طالبان ورود بانوان را به زیارتگاه سخی شهر کابل را ممنوع کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک اقدام تازه، ورود بانوان به زیارتگاه سخی شهر کابل که منسوب به حضرت علی(ع) را ممنوع کرده است.

کانون فرهنگی زیارتگاه سخی شهر کابل روز یک‌شنبه(9 آذر) اعلام کرد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر، این تصمیم را اتخاذ کرده است و مسئولین این زیارگاه نیز در حال رایزنی هستند تا زمینه ورود بانوان فراهم گردد.

گفته می‌شود که وزارت امر به معروف طالبان ادعا کرده که در زیارتگاه سخی، عبادت غیر از خدا انجام می‌شود و همچنین زنان در آن بدون حجاب حضور می‌یابند.

کانون فرهنگی زیارتگاه سخی شهر کابل در ادامه اظهار کرده که این زیارتگاه مکان معنوی و مورد احترام مردم سراسر افغانستان است و همواره تلاش شده که قوانین اسلامی در این مکان رعایت شود.

به گفته مسئولین این زیارتگاه، وزارت امر به معروف می‌تواند ماموران خود را هر روز جهت نظارت به دروازه‌های ورودی اعزام کند تا از نزدیک وضعیت را بررسی کنند.

در ابلاغیه کانون فرهنگی زیارتگاه سخی شهر کابل آمده است: «نباید از نقش افراد منافق و فرصت‌طلب غافل شد، کسانی‌که با انتشار اخبار دروغ و بزرگ‌نمایی مشکلات، می‌کوشند میان مردم و دولت فاصله ایجاد کنند. از این رو شایسته است که مسئولین پیش از هر تصمیمی، از نزدیک وضعیت را مشاهده کرده و در صورت وجود مشکل، آن را اصلاح نمایند، اما منع کامل ورود بانوان، راه حل مناسبی نمی‌باشد.»

شایان ذکر است، این چندمین‌بار است که طی سه سال اخیر از وضع محدودیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر زیارتگاه سخی شهر کابل، گزارش می‌شود.

تاکنون این وزارت حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد اعمال محدودیت‌ها در مورد این زیارتگاه که مربوط به شیعیان می‌شود، ابراز نظر نکرده است.

