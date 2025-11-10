چگونه از فشار قبر در امان بمانیم؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: مطابق احادیث، برخی از عوامل هستند که سبب فشار قبر میشوند، حالا در مقابل چهکار کنیم که فشار قبر نکشیم؛ یعنی برای رهایی از فشار قبر و آرامش در قبر چه کارهایی را باید انجام بدهیم؟
قرار گرفتن انسان در قبر درواقع شروعی برای عالم برزخ خواهد بود که مرحلهای میان عالم دنیا و آخرت محسوب میشود. آیات و روایات، ویژگیهای فراوانی برای آن بیان کردهاند از جمله عناوینی همچون فشار قبر و یا سؤال و جواب در این مرحله که حس ترس و نگرانی برای مردم حتی مؤمنان ایجاد میشود. در روایات عواملی برای سختی فشار قبر بیان شده که در مقابل نیز راهکارهایی برای رهایی و یا کاستن از شدت آن در اختیار مؤمنان قرار گرفته است.
در ادامه برخی از موارد کاهشدهنده و ازبینبرنده فشار قبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برخی از عوامل کاهش فشار قبر و رهایی از آن
الف. عواملی که خود شخص در آن دخیل است:
برخی از این موارد توسط خود فرد قابل انجام است و در زمان حیات باید بر آنها مراقبت شود و برخی میتواند توسط دیگران و پس از دفن فرد صورت گیرد و از سختی و شدت فشار قبر بکاهد. عواملی همانند:
۱. خواندن نماز شب؛
امام رضا علیهالسلام در بیانی که به شمردن برکات نماز شب اختصاص دادهاند، چنین میفرمایند:
«عَـلَیْکُمْ بِصَـلاهِ اللَّیْلِ فَما مِنْ عَـبْدٍ یَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ فَیُصَـلِّی ثَمانَ رَکَعاتٍ وَ رَکْعَـتَیِ الشَّفْـعِ وَ رَکْعَهَ الْـوَتْرِ وَاسْتَغْـفَرَ اللّهَ فـی قُنُوتِهِ سَبْـعینَ مَرَّهً اِلاّ، اُجیرُ مِنْ عَـذابِ الْقَـبْرِ؛ (۶)
بر شما باد به نماز شب، هیچ بندهای نیست که آخر شب بیدار شود و هشت رکعت نماز شب و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخواند و در قنوت آن هفتاد بار استغفار کند مگر اینکه خداوند او را از عذاب قبر رهایی بخشد ...»
۲. تکرار حج؛
یکی از اصحاب امام صادق علیهالسلام از ایشان درباره شخصی که چهار بار به حج رفته سؤال پرسیدند که حضرت در پاسخ فرمودند:
«وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَهُ الْقَبْرِ أَبَدا؛ (۷)
کسی که چهار بار حج بجای آورد هرگز فشار قبر نبیند.»
۳. روزه گرفتن؛
روزه گرفتن در برخی ایام خاص مانند ماه رجب که در روایات چنین توصیف شده است:
«مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَهَ أَیَّامٍ عُوفِیَ مِنَ الْبَلَایَا کُلِّهَا مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ فِتْنَهِ الدَّجَّالِ وَ أُجِیرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر ...؛ (۸)
کسی که چهار روز از ماه رجب را روزه بدارد از بلاهایی چون جنون، جذام، پیسی و فتنه دجال در عافیت بوده و نیز از عذاب قبر در امان است.»
۴. کامل کردن رکوع؛
اعمالی چون بهجا آوردن رکوعی تام و کامل در نماز میتواند از عذاب قبر جلوگیری کند و امام باقر علیهالسلام دراینباره میفرمایند:
«مَنْ أَتَمَّ رُکُوعَهُ لَمْ یَدْخُلْهُ وَحْشَهُ الْقَبْر؛ (۹)
کسی که رکوع نمازش را کامل انجام دهد، وحشت و عذاب قبر بر او وارد نمیشود.»
۵. خواندن برخی از سور؛
خواندن بعضی سورههای قرآن مانند تکاثر، (۱۱) نساء در روز جمعه (۱۲) و سورههای زخرف (۱۳) در کاهش و از بین بردن عذاب قبر مؤثر دانسته شدهاند.
