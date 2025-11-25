حامد کرزی حملات پاکستان به افغاسنتان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، با محکومیت شدید حملات هوایی پاکستان به استان‌های خوست، کنر و پکتیکا که به شهادت کودکان و زنان منجر شد، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند.

وی در پیامی که ساعاتی قبل در صفحه ایکس خود منتشر کرد، به صراحت گفت که این حملات مغایر با اصول بشردوستانه و حقوق بین‌الملل است.

کرزی از پاکستان خواست تا روابط خود با افغانستان را بر پایه اصول بین‌المللی و همسایگی خوب سامان دهد و از تکرار سیاست‌های مخرب و خصمانه خودداری کند.

او همچنین تأکید کرد که آینده‌نگری و احترام به حقوق بشر، تنها راه تضمین امنیت و ثبات در منطقه است.

گفتنی است بر اثر حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در جنوب افغانستان در نیمه شب گذشته، ده نفر کشته شدند که ۹ نفر از آنان کودک و یک نفر از جان‌باختگان زن است.

