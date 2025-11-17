به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نشست علمی «بازخوانی کتاب کربلا علیهالسلام» از سوی پژوهشکده مطالعات تخصصی کوثر برگزار میشود.
در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «یحیی جهانگیری سهروردی» نویسنده اثر، به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف کتاب خواهد پرداخت.
این نشست با حضور جمعی از چهرههای فرهنگی ازجمله «نرجس سلیمانی» فرزند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و عضو شورای شهر تهران؛ «مهدیهسادات محور» کارگردان و تهیهکننده سینما و تلویزیون، و «سمیه صیادی» مدیر مجتمع کوثر و استاد حوزه و دانشگاه از سخنرانان این برنامه هستند.
این برنامه روز سهشنبه ـ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ـ ساعت ۹ صبح در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر تهران برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند از طریق لینک زیر به صورت مجازی در این نشست علمی شرکت کنند:
https://croom.ir/orj-euf-ago-۲xn
