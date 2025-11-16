خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: خداوند در قرآن می فرماید: «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً».(۱) در دستور تلاوت قرآن، صدای خوش سفارش شده و از قاری خواسته اند که نکات ظریفِ تلاوت ـ اعم از کشیدن صدا و یا زیر و بم آن و ترجیع قراءت و غیره ـ را رعایت کند. در اینجا به بازگویی چند روایت در این زمینه می پردازیم:



۱. رسول الله(صلی الله علیه وآله) فرمود: «هر چیزی زیوری دارد و زیور قرآن آواز خوش است».



۲. همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می فرمایند: «زیباترین زیبایی ها، یکی موی زیباست و دیگری آواز و صدای دلکش».



۳. باز آن حضرت فرمودند: «قرآن را با آواز و نوای [متین] عرب بخوانید و از آواز [مبتذل] اهل فساد و گنهکاران کبیره پرهیز کنید».(۲)



۴. و در حدیث دیگری می فرماید: «آواز خوش زیوری برای قرآن است».



۵. همچنین می فرماید: «قرآن را با صدای خود خوش کنید؛ زیرا صدای خوش زیبایی قرآن را افزون می کند».



۶. همچنین می فرمایند: «قرآن را با آوازتان زینت بخشید».



۷. امام صادق(علیه السلام) نیز در تفسیر آیه: «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً» (۳) فرموده است: «به این معناست که آن را با تأنّی بخوانید و صدایتان را خوش دارید».(۴)



۸. همچنین امام باقر(علیه السلام) فرموده است: «قرآن را با آواز بخوانید؛ زیرا خداوند ـ عزّ و جلّ ـ دوست می دارد که قرآن با صدای خوش خوانده شود».(۵)



۹. رسول الله(صلی الله علیه و آله) فرمود: «قرآن با آهنگی حزین نازل شده، پس آن را با گریه [برخاسته از وجد] بخوانید و اگر گریه نکردید، لحن گریه به خود بگیرید و آن را با آواز خوش بخوانید، که هر کس آن را با آواز خوش نخواند، از ما نیست».



۱۰. همچنین می فرمایند: «از ما نیست هر کس قرآن را با آواز خوش نخواند».(۶)



۱۱. و امام صادق(علیه السلام) فرمود: «قرآن با حُزن نازل شده، پس آن را با لحنی حَزین بخوانید».(۷) البته سخنانی که معتمدان از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل کرده اند فراوان و دلیل اثباتی برای این گفته هاست.



«ابن الاعرابی» گفته است(۸): «عرب به هنگام سوار کاری یا نشستن در حیاط و خیلی مواقع دیگر، به آواز رُکبانی(۹) تغنّی می کرد. وقتی قرآن نازل شد، پیامبر(صلی الله علیه و آله) خوش داشت که عرب ها به جای تغنّی به آواز رُکبانی، هِجّیراء(۱۰) و آوازشان با قرآن باشد».(۱۱)

«زمخشری» نیز گفته است: «عرب عادت داشت که در همه احوال ـ چه هنگام سوارکاری و چه در حال لمیدن و یا نشستن در حیاط خانه ها و غیره ـ به آواز و زمزمه رکبانی تغنّی کند. پیامبر خدا(ص) وقتی مبعوث شد، بر این حال برآمد تا آواز و زمزمه آنان با قرآن باشد. پس بدان فرمان داد؛ یعنی فرمود: «هر کس قرآن را جایگزین رکبانی نکند و آن را زمزمه زیر لب و تغنّی با آواز خوش قرار ندهد، از ما نیست».(۱۲)

فیروزآبادی گفته است: «غنّاه الشعرُ و غنّی به تغنیة: تغنّی به». یعنی شعر را به آواز خواند و آن را تغنّی کرد.

شاعر گفته است: «تغنَّ بالشّعر إِمّا کُنتَ قائله إِنَّ الغناء بهذا الشعر مضمار» (۱۳)



«زبیدی» ضمن آنکه نقل این گفته را به پیامبر(صلی الله علیه و آله) منسوب داشته گفته است: «خداوند به هیچ کس چون پیامبر گرامی(ص) اجازه نداده است که با قرآن آشکارا تغنّی کند». و نیز «ازهری» گفته است: «عبدالملک البغوی به نقل از ربیع و او به نقل از شافعی به من اطلاع داد که معنای تغنّی، خواندن قرآن با صدای محزون و رقیق است».(۱۴)

او حدیث دیگری را نیز به شهادت می گیرد که می گوید: «زیّنوا القرآن بأَصواتکم». بر همین اساس، امامان اهل بیت(علیهم السلام) کوشش داشتند که قرآن با ترتیل و صدای بلند و تجوید و با آواز خوش خوانده شود.

«محمد بن علی بن محبوب اشعری» در کتاب خود به نقل از «معاویة بن عمار» روایت می کند که به ابی عبدالله(علیه السلام) گفتم: آیا هر کس، دعا یا قرآن می خواند، اگر صدایش را بلند نکند، گویی چیزی نخوانده است؟ فرمود: «همین طور است، علی بن الحسین(علیهما السلام) در تلاوت قرآن، خوش صداترین مردم بود و هنگام تلاوت صدایش را چنان بالا می برد که تمام اهل خانه بشنوند». امام صادق(علیه السلام) در خواندن قرآن، خوش صداترین مردم بود.

هرگاه شب برای تلاوت بیدار می شد، صدایش را بالا می برد و وقتی سقّاها و دیگر عابران از آن مسیر می گذشتند، می ایستادند و به تلاوت او گوش می دادند. (۱۵)

هم چنین روایت است که موسی بن جعفر(علیهما السلام) نیز صدایی خوش داشت و قرآن نیکو تلاوت می کرد. او روزی فرموده بود: «علی بن الحسین(علیه السلام) با صدای بلند قرآن می خواند تا شاید رهگذری از آن جا بگذرد و به خود آید.

وقتی امام چنان کرد، دیگر مردم آن را تاب نمی آوردند». از او پرسیده شد: آیا رسول الله(صلی الله علیه و آله) در نماز جماعت صدایش را به هنگام تلاوت قرآن بلند نمی کرد؟ فرمود: «رسول الله(ص) فقط آن گونه که در توان مردم بود تلاوت می فرمود».(۱۶)

همچنین از امام علی بن موسی الرضا(علیهما السلام) و او از پدر و نیاکانش از رسول الله(ص) نقل است که فرمود: «قرآن را با آواز خوش بخوانید؛ زیرا آوازِ خوش، زیبایی قرآن را افزون می کند»، سپس این آیه را تلاوت کرد: «یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشَاءُ».(۱۷)، (۱۸)

پی نوشت: