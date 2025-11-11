به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «علی مصباح یزدی» عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در دیدار با جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه کشورهای عراق، سوریه، کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا؛ به تبیین جایگاه و عظمت حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و اظهار کرد: «زمخشری» عالم اهل سنت، روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده که نشان‌دهنده بخشی از مقام والای حضرت زهرا(س) است و به‌صراحت حضرت زهرا(س) را محور نجات بشریت معرفی می‌کند؛ در این روایت، پیامبر(ص) می‌فرمایند: «فَاطِمَةُ مُهْجَةُ قَلْبِی وَ اِبْنَاهَا ثَمَرَةُ فُؤَادِی وَ بَعْلُهَا نُورُ بَصَرِی وَ اَلْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِهَا أُمَنَاءُ رَبِّی؛ حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ. مَنِ اِعْتَصَمَ بِهِمْ نَجَی وَ مَن تَخَلَّفَ عَنهم هَوَی».

وی افزود: درباره عظمت آن حضرت بسیار گفته شده و آنچه گفته شده نیز پایان سخن نیست؛ زیرا لحظه ‌لحظه زندگی آن بانوی بزرگوار همچون سایر معصومین(ع)، درس و راهنما برای پیمودن مسیر سعادت است؛ اما آنچه بیشتر برای ما اهمیت دارد این است که چگونه از سیره و روش آن حضرت برای زندگی فردی و اجتماعی و برای تشخیص راه صحیح در جامعه استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام مصباح یزدی با اشاره به اینکه دفاع حضرت زهرا(س) از ولایت، یکی از برجسته‌ترین بخش‌های زندگی ایشان پس از رحلت رسول خدا(ص) است، گفت: خطبه فدکیه، سندی عمیق و روشن در تبیین آموزه‌های اسلامی و معرفی معیار حق و باطل در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

دفاع از حق یعنی تبیین شفاف و حکیمانه

وی ادامه داد: این سؤال مهم مطرح است که آیا دفاع از ولایت و حق در شرایطی که ممکن است موجب اختلاف شود، جایز است؟ آیا باید برای جلوگیری از دو دستگی از برخی اصول دینی صرف‌نظر کرد؟ این مسئله نه تنها در اختلاف میان شیعه و سنی، بلکه در میان خود شیعیان و حتی میان مذاهب مختلف فقهی و سیاسی اهل‌سنت نیز قابل طرح است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر ما به بهانه جلوگیری از اختلاف، از تبیین حق دست برداریم، حق به تدریج در جامعه فراموش و باطل جایگزین آن خواهد شد؛ اما از سوی دیگر، دفاع از حق باید با روشی حکیمانه و رفتاری مدبرانه همراه باشد تا جامعه اسلامی به گسست و اختلافات داخلی دچار نشود.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: مرحوم علامه مصباح یزدی(ره) در شرح خطبه فدکیه که در دو جلد منتشر شده، این موضوع را به تفصیل بیان کرده‌اند و از دیدگاه ایشان، وحدت به معنای چشم‌پوشی از اصول نیست؛ بلکه به معنای تبیین شفاف حقیقت با روشی حکیمانه و مسئولانه است تا هم حقیقت محفوظ بماند و هم پیوند امت حفظ شود.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه وحدت بدون هدف الهی و معنوی فاقد ارزش است، تأکید کرد: ارزش اتحاد آن‌جاست که در خدمت دفاع از حق و مظلوم باشد، وگرنه اگر هدف آن تقویت باطل یا کمک به ظلم باشد، چنین وحدتی نه‌تنها ممدوح نیست بلکه مذموم و خطرناک است.

حجت‌الاسلام مصباح یزدی اظهار کرد: مقصود از وحدت باید روشن باشد، خواه وحدت میان شیعه و سنی باشد، خواه وحدت میان طوایف مختلف اهل‌سنت یا طوایف گوناگون شیعه؛ زیرا پرسش اصلی این است که هدف از وحدت چیست و چرا باید متحد شد؟

وی افزود: وحدت به خودی خود، بدون اینکه روشن باشد مردم برای چه حقیقتی گرد هم آمده‌اند، قابل ارزش‌گذاری نیست، چه‌بسا افرادی برای از میان‌بردن اسلام دست اتحاد به یکدیگر دهند؛ همان‌گونه که در دوره‌هایی مشاهده کردیم تقریباً همه قدرت‌های کفر و نظام سلطه، برای ضربه‌زدن به اسلام و برچیدن نظام اسلامی، هم‌داستان و هماهنگ شدند و روشن است که چنین اتحادی نه‌تنها پسندیده نیست، بلکه به‌شدت مذموم و خطرناک است.

ارزش وحدت در گرو قداست هدف

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: اما اگر مردمی در راه دفاع از حق و حمایت از مظلوم متحد شوند، اتحاد آنان ارزشی والا پیدا می‌کند و نمونه روشن آن، همراهی ملّت‌ها و آزادگان عالم در دفاع از مردم مظلوم غزّه است؛ چراکه این اتحاد مقدس است و هر وجدان بیداری به نیکویی آن اعتراف می‌کند.

حجت‌الاسلام مصباح یزدی گفت: ارزش وحدت وابسته است به قداست هدف آن؛ اگر هدف مقدس باشد، وحدت نیز مقدس و اگر هدف ناحق و آلوده باشد، اتحاد نیز آلوده خواهد بود، حتی گاهی شکستن چنین اتحادی واجب می‌شود تا حقیقت و عدالت حفظ گردد.

وی در پایان تأکید کرد: از منظر اسلام، هیچ حقیقتی در زندگی انسان برتر از ایمان نیست و اگر ایمان، درست و استوار باشد و بر پایه آموزه‌های حقیقی اسلام ناب شکل گیرد، انسان را در دنیا و آخرت به سعادت می‌رساند؛ زیرا آخرت زندگی بی‌پایان و ابدی انسان است، اما اگر ایمان آسیب ببیند و یا از میان برود، سعادت انسان در هر دو جهان به خطر می‌افتد.

