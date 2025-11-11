جایگاه واقعی قرآن در جامعه هنوز محقق نشده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «محمدباقر محمدی لائینی» شامگاه سهشنبه، 20 آبان 1404 در نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان اظهار داشت: دعوت از دختران و پسران حافظ قرآن برای تلاوت در محافل خانوادگی و عمومی، موجب تشویق آنان و ایجاد شور قرآنی در جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه دانشگاهها، حسینیهها، مساجد و مصلیها باید به کانونهای تلاوت و تشویق به تلاوت قرآن تبدیل شوند، افزود: برگزاری محافل استانی در صدا و سیمای مرکز استان با همان جذابیتهای برنامههای کشوری، قطعاً مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.
آیتالله لائینی در ادامه به اهمیت بازنمایی فعالیتهای بینالمللی قاریان ایرانی اشاره کرد و گفت: نمایش فیلمها و گزارش سفرهای قاریان کشور به دیگر کشورها که در آن شاهد استقبال گسترده مردم از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران هستیم، تأثیر شگرفی در ترغیب نوجوانان و جوانان دارد. ملتها و قاریان جهان، نمایندگان ایران را به عنوان جلوهای از عظمت انقلاب اسلامی میشناسند و باید این عزتآفرینیها به درستی به جامعه منعکس شود.
وی ضمن قدردانی از تلاش فعالان قرآنی تأکید کرد: با وجود پیشرفتهای صورتگرفته، هنوز جایگاه اصلی قرآن در شهرها و استان ما تحقق نیافته و نیازمند تلاش و همت بیشتری است.
نماینده ولیفقیه در مازندران خاطرنشان کرد: به عنوان رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان، به ویژه به ائمه جمعه توصیه میکنم جلسات قرآنی را بهصورت مستمر برگزار کرده و همکاری فعالانه در این زمینه داشته باشند؛ چراکه این امر از مهمترین وظایف ماست.
آیتالله محمدی لائینی در پایان ابراز امیدواری کرد: تلاشهای قرآنی فعالان این عرصه مورد رضایت قرآن کریم، قرآن ناطق حضرت ولیعصر (عج) و روح مطهر حضرت فاطمه زهرا (س) قرار گیرد.-
