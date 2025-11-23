به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - آیتالله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) که در مسجد صادقیه رشت برگزار شد، با اشاره به حدیثی از حضرت فاطمه زهرا(س)، گفت: این جمله باید در در و دیوار مسجد و ادارات نوشته شود؛ اینکه اگر انسان میخواهد خدمتی انجام بدهد، خدمت خالصانه باشد.
وی با تفسیر این حدیث توضیح داد: اگر انسان تلاش کند با عبادت خالصانه آنچه انجام میدهد را به بالا بفرستد، بهواسطه خلوص صعود میکند و اگر اخلاص نباشد سقوط میکند. سپس به آیه «إِلَیۡهِ یَصۡعَدُ ٱلۡکَلِمُ ٱلطَّیِّبُ» اشاره کرد و افزود: کلمات پاک و عقیده پاک بالا میرود و عمل صالح آن را بالا میبرد.
آیتالله رمضانی با اشاره به سوره انسان گفت: آنچه باعث نزول آیه در شأن اهلبیت شد این جمله است: إِنَّمَا نُطۡعِمُکُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ. ما از کسی پاداش و شکرگزاری نمیخواهیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: هر چیزی که رنگ الهی داشته باشد میماند؛ نماز، روزه، حج و حتی خوردن، آشامیدن، نگاه محبتآمیز به پدر و مادر، تلاش برای رزق حلال.
وی با اشاره به روایتی درباره ده جزء بودن عبادت افزود: طلب حلال، عبادت است.
آیتالله رمضانی به توضیح امام خمینی(ره) در کتاب اربعین اشاره کرد: اخلاص قبل از عمل، اخلاص هنگام عمل و اخلاص بعد از عمل. بعد از انجام کار باید عمل صالح را حفظ کرد… شاید عملی را انجام دهی، ولی با یک رفتار بعدی باطلش کنی.
غدیر و نقش آن در سعادت بشری
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه سخنانش تأکید کرد: ما معتقدیم اگر غدیر به معنای واقعی پیاده میشد امروز دنیا بهشت بود؛ بهشتی که در آن غیبت نیست، فقر نیست، کمک و دستگیری هست، زندگی مومنانه هست.
وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین(ع) میفرماید کوشش کنید شکم شما مملو از حرام نشود، تصریح کرد: ترویج حرامخواری، بیعفتی و بیاحترامی به انسان، بخشی از آثار فاصله گرفتن از غدیر است.
نقش دعا و معارف اهلبیت(ع) در معنویت
آیتالله رمضانی با اشاره به جایگاه دعا، گفت: دعاهایی مثل دعای عرفه، کمیل و صحیفه در هیچ جای دنیا پیدا نمیشود. وی داستانی از آنهماری شیمل را نقل کرد که پس از ترجمه صحیفه سجادیه، مادر مسیحی او تا پایان عمر فقط همان دعاها را میخواند.
وی یکی از آثار تحقق غدیر را چنین برشمرد: هیچ مظلومی نباید باشد مگر اینکه یاری شود و هیچ ظالمی نباید باشد مگر اینکه در برابرش خصومت شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با انتقاد از سکوت برخی حکومتهای مسلمان گفت: بسیاری تسلیم شدند. تنها نظامی که در برابر قلدرها ایستاد نظام جمهوری اسلامی است.
وی ادامه داد: مشکل امروز بشر جهل است؛ جهل نسبت به هدف و نسبت به خود. تا وقتی جهل باشد، دشمنی هست. مردم دشمن جهل خویشاند.
آیتالله رمضانی بر وظیفه علما برای بیداری انسانها تأکید کرد و افزود: وقتی بیداری بیاید، آبادی و معنویت میآید.
حقوق بشر از نگاه غدیر و جنایات صهیونیسم
آیتالله رمضانی با اشاره به وضعیت غزه گفت: آنان به جای غذا، بمب بر سر مردم میریزند. برخی مقامات صهیونیست حتی گفتهاند از کشته شدن کودکان لذت میبرند.
وی با اشاره به برخی فرقههای افراطی و آموزههای خشونتآمیز آنها افزود: اینها از دایره مسلمانی خارجاند، خونآشاماند و آموزش اصلیشان کشتن است.
