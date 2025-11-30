رویداد جمعیتی «حامیم» در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «رسول ساکی» دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت در سومین رویداد جمعیتی «حامیم» که در استان گیلان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت ارزشمند نیروهای مردمی در جبهه جمعیت، اظهار کرد: تجربه فعالیتهای گذشته نشان میدهد که هر کجا کنشگران مردمی وارد میدان شدهاند، روند پیشبرد برنامههای جمعیتی شتاب بیشتری گرفته و این ظرفیت باید بیش از گذشته ساماندهی شود.
وی افزود: گیلان با برخورداری از نیروهای جوان و دغدغهمند میتواند الگوی موفقی در فعالیتهای مردمی جمعیت باشد.
حجتالاسلام والمسلمین مسلم مهدیزاده، معاون هدایت عملیات و شبکه سازی مجمع ملی فعالان جمعیت نیز، با تبیین مفهوم شبکهسازی مردمی در حوزه جوانی جمعیت، بیان کرد: شبکهسازی، رمز ماندگاری و اثربخشی فعالیتهاست و باعث میشود تلاشهای پراکنده کنشگران به یک جریان منسجم و هدفمند تبدیل شود.
وی تأکید کرد: ارتباطگیری میان شهرستانها، انتقال تجربههای محلی و تقسیم نقش دقیق، پایههای یک شبکه کارآمد را تشکیل میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین مسلم منفرد، معاون راهبردی و توانمندسازی مجمع ملی فعالان جمعیت نیز در این نشست، مسائل و مخاطبان اولویتدار حوزه جمعیت را تشریح کرد و گفت: گفتمانسازی صحیح و متناسب با نیازهای جامعه، مهمترین وظیفه کنشگران مردمی است و این گفتمان باید با زبان قابل فهم، منطقی و اثرگذار در میان جوانان و خانوادهها تقویت شود.
وی نقش فعالیتهای داوطلبانه، نشستهای میدانی و تولید محتوا را در تحولات فرهنگی حوزه جمعیت تعیینکننده دانست.
