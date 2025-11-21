به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» شامگاه جمعه، 30 آبان 1404 در سخنرانی ایام فاطمیه دوم که در مسجد صادقیه شالکوه برگزار شد، با تسلیت ایام حزن آلالله، مسجد را مهمترین سنگر تربیت نیروهای دیندار دانست و با اشاره به جایگاه بیبدیل امامت در اسلام، اظهار کرد: اگر تلاش حضرت فاطمه زهرا(س) برای احیای امامت نبود، چه بسا امروز از حقیقت امامت و دین اثری باقی نمیماند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از امام جماعت مسجد صادقیه، گفت: امام جماعت متواضع با همین فروتنی مردم را جذب کرده است. احترام به مردم و همراهی با آنها مهمترین وظیفه ما طلبههاست. باید برنامهها بهویژه برای جوانان متنوعتر شود تا حضور آنان در مسجد تقویت گردد.
مسجد؛ بزرگترین پایگاه تربیت نیرو
وی با اشاره به نگاه امام خمینی(ره) به جایگاه مسجد، تصریح کرد: به تعبیر امام، مسجد بزرگترین سنگر تربیت نیروهای دیندار و انقلابی است. پیامبر اکرم(ص) مسجد را پایگاه اصلی معارف قرار دادند؛ جلسات پرسشوپاسخ، نشستهای عمومی و تخصصی و حتی جلسات خاص با امیرالمؤمنین(ع) در مسجد برگزار میشد.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه پرسشهای نسلها متفاوت است، افزود: «کودکان، جوانان، دانشجویان و سالمندان هرکدام پرسشهای خاص دارند که باید پاسخ داده شود و این کار باید در مسجد انجام بگیرد.
ضرورت احیای قرآن و نهجالبلاغه در مسجد
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه صفحهای قرآن خواندن در مسجد، کاری بسیار باارزش است، گفت: امروز محافل قرآن در کشور فعال شده و یک تا دو ساعت با تلاوت قاریان، فضای معنوی ایجاد میکنند. اما نهجالبلاغه همچنان مهجور است. پیشنهاد میکنم هفتهای یک شب، استاد آشنا دعوت شود تا نهجالبلاغه را برای مردم تبیین کند.
وی با اشاره به هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم(ص) افزود: میتوان هر هفته حدیث نبوی یا حدیث شب در تابلو مسجد نصب کرد تا معارف پیامبر(ص) احیا شود.
آیتالله رمضانی با بیان خاطرهای از سال ۱۳۵۸، گفت: در پانزدهسالگی در مسجدی حاضر میشدم که عالمی نهجالبلاغه برای ما میگفت. همه احادیث آن دوره هنوز در ذهنم مانده است. بهترین زمان حفظ، همان نوجوانی است؛ بهگونهای که مسیحیان گفتهاند اگر نهجالبلاغه را داشتیم، دنیا را فتح میکردیم.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از نکات مطرحشده ممکن است در این مسجد رعایت شده باشد، افزود: در هر مسجدی که میروم، مقیدم ابتدا از جایگاه مسجد بگویم. مسجد باید پایگاه واقعی محله باشد؛ صندوق قرضالحسنه، کارهای عامالمنفعه، کمک به همسایگان نیازمند، بستههای معیشتی دورهای، سرکشی خانوادههای شهدا و ... باید در مسجد فعال باشد.
آیتالله رمضانی تصریح کرد: اگر امامت محله درست انجام شود، مسجد با نشاط میشود. اما متأسفانه گاهی حتی هنگام اذان برخی مساجد بستهاند.
وی با اشاره به سابقه رشت در حوزه دینی، گفت: مردم ارزش امام جماعت عالم و متقی را میفهمیدند. امروز ممکن است دسترسی به مجتهد دشوار باشد، اما طلاب فاضل و بااخلاص نیز با تواضع خود مردم را نگه میدارند.
