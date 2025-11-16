«ترک گناه» یا «طلب توبه»

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حضرت علی(علیه السلام) در حکمت ۱۷۰ «نهج البلاغه» به نکته مهمی در مورد «ترک گناه» و مقایسه آن با «توبه از گناه» اشاره کرده می فرماید: (ترک گناه آسان تر از تقاضای توبه است)؛ «تَرْکُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوبةِ».(۱)



این کلام امام(علیه السلام) که ترک گناه از تقاضای توبه آسان تر است دلایل زیادی دارد؛ زیرا از یک سو ممکن است انسان پس از ارتکاب گناه توفیق توبه نیابد و از دنیا برود، به خصوص اگر توبه را به تأخیر بیندازد آن گونه که سیره بسیاری از غافلان است.

از سوی دیگر توبه شرایط زیادی دارد پشیمانی قطعی از گناه و تصمیم بر ترک در آینده و پرداخت حق الناس و قضای عبادات و پرداختن و کفاره اگر عملی است که دارای قضا و کفاره بوده مانند ترک روزه واجب و جبران کردن خطاهای گذشته با اعمال صالح آینده؛ زیرا در قرآن مجید کراراً بعد از جمله «تابُوا» واژه «اَصْلَحُوا» ذکر شده است. (۲)



از همه اینها گذشته گناه رسوباتی در روح انسان بجای می گذارد که برطرف ساختن آن بسیار مشکل است، همانند این است که به کسی بگویند مراقب باش بدنت مجروح نشود و دست و پایت نشکند، و او بگوید مهم نیست اگر مجروح شد مداوا می کنم و اگر شکست به شکسته بند مراجعه می نمایم در حالی که بعد از مداوای جراحات و جبران استخوان های شکسته آثاری از آن در ظاهر یا در باطن باقی می ماند که گاه تا آخر عمر همراه انسان است.

مرحوم علامه مجلسی در روضه «بحارالانوار» در حدیث معروف «هشام بن حکم» از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) جمله ای را از حضرت مسیح نقل می کند که می فرماید: «بِحَقًِ أقُولُ لَکُمْ إنَّ مَنْ لَیْسَ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنَ النّاسِ أرْوَحُ وَ أقَلُّ هَمّاً مِمَّنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ إنْ أحْسَنَ الْقَضاءَ وَ کَذلِکَ مَنْ لَمْ یَعْمَلِ الْخَطِیئَةِ أرْوَحُ هَمّاً [مِمَّنْ] عَمِلَ الْخَطیئَةَ وَ إنْ أخْلَصَ التَّوْبَةَ وَ أَنَابَ» (۳)؛ (به حق برای شما می گویم: کسی که بدهی به مردم ندارد راحت تر و کم غصه تر است از کسی که دینی بر ذمه اوست، هرچند می تواند به خوبی آن را ادا کند.

همین گونه کسی که گناهی نکرده راحت تر و کم اندوه تر است از کسی که مرتکب گناهی شده، هرچند توبه خالصانه ای بعد از آن کند و به خدا باز گردد).



مرحوم کلینی در «کافی» و مرحوم علامه مجلسی در «بحارالانوار» داستان جالبی از عابدی از بنی اسرائیل نقل می کنند که ذکر آن در اینجا بسیار مناسب است.



امام صادق(علیه السلام) در این حدیث می فرماید: «مرد عابدی در بنی اسرائیل بود که هرگز مرتکب خلافی در امور دنیا نشده بود [و گناهی نکرده بود] به گونه ای که ابلیس از دست او ناراحت شد و فریاد کشید و لشکرش نزد او حاضر شدند.

ابلیس گفت: چه کسی می تواند برای من این عابد را گمراه سازد؟ یکی از آنها گفت: من آماده ام. ابلیس گفت: از کدام راه به سراغ او می روی؟ گفت: از ناحیه زنان [و شهوت جنسی که بسیار نیرومند است]. ابلیس گفت: کار تو نیست، این عابد مسائل مربوط به زنان را تجربه نکرده است.

دیگری از شیاطین گفت: من آمادگی دارم. ابلیس گفت: از کجا به سراغ او می روی؟ گفت: به وسیله شراب و لذات. ابلیس گفت: کار تو نیست، او علاقه ای به این امور ندارد. سومی گفت: من آماده ام [که او را گمراه سازم].

ابلیس گفت: از چه راه به سراغ او می روی؟ گفت: از طریق کارهای نیک [و عبادت!] ابلیس پسندید گفت: برو، این کار از تو ساخته است.

او به صومعه عابد رفت و در برابر او ایستاد و مشغول نماز شد. عابد از عبادت خسته می شد و می خوابید و آن شیطان چشمش به خواب فرو نمی رفت، عابد استراحت می کرد؛ ولی شیطان استراحت نمی کرد. عابد در حالی که خود را در برابر او قاصر و عمل خود را کوچک می دید، گفت: ای بنده خدا از چه راه این همه قدرت و قوت بر نماز و عبادت پیدا کردی؟ شیطان جوابش را نداد. بار دوم و بار سوم تکرار کرد.

شیطان در جواب او گفت: ای بنده خدا! گناهی از من سر زده و من از آن توبه کردم هر زمان که گناه به خاطرم می آید قوتی بر نماز پیدا می کنم. عابد گفت: اگر چنین است گناهت را به من بگو تا من هم انجام دهم و توبه کنم و هرگاه چنین کردم [و گناه به خاطرم آمد] قوت بر نماز پیدا کنم.



شیطان به او گفت: به شهر می روی [در محله بدنام] و سراغ فلان زن آلوده را می گیری دو درهم به او بده و مرتکب گناه شو. عابد گفت: من دو درهم ندارم اصلاً نمی دانم دو درهم چیست؟ شیطان دو درهم از زیر پای خود در آورد و به او داد.

مرد عابد [ساده لوح] با همان لباس عبادت وارد شهر شد و سراغ منزل آن زن آلوده را گرفت. مردم او را راهنمایی کردند و تصورشان این بود که آمده است او را موعظه کند تا دست از کار زشت بردارد. فرد عابد هنگامی که به سراغ آن زن آمد دو درهم را نزد او افکند و گفت: برخیز! برخاست و به داخل منزلش شد و به عابد گفت: داخل شو. آن گاه زن آلوده گفت: تو با وضع و هیئتی به سراغ من آمده ای که هیچ کس به این صورت به سراغ من نمی آید.

[با لباس عابدان و پارسایان آمده ای] بگو ببینم چه خبر است؟ عابد جریان را به طور کامل برای آن زن تعریف کرد. آن زن گفت: «إنَّ تَرْکَ الذَّنْبِ أهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ وَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ طَلَبَ التَّوْبَةَ وَجَدَها»؛ (ترک گناه آسان تر از تقاضای توبه است و تمام کسانی که تقاضای توبه می کنند ممکن است موفق به توبه نشوند)، سپس افزود: تصور می کنم فردی که این دستور را به تو داده شیطانی بوده که در برابر تو به صورت عابدی ظاهر شده است، برگرد که من هرگز تسلیم خواسته تو نخواهم شد.



مرد عابد [از خواب غفلت بیدار شد و] بازگشت [و اثری از آن شیطان ندید] اتفاقاً آن زن بدکاره آن شب از دنیا رفت و مردم دیدند بر در خانه او نوشته شده است به تشییع جنازه این زن حاضر شوید که از اهل بهشت است. مردم به شک افتادند سه روز دست نگه داشته و او را دفن نکردند، چون در کار او حیران بودند.

خداوند به پیامبر آن زمان یعنی موسی بن عمران(علیه السلام) وحی فرستاد که به سراغ فلان زن برو نماز بر او بخوان و به مردم بگو که در نماز بر او شرکت کنند که من او را بخشیدم و بهشت را بر او واجب کردم؛ زیرا فلان بنده عابدِ مرا از گناه باز داشت».(۴)، (۵)

