دومین کارگاه توانمندسازی واسطین خیر ازدواج در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مرتضی نورسته» امروز چهارشنبه، 21 آبان 1404 در حاشیه برگزاری کارگاه توانمندسازی واسطین خیر ازدواج در رشت، اظهار کرد: دومین دوره کارگاه آموزشی توانمندسازی رابطین خیر در استان گیلان با حضور سرگروه‌های واسطین خیر شهرستان‌ها، مدیران حوزه جمعیت در محلات کم‌برخوردار و نمایندگان خانه‌های احسان و قرارگاه‌های اجتماعی همراه است.

معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان، با بیان اینکه نمایندگان حوزه‌های رابطین خیر جمعیت نیز به این دوره اعزام شدند، افزود: این کارگاه با حضور دکتر صالح قاسمی، استاد برجسته جمعیت‌پژوهی کشور، برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به محورهای اصلی کارگاه گفت: در حوزه واسطه‌گری نرم‌افزار و مؤلفه‌های فرهنگی و غنایی، دستور کار بسیاری از مجموعه‌ها بر تسهیل ازدواج متمرکز است.

سرهنگ نورسته با بیان اینکه شبکه رابطین خیر بسیج طی ۲ سال گذشته به صورت خودجوش فعالیت کرده، تصریح کرد: این شبکه تجربه‌های موفقی داشته و خروجی‌های مثبت آن نشان می‌دهد رویکرد مبتنی بر آموزه‌های شرعی و عرف خانوادگی و اجتماعی می‌تواند در فرایند انتخاب همسر مناسب مؤثر باشد.

وی ادامه داد: این کارگاه الگویی موفق در استان گیلان ارائه کرده که گرایش به افزایش ازدواج در جامعه هدف را تقویت می‌کند.

