سفر هیئت افغانستانی به ایران برای نشست مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان از سفر هیئت هشت‌نفره این معاونت برای شرکت در نشستی مشترک درباره همکاری‌های دوجانبه در زمینه مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان به جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

دفتر مطبوعاتی معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که هیئت مذکور به ریاست مولوی حسیب‌الله احمدی، رئیس دفتر این معاونت، و با حضور تعدادی از رؤسای این معاونت و مسئولان مرتبط وزارت بهداشت عمومی، در سفری رسمی عازم جمهوری اسلامی ایران شدند.

این هیئت به دعوت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) از کابل به تهران سفر کرده است.

معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که این هیئت در نشستی مشترک درباره همکاری‌های دوجانبه در زمینه مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان شرکت خواهد کرد.

همزمان با این اقدام، صبح امروز وزارت کشور افغانستان از آتش زدن ۲۰۰ هزار کیلوگرم مواد مخدر در کابل نیز خبر داد.

