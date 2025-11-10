دیدگاه قرآن دربارۀ تشکیل استخوان و تطابق آن با علم مدرن

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: بر اساس آیات قرآن، تشکیل استخوان قبل از گوشت است یا پس از آن؟ آیا علم مدرن با این دیدگاه قرآن سازگار است؟ اگر ناسازگار است، آیا دلیل بر الهینبودن قرآن نیست؟
برخی در مقام اثبات ناسازگاری قرآن با علم گفتهاند: «در قرآن آمده است که ابتدا استخوانهای جنین انسان تشکیل میشوند و سپس با گوشت پوشانده میشوند؛ امّا در مقابل، علم کنونی نشان داده است که عضلات و مدلهای غضروف به طور همزمان و به موازات یکدیگر شروع به شکلگیری میکنند. ماهیچهها قبل از اینکه مدلهای غضروف شروع به جایگزینی با استخوانها کنند، شروع به شکلگیری کردهاند». این نوشتار اختصاص به بررسی و نقد این مدعا دارد.
زمان تشکیل استخوان و گوشت از نگاه قرآن و علم
خداوند در راستای اقناع مخاطبان قرآن برای پذیرش معاد و توانایی خداوند برای زندهکردن دوباره انسانها در قیامت، در آیۀ ۱۴ سورۀ «مؤمنون» به چگونگی آفرینش انسان و مراحل آن اشاره کرده است: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَهَ عِظٰاماً فَکَسَوْنَا اَلْعِظٰامَ لَحْماً ...﴾: آنگاه آن نطفه را علقه گرداندیم، پس آن علقه را به صورت پارهگوشتی درآوردیم؛ پس آن پارهگوشت را استخوانهایی ساختیم و بر استخوانها گوشت پوشاندیم ...
بر اساس این آیه، انسان در آغاز نطفه و سپس «علقه: خونِ بسته» و در ادامه «مضغه: گوشت جویده» است و مضغه به استخوان تبدیل میشود و سپس روی استخوان گوشت پوشانده شده است.
نکتۀ جالب در این آیه، تفاوت دو حرف عطف استفادهشده در آن است. آیه با حرف عطف «ثُمَّ» شروع میشود؛ اما در ادامه، فقط شاهد حرف عطف «فاء» هستیم. هرچند هر دو حرف «ثُمَّ» و «فاء» برای جمع بین قبل و بعد در حکم به همراه افاده «ترتیب» وضع شدهاند؛ اما اولی مفید «انفصال» و دومی مفید «اتصال» است؛ برای نمونه به این دو جمله نگاه کنید:
جاء زَیدٌ ثُمَّ عَمروٌ = نخست زید و سپس با فاصلۀ زمانی عمرو آمد؛
جاء زَیدٌ فَعَمروٌ = نخست زید و پس از او بلافاصله عمرو آمد.
با توجه به این نکتۀ ادبی، خداوند خلق علقه را با حرف «ثمّ» به خلق نطفه عطف میکند؛ یعنی نطفه بلافاصله پس از قرارگرفتن در رحم به علقه تبدیل نمیشود، بلکه این تبدیل پس از مدتی است؛ اما دیگر جملات آیه، یعنی تبدیل علقه به مضغه و تبدیل مضغه به استخوان و سپس روییدن گوشت بر روی استخوان، با حرف «فاء» به هم عطف شدهاند که یعنی بین دیگر مراحل خلقت انسان فاصله و مهلتی وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس آیات قرآن، مضغه نخست تبدیل به استخوان میگردد و پس از آن بدون فاصله روی آن با گوشت پوشانده میشود (۱).
در دیدگاه علم پزشکی نیز اسکلت بدن انسان، ریشه در سه لایۀ اولیۀ جنینی دارد؛ لایه میانی به سلولهای استخوان تبدیل میشود و سپس با دو لایۀ بیرونی پوشیده میشود که به سلولهای ماهیچه و پوست تبدیل میشوند. بنابراین هم اشارۀ قرآن به تقدم زمانی شکلگیری استخوان از گوشت درست است و هم تعبیر پوشاندهشدن استخوان با گوشت دقیق انتخاب شده است (۲).
نتیجه:
آیۀ ۱۴ سورۀ «مؤمنون» کاملاً با یافتههای جنینشناسی همخوانی دارد و بهدرستی به تقدم شکلگیری استخوان و سپس پوشاندهشدن آن با گوشت اشاره میکند. بنابراین نهتنها هیچ ناسازگاری بین این آیه و علم مدرن وجود ندارد؛ بلکه ترتیب بیانشده در آیه، با توجه به نبود ابزارهای پیشرفته علمی در زمان نزول قرآن، نشاندهندۀ الهیبودن قرآن است.
پینوشتها:
۱. «أتی بثمّ فی الفقره الاولی للاشاره الی امتداد الزّمان من اوّل استقرار النّطفه فی الرّحم الی صیرورتها دما منعقدا بخلاف صیروره العلقه مضغه فانّه لا تراخی بین العلقه و المضغه» (محمد بیدختی؛ بیان السعاده فی مقامات العباده؛ چ ۲، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۸ ق، ج ۳، ص ۹۱).
البته برخی معتقدند «و الظاهر أنّ الفاء فی قوله تعالی: فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً لیس للترتیب، بل هی مثل أنا أنشاناهنّ إنشاء، فجعلناهنّ أبکارا [واقعه: ۳۵ ـ ۳۶]، فإن جعلهنّ أبکارا لیس متأخّرا عن خلقهنّ [و مثل وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی (اعلی: ۱۵)] و کذلک لیس خلق اللحم متأخّرا عن العظم؛ إذ الجنین لیس عظما مجرّدا؛ ثمّ یکسی لحما» (ابوالحسن شعرانی؛ پژوهشهای قرآنی علامه شعرانی در تفاسیر مجمعالبیان، روحالجنان و منهجالصادقین؛ محقق: محمدرضا غیاثی کرمانی؛ چ ۲، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶ ش، ج ۲، ص ۸۹۸).
۲. حسین رضایی؛ عرصۀ سیمرغ: پاسخی قاطع به شبهات کتاب نقد قرآن سُها؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۸ ش، ص ۵۰ ـ ۵۳.
نظر شما