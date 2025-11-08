معرفی مجموعه شعر «مسافران بامداد؛ روایت یک و هفده دقیقه»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به تازگی مجموعه‌ای تازه و جان‌دار از شعر معاصر با عنوان «مسافران بامداد؛ روایت یک و هفده دقیقه» به انتخاب و روایت شاعر و پژوهشگر گیلانی، اسماعیل محمدپور از سوی انتشارات رَج منتشر شده است.

این کتاب، نه صرفاً یک مجموعه شعر، که یک سند ادبی-تاریخی است که با هدف ثبت ادبی و حماسی یک رویداد تلخ و مهم، یعنی حمله‌ی رژیم صهیونیستی به آستانه اشرفیه و شهادت دانشمند شهید سید محمدرضا صدیقی صابر و اعضای خانواده‌اش، تدوین و گردآوری شده است.

«مسافران بامداد» پاسخی است سریع، عمیق و متعهدانه از سوی جامعه شعری به یک فاجعه. انتخاب عنوان «روایت یک و هفده دقیقه» خود ارجاعی صریح و قوی به زمان وقوع حادثه دارد و نشان می‌دهد که هدف کتاب، ثبت دقیق و عاطفی لحظه‌ای از تاریخ معاصر است. این مجموعه تلاشی است برای تبدیل واقعه‌ی تلخ به حماسه و آگاهی، تا خون ریخته شده‌ شهدا نه در سکوت، که در امواج کلمات و اندیشه‌ها جاری شود.

کتاب می‌کوشد تا وجدان عمومی را نسبت به این رخداد، با زبان هنر، بیدار نگه دارد.

مضامین شعرهای این مجموعه، گستره‌ای وسیع از عواطف و اندیشه‌ها را در بر می‌گیرد؛ اما دوگانه‌ی سوگ و ایستادگی، محور اصلی آن است:

۱.مرثیه‌سرایی و سوگ عمیق: بخش مهمی از اشعار، در قالب مرثیه و سوگ سروده شده‌اند. شاعران با زبانی حسی و متأثر، به تصویر کشیدن درد فقدان، تنهایی بازماندگان و مظلومیت شهدا پرداخته‌اند. این اشعار، تلاش می‌کنند تا ابعاد انسانی و عاطفی فاجعه را به مخاطب منتقل کنند.

۲.حماسه و جهاد: در کنار سوگواری، مضامین پایداری، مقاومت و حماسه حضوری پررنگ دارند. شاعران، شهدا را به عنوان مسافران بامدادی می‌بینند که نه رفتند، بلکه به سوی رستگاری پرواز کردند. این اشعار، عزم راسخ برای انتقام، ادامه‌ی راه شهدا و حفظ کرامت و استقلال را فریاد می‌زنند.

۳.نقد و هشدار: برخی از سروده‌ها، فراتر از عواطف، به نقد خاموشی جهانی، محکومیت عاملان حمله و هشدار در مورد خطر تروریسم می‌پردازند و تعهدی عمیق به عدالت و بیداری را به نمایش می‌گذارند.

«مسافران بامداد» گزیده‌ای است از سروده‌های شاعران نام‌آشنای معاصر. از علیرضا قزوه، احمد شهریار، محمود حبیبی کسبی و مصطفی محدثی خراسانی گرفته تا فرامرز محمدی پور، علی پورحسن، امیررضا ستایش، نجمه پورملکی، رقیه آزادنیا، طیبه عباسی و ... این مجموعه، صدای شاعران متعهد به آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس است که هم‌صدا با مردم، حادثه‌ی تلخ را به حماسه‌ای ماندگار تبدیل کرده‌اند.

«مسافران بامداد»، اثری است ضروری برای هر کس که می‌خواهد نبض عاطفی و سیاسی جامعه را پس از این رخداد، در آیینه‌ی شفاف شعر بنگرد.

