احکام | پاسخ به چند سوال درباره غسل

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: غُسل عملی عبادی در فقه اسلامی که به معنای شستن تمامی بدن از سر تا پا با کیفیتی خاص است و بر دو نوع است: واجب و مستحب

پاسخ‌های ارائه شده به برخی سوال‌ها درباره غسل بر اساس فتوای رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای است:

کسی که بعد از خواندن چند نماز واجب شک کند آیا غسل جنابت انجام داده یا نه، چه وظیفه‌ای دارد؟

نمازهای قبلی صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی غسل کند.

آیا کسی که چند غسل واجب بر عهده دارد، با انجام غسل جنابت، بقیه غسل‌ها از عهدۀ او ساقط می‌شود؟

غسل جنابت کفایت از بقیۀ غسل‌ها می‌کند؛ اگرچه احتیاط آن است که همۀ آن‌ها را نیّت نماید و چنانچه بخواهد به ثواب غسل‌های دیگر برسد، همه را نیت کند.

اگر قبل از غسل، خون‌های خشک بدن شسته شود و بعد از غسل معلوم شود که زخم خون‌آلود است و یا در آن شک شود، آیا غسل صحیح است؟

غسل انجام شده، صحیح است.

آیا غسلی به نام غسل نشاط و غسل شهادت وجود دارد؟

غسل به نیّت نشاط در عبادت مستحب است؛ ولی استحباب غسل شهادت، ثابت نیست.

آیا در غسل ارتماسی باید تمام بدن بیرون از آب -مثلاً آب استخر- باشد؟ کسی که بدنش تا گردن زیر آب استخر است، آیا با فرو بردن سر، غسل او صحیح است؟

به طور کلی، در غسل ارتماسی بیرون بودن کل بدن از آب لازم نیست؛ بنا بر این همین که به قصد غسل ارتماسی، تمام بدن به صورت دفعی زیر آب قرار گیرد، کافی و صحیح است.

آیا در استخرهای داخل شهر و امثال آن می‌توان داخل آب شد و زیر آب غسل ترتیبی انجام داد؟

انجام غسل ترتیبی به روش مذکور، صحیح است.

آیا آب استخرهای داخل شهر با داشتن کلر و مواد ضدعفونی‌کننده، مضاف یا مطلق است و آیا غسل کردن با آبی که بوی کلر می‌دهد، صحیح است؟

آب استخر در فرض مذکور مطلق است و غسل با آن صحیح می‌باشد.

آیا می‌توانیم برای غسل شخص دیگری که صحیح و سالم است، فقط آب را روی اعضای بدن او بریزیم؟

اگر خودش غسل را انجام می‌دهد و شستن و رساندن آب به اعضا توسط خود فرد انجام می‌گیرد، صِرف آب ریختن مانعی ندارد، و الّا غسل صحیح نیست.

شخصی چند ساعت قبل از انجام غسل، روی دستش مانعی بوده ولی به آن توجه نکرده و هنگام غسل حواسش نبوده که بررسی کند؛ ساعتی پس از غسل متوجه می‌شود دیگر مانع برطرف شده؛ آیا این غسل، صحیح است؟

در فرض مذکور غسل، صحیح است.

اگر قبل از غسل مانعی بر روی بدن باشد ولی در مانع بودن آن شک داشته باشم و غسل کنم، آیا غسل بنده صحیح است؟

غسل صحیح نیست، در فرضی که قبل از غسل متوجه مانع مشکوک هستید، باید قبل از غسل آن را برطرف کنید.

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