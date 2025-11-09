جریان خدمت رضوی یک نهضت مردمی و مسجدمحور است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «قاسم عزیززاده گرجی» مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران امروز یکشنبه، 18 آبان 1404 در گردهمایی دبیران کانونهای تخصصی معاونتهای فرهنگی و اجتماعی کانونهای خدمت رضوی استان مازندران، که با حضور نمایندگان شهرستانهای ساری، نکا، بهشهر، گلوگاه و میاندرود در کانون محلهای گلبستان نکا برگزار شد، با تشریح ابعاد مختلف جریان خدمت رضوی اظهار کرد:جریان خدمت رضوی حرکتی مردمی، خودجوش، فراگیر، هدفمند و مسجدمحور است. در منظومه فکری انقلاب اسلامی، مسجد جایگاهی ویژه دارد؛ همانگونه که در صدر اسلام مقر حکومت، محل توزیع بیتالمال و پناهگاه مردم بود. هر جا از مسجد فاصله گرفتیم، آسیب دیدیم.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، تحقق جریان خدمت رضوی را در گرو نگاه تحولی دانست و افزود:تحول یعنی عبور از وضع موجود به وضع مطلوب. همانطور که امام خمینی(ره) مظهر تحولخواهی و تحولآفرینی بود، ما نیز باید گفتمانها، نگرشها و رویکردهای خود را متحول کنیم.
عزیززاده گرجی با تأکید بر اینکه تحول از درون انسانها آغاز میشود، اظهار کرد:تا افراد خودشان متحول نشوند، نمیتوانند در جامعه تحول ایجاد کنند. ذات نایافته از هستیبخش، کی تواند که شود هستیبخش.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با اشاره به لزوم پشتوانه علمی و فکری در مسیر تحول گفت:هر طرح و برنامهای باید بر اساس شناخت وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و برنامهریزی دقیق برای پر کردن فاصله میان آن دو شکل گیرد. مخالفتها و موانع نباید موجب توقف حرکتهای تحولی شود.
وی روحیه انقلابی، اقدام جهادی و اراده جدی را از الزامات تحقق تحول دانست و افزود:گاه یک فرد متعهد و باانگیزه در یک محله میتواند جریانی ایجاد کند که کل منطقه را متحول سازد؛ همانگونه که حرکتهای بزرگ صدر اسلام و انقلاب اسلامی از جمعهای کوچک مردمی آغاز شد.
عزیززاده گرجی در ادامه با تأکید بر اهمیت برنامهریزی محلی و نیازسنجی دقیق گفت:کانون خدمت رضوی باید به مرکزی برای تأمین نیازهای محله تبدیل شود. ممکن است مردم برخی نهادها را نپذیرند، اما محبت امام رضا(ع) در دل همه وجود دارد؛ بنابراین باید از این ظرفیت برای حل مشکلات محلات بهره گرفت.
وی ایجاد بانک اطلاعاتی از نیازها و ظرفیتهای محلات را ضروری دانست و افزود:از نانوایی و تعمیرکار تا معلم و پزشک، همه ظرفیتاند. اگر این ظرفیتها شناسایی و در کنار نیازهای مردم قرار گیرد، بسیاری از مشکلات بدون هزینه و با همدلی حل میشود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، اصل تحول در شناخت اولویتها و تمرکز بر کارهای واقعی و اثرگذار است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران در پایان با دعوت از کانونهای تخصصی برای ارتباط مؤثرتر با کانونهای محلی خاطرنشان کرد:اگر گفتمان مشترک و نگاه تحولی میان مدیران و فعالان رضوی شکل بگیرد، بیتردید جریان خدمت رضوی در سطح محلات مازندران به یک نهضت واقعی خدمت مومنانه تبدیل خواهد شد.
