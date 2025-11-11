به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با استمداد از پروردگار متعال و هم‌زمان با ولادت باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) از روز شنبه، ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ طرحی نوین با عنوان «بر کرانه آیه‌ها» را در بستر فضای مجازی آغاز کرد. این طرح با هدف ترویج انس روزانه با قرآن کریم و ارتقای درک معانی و مفاهیم آیات الهی، به‌صورت مستمر در کانال رسمی مرکز منتشر می‌شود.

تلاوت روزانه همراه با تأمل و تدبر

«اگر هر روز حتی چند آیه از قرآن را با تأمل و فهم دقیق‌تر بخوانیم، تلاوت ما ثمربخش‌تر خواهد شد و مسیر زندگی‌ ما روشن‌تر می‌شود». طرح «بر کرانه آیه‌ها» تلاش می‌کند هر روز یک آیه را به‌عنوان نقطه آغاز قرار دهد تا مخاطب با تلاوت و هم‌زمان دریافت نکات علمی، ادبی، تفسیری و روایی، فهمی ژرف‌تر از کلام وحی پیدا کند.

از مصاحف کهن تا پژوهش‌های نو

در این طرح، هر روز یک آیه از قرآن کریم محور قرار می‌گیرد و زوایای مختلف آن بررسی می‌شود.

محورهای اصلی طرح عبارت‌اند از:

۱. نمایش آیه روز به شیوه علامت‌گذاری مصحف جمهوری اسلامی ایران و ارائه ترجمهٔ آن که توسط مترجمان و محققان مرکز انجام شده است.

۲. نکات لغوی و ادبی برگرفته از کتاب ارزشمند «در محضر قرآن» (دکتر حمیدرضا مستفید).

۳. شرح تفسیری آیه که عمدتاً بر اساس مطالب قرآن‌های حکیم مرکز (دانش‌آموزی، دانشجویی و عموم مردم) تهیه می‌شود و در موارد ضروری از تفاسیر معتبر یا بیانات مقام معظم رهبری بهره گرفته می‌شود.

۴. اشارات روایی با بهره‌مندی از تحقیقات کارشناسان مرکز و مراجع روایی.

۵. نکات نگارشی و علامت‌گذاری با تکیه بر پژوهش‌های کارشناسان مرکز در حوزه رسم‌المصحف و ضبط‌المصحف و نکات اموزشی مرتبط با آن.

بازنگری و تضمین کیفیت محتوایی

پیش از انتشار هر مطلب، محتوای تولیدشده توسط تیم تولید به واحد تصحیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم ارسال می‌شود تا از نظر نگارشی، علمی و ادبی دقیقاً بازبینی گردد. واحد تصحیح مسئول اخذ اطمینان از صحت جملات، رفع خطاهای نگارشی مطالب است. علاوه بر این، محتوای طرح براساس «منابع ناب، دست‌اول و معتبر» تهیه می‌شود تا مخاطب اطمینان داشته باشد که مطالب منتشرشده از لحاظ متن و مرجع مورد اعتماد و مستند هستند.

مسابقات و تعامل با مخاطب

گفتنی است در دو جزء نخست این طرح، مسابقات قرآنی ویژه‌ای نیز برگزار شد که با استقبال مخاطبان همراه بود و جوایزی به برگزیدگان اهدا گردید. ادامه این مسابقات نیز در مراحل بعدی طرح در دستور کار قرار دارد تا مشارکت مخاطبان در مسیر تدبر و یادگیری افزایش یابد.

پادپخش؛ شنیدن آیه روز

از ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، بخش تازه‌ای نیز به این طرح افزوده شده است؛ پادپخش «بر کرانه آیه‌ها» که در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته منتشر می‌شوند و شامل تلاوت آیه، ترجمهٔ صوتی و بخش‌های شرح تفسیری و روایی همان آیه هستند تا مخاطبان بتوانند هم در حین کار و هم در زمان‌های فراغت به آیات گوش دهند و از تفسیر صوتی بهره‌مند شوند.

پشت صحنه یک کار جمعی

اجرای این طرح به همت واحد رسانه مرکز طبع و نشر قرآن کریم انجام می‌شود و در تهیه محتوای تفسیری، ادبی و پژوهشی، کارشناسان و مدیران دیگر واحدهای مرکز مشارکت دارند و فرآیند تولید تا انتشار یک کار جمعی و منظم را شکل می‌دهد.

چشم‌انداز و ادامه راه

تا کنون طرح «بر کرانه آیه‌ها» به آیهٔ پایانی سورهٔ آل‌عمران رسیده و برنامه‌ریزی شده است که این حرکت روزانه تا پایان قرآن کریم ادامه یابد.

این طرح از آغاز تاکنون توانسته است ضمن ایجاد انس روزانه با قرآن، پیوندی میان تلاوت، فهم و تدبر در آیات الهی پدید آورد؛ گامی که در مسیر گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه ایران اسلامی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

دسترسی و ارتباط

برای دنبال‌کردن محتوای روزانه و گوش‌دادن پادپخش‌ها به کانال رسمی مرکز طبع و نشر قرآن کریم مراجعه کنید: http://ble.ir/moshaf_org

