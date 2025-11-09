برگزاری نخستین جشنواره «گیلدخت» در بهمن ماه امسال

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «طاهره عاشوریان» امروز یکشنبه، 18 آبان 1404 در گفتوگویی با بیان اینکه جشنواره گیلدخت با محوریت پژوهش، طراحی و دوخت پوشش اجتماع بانوان در سال جاری برگزار میشود، اظهار کرد: تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه پوشاک، شناسایی ظرفیتهای تاریخی و هنری اقوام ایرانی و پرورش استعدادهای نوپا در طراحی از مهمترین اهداف این جشنواره است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود: دبیرخانه این جشنواره سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان است.
وی با بیان اینکه اطلاعرسانی جشنواره تنها از طریق وبسایت رسمی به نشانی ir-dokht.ir و کانالهای ارتباطی معتبر صورت میگیرد،گفت:شرکتکنندگان موظف به رعایت تقویم زمانبندی اعلامشده هستند.
عاشوریان درباره سطوح شرکتکنندگان گفت و افزود: جشنواره در ۲ بخش اثر و طرح در چهار سطح دانشآموزی، دانشجویی، آزاد و ویژندها برگزار میشود.
وی تصریح کرد: در بخش پژوهش نیز سه سطح دانشآموزی، دانشجویی و آزاد تعریف شده است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به راهیابی آثار برگزیده برای رقابت در جشنواره ملی، گفت: هیئت داوران استان پس از داوری آثار و شناسایی استعدادها، با برگزاری دورههای آموزشی نسبت به ارتقای کیفیت آثار اقدام کرده و سپس آثار را برای رقابت در جشنواره ملی ارسال میکنند.
وی با بیان اینکه آثار برگزیده در مرحله استانی رتبههای اول تا سوم را کسب کرده و در اختتامیه مورد تقدیر قرار میگیرند، افزود: آثار دارای رتبه به همراه برترین آثار در نمایشگاهی در مرکز استان در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.
عاشوریان در ادامه از باره زمانی ارسال آثار و برگزاری جشنواره گفت و افزود: زمان جمعآوری آثار از ۲۰ آبان تا ۵ دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده و جشنواره در بهمنماه سال برگزار خواهد شد.
