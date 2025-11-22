به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - حجتالاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد، امامجمعه تالش صبح امروز شنبه، اول آذر ۱۴۰۴ در دیدار با آیتالله رضا رمضانی با اشاره به مسئولیتهای بینالمللی ایشان در حوزه معارف اهلبیت(ع) و سایر موضوعات، حضور این شخصیت گیلانی را از افتخارات استان برشمرد و گفت: همیشه بر این شاگردی و استفاده از محضر چنین شخصیتهای جهادگر، نستوه و انقلابی افتخار کردهایم.
وی با قدردانی از فرماندار تالش برای هماهنگی جلسه شورای اداری در ساعت ۱۰ صبح، اظهار کرد: در آن جلسه نیز رؤسای ادارات از فرمایشات دوباره حضرت آیتالله رمضانی بهرهمند خواهند شد.
امامجمعه تالش با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، تصریح کرد: بسیج یعنی نگاه سیستمی به حاکمیت؛ یعنی ریشهدار کردن مبانی و معارف انقلاب و تداوم فرمایشات امامین انقلاب در جامعه. مبانی انقلاب باید از همین مجاری در خانوادهها و جامعه جاری و ساری باشد.
وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب با چفیه بر دوش، نماد عملی گفتمان بسیج هستند، خاطرنشان کرد: ایشان میخواهند بفرمایند که من بسیجیام. اگر مدیران متخصص ما نیز بسیجیگونه عمل کنند، تأثیر مثبت آن در هر جایگاهی برای نظام و انقلاب نمایان خواهد شد و موجب توفیق و عافیت جامعه میشود.
حجتالاسلام و المسلمین نورزاد افزود: بسیج، یعنی همدل شدن و ایثار کردن؛ یعنی کنار گذاشتن منیتها، حسادتها و منمگفتنها. شبکه شدن، همراه شدن و تلاش مشترک برای یک هدف مقدس معنای حقیقی بسیج است.
توسعه تالش با مطالبهگری و مسئولیتپذیری جمعی ممکن میشود
امامجمعه تالش تأکید کرد: در تالش بنا نیست یک نفر ناجی باشد یا فقط از فرماندار، فرمانده سپاه یا نماینده مجلس انتظار داشته باشیم. ساختن تالش بر عهده همه ماست. همانگونه که ساختن گیلان بر عهده همه و ساختن ایران بر دوش تمامی مردم است. همه باید پای کار باشند، مطالبهگر باشند، فریاد بزنند و کنار هم قرار بگیرند.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و اجتماعی تالش گفت: قوم تالش با سههزار سال قدمت از قدیمیترین اقوام ایرانی است. وجود دلمنها، گورستان عصر آهن و شخصیتهای برجسته در طول تاریخ، هویت و عظمت این منطقه را نشان میدهد. امروز نیز با جمعیتی متشکل از حدود چهل درصد اهلسنت و شصت درصد شیعیان، تالش مظهر انسجام و وحدت است.
نورزاد ادامه داد: در کنار این سرمایههای فرهنگی و اجتماعی، چالشهای جدی نیز وجود دارد که باید با همدلی از آن عبور کنیم. یکی از ظرفیتهای مهم، حضور آیتالله رمضانی بهعنوان نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان است. هرکس میتواند گرهای باز کند، نشاط اجتماعی ایجاد کند و اعتماد عمومی را تقویت نماید و باید از ظرفیت او بهره گرفت.
حذف جناحبندیهای فرسایشی لازمه پیشرفت است
وی با انتقاد از جناحبندیهای غیرسازنده گفت: جناحها و احزاب اگر به شکل من و تو دیده شوند، مانع پیشرفت شهر، استان و کشور خواهند بود. اگر به نقطه وحدت، یکدلی و همنوایی برسیم، حرکت در مسیر آرمانها ممکن میشود.
امامجمعه تالش در پایان تاکید کرد: بسیج یعنی جاری بودن در کوچهها، خیابانها و خانوادهها؛ یعنی همان ارتش بیست میلیونی که امام راحل فرمودند. ما باید در همین مسیر حرکت کنیم. بیش از این وقت شما را نمیگیرم؛ چراکه در ادامه در محضر آیتالله رمضانی خواهیم بود.
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما