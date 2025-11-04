به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ۶ کارگر شیعه افغانستانی بر اثر انفجار معدن زغالسنگی در استان«سغد» تاجیکستان روز یکشنبه(۱۱ آبان) جان باختند.
پنج نفر از این جانباختگان اهل استان شیعهنشین دایکندی و یک نفر اهل استان شیعهنشین بامیان بوده است؛ یک منبع آگاه اطلاعات روز، اسامی این اشخاص را بختیار رضایی، رضا اکبری، محمدیار حسینی، سید کاظم حسینی، حسن رضایی و عزیزالله عزیزی اعلام کرد و افزود که همه آنان تحصیلکرده بودند.
بختیار رضایی پیشتر در دوران حکومت جمهوریت افغانستان به عنوان مدیر حقوق شهرستان «اشترلی» دایکندی فعالیت میکرد.
به گفته این منبع، پیکرهای جانباختگان که امروز به افغانستان منتقل شده است، بر اثر شدت انفجار کاملا سوخته است.
علت دقیق انفجار هنوز مشخص نیست، اما یک کارگر سابق معدن، پیمانکاران اعزامکننده کارگران افغانستانی به تاجیکستان را به سهلانگاری متهم کرده است.
این حادثه دومین رویداد مرگبار مشابه در سال جاری است؛ در اردیبهشت امسال نیز ۸ کارگر شیعه معدن که همه از استان دایکندی بودند، در انفجار معدن زغالسنگی در همین استان کشور تاجیکستان جان باختند.
گفتنی است، بیکاری گسترده در افغانستان، جوانان این کشور را وادار به مهاجرت به کشورهای همسایه برای اشتغال کرده است؛ صدها نفر از جوانان افغان در معادن زغالسنگ تاجیکستان مشغول کارهای سخت و پرخطر هستند.
