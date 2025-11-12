تعبیر جالب قرآن از تغذیه زنبورها

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: زنبورها از شهد و گرده تغذیه میکنند، اما قرآن میگوید زنبورها میوه مصرف میکنند! آیا این ناسازگاری ادعای قرآن با علم و واقعیت خارجی، دلیل بر الهی نبودنش نیست؟
برخی در مقام اثبات ناسازگاری قرآن با علم گفتهاند: «زنبورها از شهد و گرده تغذیه میکنند؛ اما قرآن میگوید زنبورها میوه مصرف میکنند.»
در این نوشتار این مدعا بررسی و نقد میشود.
معنای «ثمرات» در آیه ۶۹ سوره نحل
خداوند در مقام بیان نعمتهای خود به انسان از زنبورعسل نام برده است:
«﴿وَ أَوْحیٰ رَبُّکَ إِلَی اَلنَّحْلِ أَنِ اِتَّخِذِی مِنَ اَلْجِبٰالِ بُیُوتاً وَ مِنَ اَلشَّجَرِ وَ مِمّٰا یَعْرِشُونَ ثُمَّ کُلِی مِنْ کُلِّ اَلثَّمَرٰاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِیهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ﴾؛ (۱) و پروردگارت به زنبورعسل الهام کرد که از کوهها و درختان و آنچه [از داربستهایی] که [مردم] برمیافرازند، برای خود خانههایی برگیر. آنگاه از همه ثمرات بخور، پس در راههای پروردگارت که برای تو هموار شده [بهسوی کندو] برو؛ از درون (۲) آنها [شهدی] نوشیدنی با رنگهای گوناگون بیرون میآید که در آن درمانی برای مردم است. قطعاً در این [حقیقت] نشانهای [بر قدرت، لطف و رحمت خدا] است برای مردمی که میاندیشند.»
همانطور که مشخص است خداوند به زنبور دستور داده که از «ثمرات» تغذیه کند. «ثمرات» جمع «ثمر» است. بارزترین مصداق «ثمر» میوه است اما در زبان عربی به هر چیزی که از چیز دیگری به دست میآید و تولید میشود، «ثمر» گفته میشود؛ فرقی نمیکند چیزی که بهدست میآید خوردنی باشد یا نباشد، مطلوب باشد یا نامطلوب، شیرین باشد یا تلخ و ثمره هر چیزی بهحسب همان چیز است. (۳)
مثلاً ثمره گل، شهد آن و ثمره درختِ میوه، میوه آن و ثمره تلاش، موفقیت است؛ بنابراین، واژه «ثمره» به معنای «حاصل»، «نتیجه»، «محصول» یا «فرآورده» هرچیزی ازجمله گیاهان و گلها است و اختصاصی به میوه ندارد تا اشکال شود که زنبور که میوه نمیخورد! بهعبارتدیگر، هر آنچه تولید و از آن بهرهبرداری میشود، در عربی «ثمره» نامیده میشود و شهد و گرده که زنبورها ازگلها جمعآوری میکنند نیز «فرآورده» و «ثمره» گیاهان هستند. (۴)
نتیجه:
ادعای اشتباهبودن قرآن، ناشی از تفسیر محدود و تحتاللفظی واژه «ثمرات» به معنای صرفاً «میوههای خوراکی» است. اگر «ثمرات» را در معنای وسیعتر آن، یعنی «محصول و فرآورده» در نظر بگیریم که شامل شهد و گرده گیاهان نیز میشود، هیچ تناقضی بین آیه قرآن و یافتههای علمی درباره تغذیه زنبورها وجود ندارد. قرآن با این کلمه جامع، به همه منابع غذایی زنبورها که از گیاهان به دست میآید، اشاره کرده است.
