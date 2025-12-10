  1. صفحه اصلی
کمک به نیازمندان با اجرای پویش «یلدای مهربانی» در گیلان

۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱
کد مطلب: 1760751
مدیرکل کمیته امداد گیلان از اجرای پویش «یلدای مهربانی» همزمان با طولانی‌ترین شب سال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - سیدمجتبی جلالی پور صبح چهارشنبه. ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به نزدیک بودن شب یلدا، گفت: پویش تهیه بسته‌های شب یلدا برای خانواده‌های نیازمند با عنوان «یلدای مهربانی» توسط کمیته امداد در استان گیلان برگزار می‌گردد.

وی، با بیان اینکه ایتام، زنان بی سرپرست و خانوارهای بد سرپرست در اولویت برای توزیع این بسته‌های حمایتی قرار دارند، گفت: خیّران و نیکوکاران می‌توانند جهت مشارکت در این پویش، کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل نمایند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان، ضمن تقدیر از اعتماد و همراهی همیشگی حامیان و خیّرین، گفت: به منظور تسهیل در روش‌های پرداخت، مردم نوع دوست استان گیلان می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ و یا شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ که بدین منظور اختصاص داده شده، واریز کنند.

جلالی پور افزود: شماره گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ از دیگر روش‌های مشارکت در این پویش می‌باشد.

