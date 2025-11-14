اشاره قرآن به روحیه «جدال» در انسان

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در آیه ۵۴ سوره کهف، سخن از انسان های لجوج و متعصب و تربیت نایافته است. این آیه می فرماید: (ما در این قرآن هر گونه مثلی را برای مردم بیان کردیم [و برای هدایت آن ها نمونه هایی از تاریخ تکان دهنده پیشینیان، از حوادث دردناک زندگی افراد بی ایمان، از شاهان ستمگر و سرکش و از اقوام لجوج و متعصب آوردیم] ولی انسان بیش از هر چیز [در برابر حق] به مجادله می پردازد [و راه وصول حق را به روی خود می بندد])؛ «وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِی هذا الْقُرآنِ لِلنّاسِ مِن کُلِّ مَثَل وَ کانَ الاْنْسانُ اَکْثَرَ شَیء جَدَلا».



از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که انسان اگر از فطرت پاک نخستین منحرف شود، بیش از هر چیزی، به جدل روی می آورد، و با سخنان باطل و تعصب آلودش در برابر حق می ایستد و راه هدایت را به روی خود می بندد و این بزرگترین بلای جان او در طول تاریخ است.

در آیه دیگری ضمن تعریف روشنی از مجادله باطل، سرنوشت مجادله کنندگان را بیان می کند و می فرماید: (بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا بر می خیزند و از هر شیطان متمرّدی پیروی می کنند)؛ «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللّهِ بِغَیْرِ عِلْم وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطان مَرِید».(۱)



جمعی از مفسران گفته اند: «این آیه درباره نضر بن حارث، یکی از مشرکان لجوج و متعصب، نازل شده که درباره قرآن سخنان واهی می گفت، و فرشتگان را دختران خدا می پنداشت». ولی پیدا است که مفهوم آیه عمومیت دارد، و تمام کسانی را که بدون علم و آگاهی و تنها از روی تعصب و لجاجت بحث و جدل می کنند شامل می شود. جالب این که در آخر این آیه مجادله کنندگان را پیرو هر شیطان متمردی شمرده است.

این تعبیر نشان می دهد جدال باطل، راه شیطان است، و شیاطین در مجادله کنندگان نفوذ می کنند، و آنها را به راه خود می کشاند. توصیف شیطان به «مَرِید» (یعنی متمرّد) بیانگر این حقیقت است که مجادله کنندگان در صف متمردان و سرکشان در مقابل حق قرار دارند. (۲)

و منظور از جمله «یُجادِلُ فِی اللّهِ»، این است که درباره صفتی از صفات خدا یا اصل وجود خداوند، یا قدرت و علمش، یا کارهای او به مجادله بر می خیزد و به هرحال مذمت شدید جدال باطل از این آیه به خوبی روشن می شود.

همین معنی با اضافاتی در آیه هشتم همین سوره (سوره حج) آمده است، می فرماید: (بعضی از مردم هستند که درباره خدا بدون هیچ علم و دانشی و هدایت و کتاب روشنی به مجادله بر می خیزند)؛ «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللّهِ بِغَیْرِ عِلْم وَ لا هُدًی وَ لا کِتاب مُنِیر».



اشاره به این که بحث و گفتگو اگر آمیخته با علم و آگاهی شخصی یا هدایت و راهنمایی پیشوایی آگاه، یا کتاب روشنی از کتب آسمانی باشد نه تنها ضرری ندارد، بلکه می تواند کلید حل مشکلات باشد. ولی هنگامی که امور سه گانه بالا (علم و آگاهی شخصی، راهنمایی پیشوایان آگاه، کتاب های روشنی بخش آسمانی) وجود نداشته باشد، مجادله از طریق هوا و هوس و تعصب ها و لجاجت ها صورت می گیرد که نتیجه اش گمراهی و بدبختی است.

از آیه نهم این سوره نیز به خوبی استفاده می شود که یکی از سرچشمه های جدال باطل، کبر و خود برتر بینی است که سبب گمراهی دیگران نیز می شود، و این گونه افراد در دنیا رسوا، و در آخرت گرفتار عذاب سوزان می شوند؛ «ثانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَذابَ الْحِرِیقِ».(۳)، (۴)

پی نوشت: