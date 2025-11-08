واکنش سفارت ایران در مکزیک به دروغ بزرگ رسانه آمریکایی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اتهام مطرحشده در رسانه آمریکایی آکسیوس مبنی بر تلاش ایران برای ترور سفیر رژیم صهیونیستی در مکزیک را «خبرسازی رسانهای» و «دروغی بزرگ» توصیف و آن را قویاً تکذیب کرد.
در این پیام آمده است: «اتهام تلاش ایران برای ترور سفیر رژیم اسرائیل در مکزیک، یک خبرسازی رسانهای و دروغ بزرگ با هدف تخریب روابط دوستانه و تاریخی دو کشور بزرگ مکزیک و ایران است که ما آن را شدیداً تکذیب میکنیم.»
