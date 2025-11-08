زن محور بیداری فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم گرامیداشت همسر دکتر آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که با حضور علما، طلاب و استادان حوزه در دفتر آیتالله العظمی نوری همدانی برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین رزاقی در سخنانی به تبیین جایگاه زن در اسلام پرداخت و با اشاره به نقش تاریخی و تمدنی زنان در شکلگیری جامعه اسلامی، بر ضرورت احیای هویت دینی زن در دنیای معاصر تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین رزاقی تصریح کرد: اسلام در برابر جریانهایی که به حذف زن از عرصه اجتماعی یا تحقیر جایگاه او پرداختهاند، ایستادگی کرده و زن را مظهر رحمت، محبت و آرامش معرفی کرده است.
وی با اشاره به آیات قرآن گفت: در سوره بقره آمده است «هُنَّ لِباسٌ لَکُم وَ أَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ»؛ یعنی زن و مرد مکمل و پوشاننده یکدیگرند. آرامش جامعه از پیوند درست این دو سرچشمه میگیرد و وقتی زن در جایگاه اصیل خود قرار گیرد، خانواده و جامعه به آرامش واقعی میرسند.
کارشناس مذهبی افزود: اسلام زن را نه به عنوان ابزار کار و تولید، بلکه به عنوان گلِ بوستان زندگی معرفی میکند. پیامبر اکرم(ص) فرمود: المرأهُ ریحانهٌ و لیست بقهرمانه؛ زن گل زندگی است، نه کارگر و خدمتکار خانه.
نگاه قرآن به کرامت زن
وی در ادامه گفت: در آیه ۹۷ سوره نحل آمده است: «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثی وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیاهً طَیِّبَهً»؛ یعنی حیات طیبه برای زن و مرد تفاوتی ندارد.این آیه نشان میدهد که کرامت انسانی در اسلام، جنسیتبردار نیست؛ آنچه ملاک برتری است، ایمان و عمل صالح است.
حجت الاسلام رزاقی افزود: اسلام در برابر تمدنهای جاهلی که دختران را زندهبهگور میکردند، ایستاد و فرمود: «وَ لا تَقتُلوا أَولادَکُم خَشیَهَ إِملَاقٍ نَحنُ نَرزُقُهُم وَ إِیّاکُم». این آیه میخواهد بگوید که فرزند، اعم از دختر یا پسر، مایه برکت است و باید با دید الهی به او نگریست.
نقش زنان در تاریخ اسلام؛ از خدیجه(س) تا زینب(س)
حجت الاسلام رزاقی با اشاره به نمونههای تاریخی گفت: حضرت خدیجه کبری(س) با جهاد مالی تمام ثروتش را در راه اسلام فدا کرد. حضرت زهرا(س) با بصیرت و شجاعت در دفاع از ولایت و حق امیرالمؤمنین(ع) ایستاد و زینب کبری(س) در عاشورا در اوج مصیبت، پیام کربلا را زنده نگه داشت و تاریخ را تغییر داد.
وی افزود: در جنگ احد، زنان مجروحان را مداوا میکردند و در عرصههای سیاسی نیز حضور داشتند. قرآن در آیه مباهله میفرماید: «فَقُل تَعالَوا نَدعُ أَبنائَنا وَ أَبنائَکُم وَ نِسائَنا وَ نِسائَکُم...»؛ یعنی زنان در بزرگترین میدان دفاع از دین در کنار پیامبر حاضر بودند.
نقد نگاه غربی به زن
حجت الاسلام رزاقی با اشاره به انحراف مفهومی در فرهنگ غرب درباره زن، گفت: تمدن مدرن غربی، زن را از کرامت ذاتیاش جدا کرده و از او ابزاری برای تبلیغات، کالا و مطامع سیاسی ساخته است. این تمدن، با شعار آزادی زن، در حقیقت او را از مقام انسانی پایین آورده است.
وی تصریح کرد: امروز در بسیاری از کشورهای غربی و حتی در برخی کشورهای اسلامیِ غربزده، زن تبدیل به وسیلهای برای کسب درآمد یا تحریک احساسات عمومی شده است، در حالی که اسلام، زن را پایه ارزش و کرامت میداند.
جایگاه حضرت فاطمه(س) و حضرت معصومه(س)
حجت الاسلام رزاقی با اشاره به مقام والای حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: اگر تمام فضایل انسانی را در قالب یک انسان متجلی کنیم، آن انسان، فاطمه است. پیامبر(ص) فرمود: اگر تمام نیکیها در یک شخص جمع میشد، آن شخص فاطمه بود.
وی همچنین به مقام حضرت معصومه(س) اشاره کرد و گفت: این بانوی بزرگ، حلقه اتصال زمین و آسمان است. حضرت نه تنها در تاریخ شیعه بلکه در فرهنگ دینی، الگویی از ایمان، هجرت و پیوند با ولایت است.
الگوی زن مسلمان در انقلاب اسلامی
حجت الاسلام رزاقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در انقلاب اسلامی، زنان نقش بیبدیلی ایفا کردند. آنان پیش از مردان در میدان مبارزه حاضر شدند و در راهپیماییها، دفاع مقدس، پشتیبانی از رزمندگان و حتی عرصههای مدیریتی، حضوری فعال داشتند.
وی افزود: امام خمینی(ره) همواره تأکید داشت که اگر زنان در صحنه نباشند، انقلاب آسیبپذیر میشود. زنان ما با الگوگیری از حضرت زهرا و زینب کبری(س)، پرچم بصیرت و استقامت را برافراشتند.
زن و تمدن اسلامی؛ راهبردها و مسئولیتها
حجت الاسلام رزاقی در بخش پایانی سخنان خود، با نگاهی تمدنی به جایگاه زن گفت: تمدن نوین اسلامی بر پایه خانواده شکل میگیرد و زن، محور اصلی این تمدن است. اگر زن در جایگاه تربیتی خود قرار گیرد و فرزندانی مؤمن، اندیشمند و عدالتخواه تربیت کند، مسیر تمدن اسلامی هموار میشود.
زن، محور بیداری فرهنگی
حجت الاسلام رزاقی تأکید کرد: زن اگر در مدار معرفت الهی حرکت کند، جامعه را از سقوط فرهنگی نجات خواهد داد. همانگونه که حضرت زینب کبری با بصیرت خویش، فرهنگ عاشورا را زنده نگه داشت، امروز نیز زن مسلمان باید با شناخت دشمن، حفظ عفاف و ترویج ارزشها، در خط مقدم جهاد فرهنگی بایستد.
وی افزود: تمدن اسلامی بدون زن معنا ندارد، زیرا زن، مبدأ حیات و تربیت نسل مؤمن است. اگر زن در تراز فاطمی و زینبی حرکت کند، جامعه اسلامی به حیات طیبه دست خواهد یافت.
