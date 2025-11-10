خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در برخی از روایات برای برخی از اعمال، ثوابهای عجیبی ذکر شده است مثلاً امام جواد علیهالسلام فرمود: هر کس بعد از عصر، ده مرتبه سوره مبارکه قدر را بخواند همانند پاداش اعمال همه خلایق به او عطا میشود. اینگونه احادیث را چگونه میشد تحلیل کرد چون واقعاً قابلدرک نیستند؟
در گسترهی وسیع آموزههای دینی، با روایاتی مواجه میشویم که در ظاهر، حاوی ثوابها و پاداشهایی بزرگ و گاه شگفتانگیز برای انجام اعمالی خاص هستند. این نوع روایات، از دیرباز مورد توجه عموم مردم و علما بوده است. این نوشتار به تحلیل و فهم برخی از روایات موردبحث میپردازد. بررسی این روایات، فرصتی برای تعمق بیشتر در مفاهیم عمیق دینی و درک بهتر حکمت الهی فراهم میآورد.
در ادامه به بررسی و تحلیل احادیثی که ثوابهای فوقالعاده و گاه غیرقابلتصور برای اعمالی ساده مثل خواندن چند آیه یا ذکر بیان میکنند، پرداخته میشود.
۱. بررسی سند و راویان
در بررسی روایات مربوط به اعمال و ثوابهای ذکرشده در آنها اولین قدم، مورد توجه قرار دادن سند روایت است. باید مطمئن شد که روایت ازنظر صدوری، معتبر و قابلاعتماد است.
شیخ طوسی این روایت را بدون ذکر سند از امام جواد علیهالسلام نقل فرمودند:
«مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ مَرَّتْ لَهُ عَلَی مِثْلِ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ؛ (۱) هر کس بعد از عصر، ده مرتبه سوره قدر را بخواند در روز قیامت همانند پاداش اعمال همه خلایق به او عطا میشود.»
همچنین این روایت را سید بن طاووس با سند ضعیف نقل کردهاند؛ (۲) در نقل ایشان کلمه «یوم القیامه» وجود ندارد.
۲. جایگاه تقوا در پذیرش اعمال
بهعنوان یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین قسمتهای پاسخ این سؤال میگوییم که اعمال مستحبی، در صورتی قبول شده و دارای ثوابهای بسیار میگردد که شرط بسیار مهم و حیاتی «تقوای» الهی در آن رعایت شده باشد. تقوای الهی جزء شروط قبولی تمامی اعمال عبادی است و انجام همه واجبات شرعی ازجمله حج و جهاد از ارکان تقوای الهی است.
قرآن کریم، پذیرش اعمال را به وجود تقوا مشروط میکند:
«انَّما یتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقین؛ (۳) همانا خداوند [اعمال صالح را] تنها از باتقوایان میپذیرد؛»
پس اگر کسی درحالیکه تکلیف شرعی او حج یا جهاد است، بهجای آنها مشغول اعمال مستحبی مثل زیارت بشود، نهتنها ثوابی به دست نمیآورد، بلکه به دلیل ترک واجب و بیتقوایی در دادگاه قیامت مورد سؤال و مواخذه الهی واقع میگردد. پس قبول اعمال و هر نوع مناسک عبادی، منوط و مشروط به رعایت تقوا شده است؛ ترک واجبات به بهانه ثواب مستحبات، خلاف تقوا و نوعی بیعملی و امری عبث است. امام علی علیهالسلام فرمودند: «لَا قُرْبَهَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِض؛ (۴) مستحبات تقرّبی ندارد (و به خدا نزدیک نکند) اگر به واجبات زیان زند.»
یا در فرمایش دیگر فرمودند:
«إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا؛ (۵) هنگامیکه مستحبات به واجبات زیان رساند آنها را ترک گویید.»
۳. ثوابهای الهی تابع معیارهای مادی ما نیستند
در نظام فکری اسلامی، خداوند حکیم است و معیارهای او برای پاداش، با معیارهای دنیایی ما یکی نیست. همانگونه که در شب قدر، عبادت یکشب معادل هزار ماه شمرده شده است:
«لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ؛» (۶)
خداوند میتواند به یک عمل کوچک، پاداش بسیار بزرگی بدهد؛ مانند ثواب جواب سلام، از امام علی علیهالسلام نقل شده است:
«السَّلَامُ سَبْعُونَ حَسَنَهً تِسْعٌ وَ سِتُّونَ لِلْمُبْتَدِی وَ وَاحِدَهٌ لِلرَّاد؛ (۷) سلام، هفتاد ثواب دارد که شصتونه تای آن برای سلام کننده است و یکی برای جواب دهنده.»
گاهی بزرگی پاداش به دلیل عظمت نیت، فرصت خاص زمانی (مثل بعد از عصر یا شب قدر)، یا جایگاه سوره مثل سوره قدر است. این پاداشها بر اساس رحمت و فضل الهی و درجات قرب به خداوند تعیین میشوند و محدودیتهای دنیوی را ندارند. باید توجه داشت کیفیت اعمال سبب ثواب عظیم میشود نه کمیت اعمال، همانگونه که در مقابل برخی از محرمات یا مکروهات از جهت کمیت، اندک میباشند؛ اما از جهت کیفیت عواقب زیادی دارند، مثلاً کفر یکلحظه که سبب خلود در جهنم میشود «وَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُون؛ (۸) و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اهل دوزخاند و همیشه در آن خواهند بود.»
۴. تشویق و تربیت عملی انسانها
بسیاری از این احادیث را میتوان در قالب ادبیات تربیتی و انگیزشی تحلیل کرد. گاهی پیامبر صلیاللهعلیهوآله یا ائمه علیهمالسلام برای تشویق مردم به انجام عبادتهایی که ظاهراً سادهاند؛ اما آثار روحی و اجتماعی عمیقی دارند، ازاینگونه تعابیر استفاده میکردند. مثلاً خواندن سوره قدر ده مرتبه ممکن است در ظاهر ساده باشد؛ اما تأثیر معنوی فوقالعادهای دارد؛ بنابراین چنین روایاتی معمولاً در دسته تربیتی یا تشویقی قرار میگیرند؛ یعنی برای تشویق مؤمنان به یاد خدا یا تکرار سورهای با محتوای عظیم (سوره قدر)، ثواب بسیار آوردهاند. این پاداشها درواقع هدفی برای تشویق و ترغیب انسان بهسوی کمال و نزدیکی به خداوند هستند.
نتیجهگیری:
روشن است با فرض ترک واجبات یا نعوذبالله ارتکاب محرمات، هیچ عمل مستحبی و لو دارای ثواب زیادی هم باشد، نمیتواند خسران ترک آن واجب یا ارتکاب آن حرام را جبران کند.
روایاتی با ثوابهای عظیم برای اعمالی کوچک میتواند:
الف. کیفیت اعمال سبب ثواب عظیم میشود نه کمیت اعمال، همانگونه که در مقابل برخی از محرمات یا مکروهات از جهت کمیت، اندک میباشند؛ اما از جهت کیفیت عواقب زیادی دارند
ب. بیان تشویقی و تربیتی برای ترغیب به عبادت باشد.
ج. گاهی بزرگی پاداش به دلیل عظمت نیت، فرصت خاص زمانی (مثل بعد از عصر یا شب قدر)، یا جایگاه سوره باشد.
