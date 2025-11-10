خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا:
همسرم بدزبان است و من تحمل میکنم! آیا این کار مدارا حساب میشود؟
یکی از توصیههای دین مبین اسلام به همه مردم در تعاملات و برخوردها مدارا کردن با همدیگر است؛ این سفارش در فضای ارتباطات خانوادگی هم مورد تأکید است؛ اما کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. برای دریافت پاسخ سؤال فوق و تشخیص وظیفه در بسیاری از صحنههایی که در زندگی فردی و اجتماعی پیش میآید لازم است معنی و مفهوم مدارا و انواع و مصادیق آن شناخته شود. در ادامه به بحث مفهوم شناسی مدارا پرداخته میشود.
بررسی لغوی و اصطلاحی موضوع پراهمیت و پرکاربرد مدارا
نکته اول: معنای لغوی مدارا
در بین لغت شناسان در مورد اینکه ریشه مدارا و معنای آن چیست اختلاف است:
برخی آن را از ریشه «درا» میدانند و معنای آن را ترک و تعطیل کردن برخورد و اقامه حد مطرح کردهاند. (۱)
برخی هم آن را از «دری» به معنای مهربانی و نرمی نشان دادن و ملاطفت کردن با دیگران دانستهاند. (۲)
در کتاب المحیط فی اللغه مینویسد: مدارا از «دریه» گرفته شده است و دریه همان شتر یا گاوی است که شکارچی بهعنوان طعمه رها میکند تا شکاری که دنبال شکار کردن آن است به آن جذب شده تا بتواند آن را شکار کند. بعد مینویسد مدارا کردن با مردم هم از همین معنا و ماده است. (۳) کنایه از اینکه مدارا کردن نوعی دانه ریختن برای جذب و اصلاح طرف مقابل است؛ یعنی شخص نرمی و ملاطفت نشان میدهد تا بتواند در آینده طرف مقابل را شکار و مجاب و جذب نماید. چه مدارا را از «درا» بدانیم و چه از «دری» در هردو معنا، موضوع ترک خشونت و برخورد و رفتار نرم و ملایم وجود دارد.
نکته دوم: معنای اصطلاحی مدارا
محقق نراقی در کتاب معراج السعاده در تعریف اصطلاحی مدارا چنین مینویسند: مخفی نماند که مدارا نیز نزدیک به رفق است و مدارا عبارت از آن است که: ناگواری که از کسی به تو رسد متحمل شوی و به روی خود نیاوری. (۴)
با مرور آیات و روایاتی که در مورد مدارا وارد شده است و بررسی کلمات لغویین و علما میتوان برای تعریف جامع مدارا چنین گفت: مدارا کردن عبارت است از برخورد با نرمی و ملاطفت و مهربانی همراه با صبوری و تحمل و ترک برخوردهای تند و خشن و قطع کردن رابطه.
نکته سوم: ساحتهای مختلف مدارا
در فرهنگ شیعی موضوع مدارا در حوزهها و ساحتهای مختلفی مطرح است ازجمله مدارا در زندگی فردی، اجتماعی، روابط بینالملل، در فضای تعلیم و تربیت و ازجمله در زندگی خانوادگی که نیاز به توضیح بیشتر دارد:
مدارا در زندگی حوزه خانوادگی
در زندگی مشترک موضوع مدارا خیلی پررنگ است و در فرهنگی دینی نسبت به آن خیلی تأکید شده است. بهطوریکه در اغلب کتابهای حدیثی، فصلی در این زمینه طرح شده است؛ مانند شیخ حر عاملی که در کتاب وسائل الشیعه ج ۲۰ ص ۱۷۲ فصلی با عنوان «بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاهِ الزَّوْجَهِ وَ الْجَوَارِی» طرح کرده و در آن روایات متعددی که توصیه به مدارا کردن در زندگی خانوادگی است را گردآوری کرده است.
نکته چهارم: مصادیق مختلف مدارا
چنانکه عرض شد؛ مدارا در حوزههای مختلف مطرح است؛ اگرچه معنای کلی مدارا در همه این ساحتها، همان برخورد نرم همراه با ملاطفت و مهربانی است اما در هرکدام از حوزهها و ساحتهایی که برای مدارا بیان شد معنای مدارا یک اجزاء دیگری هم دارد و مصادیق مختلفی پیدا مینماید. گاهی مدارا به معنی صبر و تحمل کردن، گاهی به معنی عفو و بخشش کردن است. در برخی موارد مدارا به معنی ترک نکردن رابطه و طرد نکردن است و در مواردی به معنی ترک عجله است. در برخی فضاها مدارا کردن یعنی تحمل و پاسخ ندادن و برخورد نکردن و سختی و خشونت نشان ندادن است. در برخی شرایط مدارا به معنی تقیه کردن یا همراهی و همدلی کردن است، اما وجه مشترک همه این معانی همان برخورد نرم و لطیف است؛ بنابراین واکنش نشان ندادن شما نسبت به بدزبانی همسرتان میتواند مصداقی از مدارا کردن باشد.
