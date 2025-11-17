محاکمه خطیب الاقصی به علت حمایت از مقاومت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه قدس اشغالی امروز یکشنبه با صدور حکمی، جلسه محاکمه خطیب مسجد الاقصی را برای سه‌شنبه آینده تعیین کرد.

این حکم در پی کیفرخواست دادستانی اسرائیل علیه عکرمه صبری صادر شده است.

این دادگاه، اتهام خطیب الاقصی را «تحریک به تروریسم» عنوان کرده است. مقصود صهیونیست‌ها از تشویق تروریسم، تمجید خطیب مسجدالاقصی از نیروهای مقاومت فلسطین است.

وی در سخنرانی در مراسم ختم «عدی التمیمی» و «رائد حازم» در اردوگاه‌های شعفاط و جنین در سال ۲۰۲۲ به این مسئله متهم شده است. خطیب الاقصی همچنین به خاطر تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رهبر حماس، در خطبه نماز جمعه در مسجد الاقصی متهم شده است.

«خالد زبارقه»، وکیل مدافع صبری گفت: اتهامات مذکور بخشی از اقدامات خودسرانه، پیگرد سیاسی، مذهبی و فکری است که صهیونیست‌ها طی سال‌های اخیر علیه صبری انجام داده‌اند.

زبارقه گفت: این اقدامات در پاسخ به تحریکات گسترده احزاب و سازمان‌های راست افراطی صهیونیست علیه صبری صورت گرفته است. صهیونیست‌ها به دلیل مواضع مذهبی و سیاسی صبری، خواستار ایجاد محدودیت برای او، انجام اقدامات تلافی‌جویانه هستند و حتی وی را تهدید به قتل کرده‌اند.