ب. عواملی که خود فرد در آن دخیل نیست:
برخی از موارد در روایات برای کاهش و یا حذف فشار قبر بیان شده که خود فرد در آن دخالتی ندارد و بهنوعی در اختیار او نیست، بلکه از اسباب بیرونی ایجاد شده، اما منفعت آن برای میت خواهد بود. در ادامه برخی از آنها بیان میشود:
۱. اینکه مرگ انسان در روز جمعه باشد؛
امام صادق علیهالسلام در فضیلت روز جمعه چنین میفرمایند:
«مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَهً مِنْ ضَغْطَهِ الْقَبْرِ؛ (۱۴)
کسی که در روز جمعه بمیرد خداوند دوری از عذاب قبر را برایش مینویسد.»
این مورد از مواردی است که خود فرد در آن دخیل نیست و درواقع عنایتی از سوی خداوند است که برخی از بندگانش را به این واسطه از عذاب قبر رهایی میبخشد. در برخی روایات، این زمان از ظهر روز پنجشنبه تا روز جمعه دانسته شده که زمان این رحمت گسترش یافته است. (۱۵)
۲. پرداخت صدقه و خواندن نماز وحشت؛
در روایتی از رسول خدا صلیاللهعلیهوآله چنین آمده است:
«لَا یأْتِی عَلَی الْمَیتِ سَاعَهٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَیلَهٍ فَارْحَمُوا مَوْتَاکُمْ بِالصَّدَقَهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَلْیصَلِّ أَحَدُکُمْ رَکْعَتَینِ یقْرَأُ فِی الْأُولَی بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ مَرَّهً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّتَینِ وَ فِی الثَّانِیهِ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ مَرَّهً ...؛ (۱۰)
بر میّت ساعتی سختتر از شب اول قبر نمیگذرد، پس رحم نمایید مردگان خود را به صدقه و اگر نیافتی چیزی که صدقه بدهی، پس هرکدام از شما دو رکعت نماز بخواند و در رکعت اول سوره حمد یکمرتبه و سوره توحید دومرتبه و در رکعت دوم سوره حمد ...»
۳. نهادن دو چوب تر در کنار میت هنگام دفن؛
این مورد سبب تأخیر در عذاب قبر خواهد شد و این امید وجود دارد که کارهای خیر و حلالیتهای که در این مدت به پرونده فرد فوت شده، افزوده میشود، فشار قبر او را کاهش و یا از بین ببرد. (۱۶)
۴. کارهای نیک فرزند پس از مرگ والدین؛
در حدیثی رسول خدا صلیاللهعلیهوآله جریانی را درباره حضرت عیسی علیهالسلام نقل میکنند:
«مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ علیهالسلام بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ فَکَانَ یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا فَعَلَ ابْنُه؛ (۱۷)
عیسی بن مریم علیهالسّلام از کنار قبری میگذشت که صاحب آن قبر عذاب میشد. آن حضرت در سال آینده نیز ازآنجا گذشت امّا صاحب قبر عذاب نمیشد. عرضه داشت: پروردگارا! من پارسال از کنار این قبر گذشتم درحالیکه صاحب آن، عذاب میشد؛ ولی چرا امسال که از کنار این قبر گذشتم صاحب آن عذاب نمیشود!؟ خداوند به او وحی نمود: فرزند صالح او به سنّ بلوغ رسید و جادهای را تعمیر کرد و یتیمی را پناه داد؛ ازاینرو به خاطر عملی که فرزندش انجام داد، این میّت آمرزیده شد.»
این روایت نشان میدهد اعمال صالح دیگران بهخصوص فرزندان فرد فوت شده میتواند در کاهش و یا برداشته شدن عذاب او در قبر تأثیرگذار باشد.
نتیجه
در روایات به برخی از امور برای کاهش و یا از بین رفتن کامل عذاب قبر میانجامد توجه داده شده است. برخی از این اعمال، توسط خود فرد صورت گرفته مانند نماز شب، تکرار حج، روزه گرفتن در بعضی از ایام و مناسبتهای خاص، انجام رکوع کامل و خواندن برخی از سورههای قرآن. برخی دیگر از کارهایی که بهصورت غیرارادی مؤثر هستند مانند فوت در شب جمعه و یا توسط دیگران برای میت انجام میشود که به صدقه، نماز وحشت، قرار دادن دو چوب در کنار میت و انجام کارهای خیر فرزندان برای او میتوان اشاره کرد