امامت، دین و قرآن بدون احیاگری حضرت فاطمه(س) دچار تحریف میشد
آیتالله رمضانی نسبت به هماهنگی هیئتامنا، امام جماعت و پایگاه مسجد ابراز خرسندی کرد و تأکید کرد: این همدلی بسیار ارزشمند است و باید روزبهروز تقویت شود.
وی در بخش دیگر سخنانش، به موضوع امامت و رهبری در اسلام اشاره و تصریح کرد: این موضوع برخاسته از مأموریت حضرت زهرا(س) است. اگر از من بپرسند بزرگترین مأموریت حضرت پس از رحلت پیامبر(ص) چه بود، میگویم: احیای امامت.
آیتالله رمضانی افزود: حضرت فاطمه(س) مأمور بود امامت را همانگونه که پیامبر معرفی کردند، زنده نگه دارد؛ زیرا اگر این احیاگری نبود، چهبسا امامت، دین و حتی قرآن دچار تحریف میشد.
وی توضیح داد: این مأموریت را هر کسی نمیتواند انجام دهد. همانطور که در مدیریت اجتماعی، برخی فقط مسجد را اداره میکنند، برخی شهر، برخی استان و برخی جهان اسلام را؛ مأموریتهای بزرگ ظرفیت بزرگ میخواهد.
آیتالله رمضانی با اشاره به نقش رهبری، افزود: امروز مقام معظم رهبری بهعنوان یک مصلح فکری در جهان شناخته میشوند؛ نامههای ایشان به جوانان اروپا و آمریکا بازتاب جهانی دارد. ادبیات ایشان نه ادبیات یک کشور، بلکه ادبیات بینالمللی است.
جایگاه امام خمینی(ره) در نگاه جهانی
وی با بیان نمونههایی از آمریکای لاتین، آفریقا و فرانسه گفت: جوانان بسیاری امام را منجی میدانند. امام دین و حوزه را از گوشهنشینی نجات داد. در مقابل، جریانهایی در تاریخ دنبال حذف دین بودند؛ اما انقلاب اسلامی دین را دوباره به متن جامعه آورد.
آیتالله رمضانی با اشاره به نگاه امام خمینی(ره) که «الاسلام هو الحکومة» گفت: اسلام مجموعهای از احکام فردی نیست؛ نظامی برای ساخت انسان و جامعه است. نماز، روزه، زکات و حج همه انسان را تربیت میکند و حدود الهی باید رعایت شود.
وی با قرائت بخشهایی از حکمتهای نهجالبلاغه افزود: واجبات را ضایع نکنید، حرامها را نشکنید؛ تضعیف دین زمانی آغاز میشود که واجبات سبک شمرده شود.
چرا امامت مهمترین مسئولیت پیامبر شد؟
آیتالله رمضانی با اشاره به آیات «بلغ ما أنزل إلیک…» گفت: در غدیر، خداوند به پیامبر فرمود اگر علی(ع) را معرفی نکنی، رسالتت انجام نشده است. همه زحمات ۲۳ سال یک طرف، معرفی امیرالمؤمنین(ع) یک طرف. امامت آنقدر مهم است.
وی تأکید کرد: بعد از رحلت پیامبر، فقط فاطمه زهرا(س) میتوانست این مأموریت بزرگ را انجام دهد. نه کودکان خردسال، نه سلمان، مقداد یا ابوذر، و نه حتی امیرالمؤمنین(ع) که مأمور به سکوت بود.
حرکت تاریخی حضرت زهرا(س) برای احیای امامت
آیتالله رمضانی گفت: حضرت فاطمه(س) شبانه دست حسن و حسین(ع) را میگرفت و به خانههای اصحاب غدیر میرفت تا یادآوری کند علی(ع) را تنها نگذارید. موعد گذاشتند اما روز موعود جز چند نفر کسی نیامد. این غربت است.
وی با اشاره به سخن علامه امینی که «اگر یک عمر دیگر زنده باشم، برای مظلومیت علی گریه میکنم»، گفت: اگر مظلومیتها را مقایسه کنیم، علی(ع) مظلومترین است؛ مظلومیتی فراتر از مظلومیت امام حسین(ع) و امام حسن(ع).
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما