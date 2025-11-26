نمایشگاه «خانه خورشید» با حضور ۴۰ هنرمند نوجوان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه گروهی «خانه خورشید» با هدف معرفی توانمندیهای هنری نسل جوان و نوجوان و با همراهی جمعی از علاقهمندان هنر و پیشکسوتان این عرصه، در تالار مرکزی رشت گشایش یافت.
اسحاق معبود مژدهی، مسئول کانون جوانان رضوی استان گیلان، در حاشیه این رویداد گفت: نمایشگاه آثار هنرمندان خانه خورشید با حضور ۴۰ هنرجوی آموزشدیده در تالار مرکزی رشت برگزار شده و از ۴ تا ۶ آذرماه میزبان علاقهمندان است.
وی با اشاره به بخش ویژه نمایشگاه افزود: گروهی از نونهالان خانه خورشید تلاش کردند روایتها و داستانهای روستای بیجاربنه، محل استقرار این مرکز هنری را جمعآوری و در قالب اثر هنری به تصویر بکشند؛ اقدامی ارزشمند که علاوه بر تقویت خلاقیت، پیوند کودکان با محیط و فرهنگ بومیشان را نیز پررنگتر میکند.
مژدهی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی تصریح کرد: شاید در نگاه نخست برپایی نمایشگاهی از آثار هنرجویان ساده به نظر برسد، اما در دورانی که فضای مجازی سهم عمدهای از زمان نوجوانان را در بر گرفته، روی آوردن آنان به هنر ایرانی اتفاقی باارزش است.
مسئول کانون جوانان رضوی گیلان ادامه داد: این نوجوانان میراث هنر ایرانی را از اساتید خود فراگرفتهاند و آن را در قالب آثاری زیبا و اصیل ارائه میدهند. بنابراین هر مرکزی که توان انتقال این هنر را به نسل جدید دارد، باید شرایطی فراهم کند تا این استعدادها مجال بروز و دیده شدن پیدا کنند.
وی درباره روند آموزشی خانه خورشید نیز توضیح داد: کودکان و نوجوانان این آموزشگاه طی حدود یک سال گذشته آموزش دیدهاند و تصمیم گرفتند نتیجه تلاش خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا علاوه بر نمایش تواناییهایشان، همسالان خود را نیز به یادگیری هنر ایرانی تشویق کنند.
هنر ایرانی؛ زنده، الهامبخش و قابل اتکا
مژدهی با اشاره به نگرانیها درباره غلبه سرگرمیهای دیجیتال بر سلیقه هنری نوجوانان گفت: بسیاری از استعدادهای کودکان در فضای مجازی گم میشود، اما فعالیتهای خانه خورشید نشان داد که هنر ایرانی ـ اسلامی همچنان زنده است و میتوان به آن تکیه کرد.
وی پیام اصلی این نمایشگاه را امید و تداوم راه هنر ایرانی دانست و تأکید کرد: اگر این نوجوانان مورد حمایت قرار گیرند، بدون تردید در آینده از اثرگذاران عرصه هنر خواهند بود.
مژدهی خاطرنشان کرد: هنر نقشی جدی در آرامش و سلامت روان نسل جدید دارد. جوانی که آفرینش هنری را تجربه میکند، مسیر زندگی خود را مسئولانهتر انتخاب میکند و کمتر به سمت رفتارهای آسیبزا میرود. هنر آرامبخش است و جامعه همیشه از آن استقبال کرده است.
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما