‌زند و در همه عمر از همه گناهان، سهو و نسیان، شک و شبهه، جهل و حتی از خیال معصیت، مبرا و مصون است (۲). قضا شدن نماز، نقص محسوب می‌شود، امام از هرگونه نقصی مبراست؛ بنابراین نماز امام قضا نمی‌شود.

در مورد واقعه ردالشمس در تاریخ آمده است وقتی وحی بر پیامبر نازل شد ایشان به امام علی (ع) تکیه داده بودند. پیامبر از خداوند خواستند خورشید را برگرداند تا امام نمازشان ادا خوانده شود. اصل جریان بازگشتن خورشید (۳) برای امام از متواترات است و با عصمت منافاتی ندارد؛ زیرا امام در این جریان، نماز را در وقت خود خواند و در واقع، نماز قضا نشد. بر اساس تصریح برخی روایات حضرت علی (ع) نماز را در وقت فضیلت در حال نشسته و با اشاره به جا آورد سپس با بازگشت خورشید نماز را دوباره با تمام شرایط و ایستاده خواند (۴). احادیثی که درباره ردالشمس نقل شده است از نظر بیان برخی خصوصیّات و جزئیّات حادثه، مانند مقدار ارتفاع خورشید، اختلاف دارند اما اختلاف در جزئیّات، اصل داستان را زیر سؤال نمی‌برد.

نقل شده است که روزی رسول خدا (ص) در منزل خویش تشریف داشت و علی (ع) نیز در محضر وی بود، جبرئیل نازل شده و به ابلاغ پیام الهی از طریق وحی پرداخت. در همان حال پیامبر، پای امیرالمؤمنین را تکیه‌گاه خویش ساخت و سر بر آن نهاد، این وضعیّت تا غروب ادامه یافت، به ناچار امیرالمؤمنین نماز عصر را در همان حالت نشسته خوانده و رکوع و سجود را با اشاره به جای آورد، وقتی که وحی پایان یافت و پیامبر به حالت عادی برگشت و رو به علی (ع) فرمود: آیا نماز عصرت قضا شده است؟ علی (ع) عرض کرد: ‌ای رسول خدا، به علّت وضعیّت خاصّ شما که در حال دریافت وحی بودید، نتوانستم نمازم را ایستاده بخوانم. پیامبر (ص) فرمود: دعا کن و از خدا بخواه خورشید را برایت برگرداند تا نمازت را ایستاده و در وقت مخصوصش بخوانی، چون تو در حال فرمان‌برداری از خدا و پیامبرش بوده‌ای خداوند دعایت را مستجاب خواهد کرد. امیرالمؤمنین از خدا خواست تا خورشید را برای وی برگرداند، خورشید برای علی (ع) برگردانده شد تا اینکه نماز عصر را در وقت مخصوصش خواند، آنگاه بار دیگر خورشید غروب کرد. اسماء می‌گوید: به خدا سوگند هنگام غروب خورشید از آن صدایی شبیه صدای کشیده شدن ارّه بر چوب شنیدم (۵).

همه روایاتی که این جریان را نقل می‌کنند، در مقدار بازگشت خورشید به ‌اندازه‌ وقت نماز عصر و نیز در خصوصیّات و جزئیّاتِ علتِ تأخیر نماز، اتّفاق نظر دارند و سایر اختلاف در جزئیّات، همگی تبیین داشته و با یکدیگر قابل جمع‌اند؛ بنابراین تعارضی بین آن‌ها وجود ندارد. قابل ذکر است که شبیه این ماجرا قبلاً هم در تاریخ اتفاق افتاده بود (۶). بازگشت‏ خورشید نیز هیچ اشکال عقلانی به وجود نمی‌آورد؛ زیرا با اثبات اعجاز برای انبیاء، دیگر فرقی بین‏ معجزات نیست (۷) و این حادثه اثبات معجزه‌ای از سوی پیامبر (ص) بود تا عظمت امیرالمؤمنین (ع) نمایان شود.

پی‌نوشت

