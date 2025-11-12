بازسازی یک مدرسه با هزینه شخصی شیعیان در جاغوری افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعمیر و بازسازی یک باب مدرسه با هزینه شخصی مردم و خیرین در شهرستان شیعه‌نشین جاغوری به پایان رسید.

این مدرسه که در منطقه «علیاتو شُغله» قرار دارد با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳ میلیون افغانی بازسازی و به بهره‌بردای رسیده است.

مدرسه جدید شُغله دارای ۲۳ کلاس درسی و سایر امکانات آموزشی شامل؛ آزمایشگاه، سایت کامپیوتر، کابخانه و تالار برنامه‌ها و جلسات می‌باشد.

ساخت و احیای مدارس و مراکز آموزشی در مناطق شیعه‌نشین افغانستان، بیانگر اهتمام و علاقه هزاره‌ها و شیعیان این کشور به امر تحصیل و توسعه است.

طالبان که بیش از ۴ سال است بر افغانستان حکومت می‌کند، هنوز با مشکلات عدیده حکمرانی دست و پنجه نرم می‌کند و توجه چندانی به شیعیان و پیشرفت مناطق شیعه‌نشین این کشور ندارد.

..................

پایان پیام/