نکته پنجم: واکنش نشان ندادن در برابر بدزبانی همسر
از بارزترین مصادیق مدارا کردن، مدارا کردن در فضای خانوادگی و با مشکلات زندگی ازجمله بداخلاقیهای همسر است که در اینجا مدارا به معنی صبر و تحمل نشان دادن و ترک مجادله و بحث و حفظ پیوند و رابطه و نشان دادن نرمی و مهربانی است که توصیه فراوانی نسبت به آن شده است و ثواب بسیاری برای مدارا با همسر طرح گردیده است؛ ازجمله رسول خدا صلیاللهعلیوآله فرمودند: «هر کس بر ناسازگاری و بدخلقی همسرش صبر کند و بردباری کشد و از او جدا نشود، پروردگار متعال به هر شبانهروزی که با او بسر برده و شکیبائی کرده پاداشی که به حضرت أیّوب علیهالسلام در مصیبتهایش داده است به او عطا فرماید.»(۵)
نتیجه:
مدارا در لغت یعنی ترک خشونت و برخورد و رفتار نرم و ملایم و در اصطلاح یعنی برخورد با نرمی و ملاطفت و مهربانی همراه با صبوری و تحمل و ترک برخوردهای تند و خشن و قطع کردن رابطه.
مدارا ساحتهای گوناگونی و ازجمله در زندگی خانوادگی است که درباره آن سفارشهای ویژه در آموزههای اسلامی وجود دارد. مدارا مصادیق گوناگونی مانند صبر و تحمل، عفو و بخشش و غیره دارد. یکی از مصادیق مهم مدارا کردن، صبر و تحمل در برابر بداخلاقی همسر و ترک بحث با ایشان است.
پینوشتها:
۱. «و دَرَأْتُ عنه الحد أی أسقطته من وجه عدل، قال الله عز و جل: وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ و التعطیل: أن تترک إقامه الحد و یقال فی هذا المعنی بعینه: دَرَأْتُ عنه الحد دَرْءاً و من هذا الکلام اشتقت الْمُدَارَأَه بین الناس»، فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، دوم، ۱۴۰۹ ق، ج۸، ص: ۶۱.
۲. (دَارَیْتُهُ) (مُدَارَاهً) لَاطَفْتُهُ وَ لَاینْتُهُ. فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ۱ جلد، قم، دارالرضی، اول، ۱۴۱۴ ق، ج ۲ ص ۱۹۴.
و مُدَارَاهُ الناس تهمز و لا تهمز و هی المداجاه و الملاینه. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح ـ تاج اللغه و صحاح العربیه، ۶ جلد، دارالعلم للملایین، بیروت ـ لبنان، اول، ۱۴۱۰ هق، جلد: ۶، صفحه: ۲۳۳۵.
۳. و الدَّرِیَّهُ: ناقَهٌ أو بَقَرَهٌ یُسَیِّبُها الصائدُ لیَأْنَسَ الصَّیْدُ بها ثُمَّ یَرْمی و یَخْتِلُ و دَرَیْتُ الصَّیْدَ و دَارَیْتُهُ و منه أُخِذَ مُدَارَاهُ الناس. اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق: محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتاب، اول، ۱۴۱۴ ق، ج ۹ ص ۳۴۳.
۴. معراج السعاده، احمد نراقی (۱۲۴۵ ق)، قم، هجرت، اول، ۱۳۷۱ ش، ص ۲۵۱.
۵. «مَنْ صَبَرَ عَلَی سُوءِ خُلُقِ امْرَأَهٍ وَ احْتَسَبَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَی بِکُلِّ مَرَّهٍ یَصْبِرُ عَلَیْهَا مِنَ الثَّوَابِ مَا أَعْطَی أَیُّوبَ ع عَلَی بَلَائِه.» ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، محمد بن علی بن بابویه صدوق (۳۸۱ ق)، قم، دارالرضی، اول، ۱۴۰۶ ق، ص: ۲۸۷.
نظر شما