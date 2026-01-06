  1. صفحه اصلی
عاشورا متنی گشوده برای گفت‌وگوی مستمر هنر، دین و معنا است

۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۸
رئیس دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، گفت: فرهنگ عاشورا متنی فرهنگی، باز و گشوده است که در هر زمان امکان گفت‌وگو، بازخوانی و الهام‌بخشی برای هنر و اندیشه را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی حمیدی پارسا در آیین اختتامیه دومین سوگواره ملی «هنر و اندیشه عاشورایی» با قدردانی از حضور هنرمندان، استادان دانشگاه، داوران، مسئولان فرهنگی و دست‌اندرکاران این رویداد اظهار کرد: این سوگواره حاصل هم‌افزایی نهادهای علمی و فرهنگی و مشارکت جدی هنرمندان متعهد است و بدون این همراهی، تحقق چنین برنامه‌ای امکان‌پذیر نبود.

 رئیس دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی با اشاره به اهمیت پرداخت اندیشه‌محور به واقعه عاشورا تصریح کرد: هنگامی که به‌عنوان یک مسلمان و یک شیعه به عاشورا نگاه می‌کنیم، با یکی از غنی‌ترین و عمیق‌ترین منابع معنا در سنت شیعی مواجه هستیم. عاشورا صرفاً روایت یک حادثه تاریخی نیست، بلکه منبعی بنیادین برای اندیشه، معنا و تفسیر انسان و جهان به‌شمار می‌آید.

وی افزود: وقتی از عاشورا سخن گفته می‌شود، در واقع از منبعی سخن می‌گوییم که قابلیت تفسیر هستی، تفسیر انسان و تبیین نسبت انسان با خداوند را در خود دارد و همین ویژگی، عاشورا را به کانونی ماندگار در فرهنگ شیعی تبدیل کرده است.

حمیدی پارسا با تبیین نسبت دین و هنر بیان کرد: دین در معنای عمیق و اصیل خود، مجموعه‌ای محدود از مناسک یا گزاره‌های صرف نیست، بلکه نظامی جامع برای معنا بخشیدن به زندگی، جامعه و تاریخ ارائه می‌دهد. هنر نیز نوعی معرفت است؛ معرفتی که از مسیر حس، تخیل و شهود، انسان را به حقیقت نزدیک می‌کند.

 وی ادامه داد: اگر دین و هنر با این نگاه فهم شوند، دیگر دو حوزه منفک و بی‌ارتباط نخواهند بود، بلکه پیوندی عمیق و ذاتی میان آن‌ها شکل می‌گیرد؛ پیوندی که هم به هنر معنا می‌بخشد و هم می‌تواند در تعمیق، بالندگی و اجتماعی‌شدن دین نقش‌آفرین باشد.

رئیس دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا نقطه تلاقی دین و هنر است، گفت: عاشورا حامل مفاهیمی بنیادین و جهان‌شمول است؛ مفاهیمی چون انتخاب آگاهانه، ایثار، فداکاری، شهادت، کرامت انسانی، مقاومت و معنادار شدن مرگ در پرتو حقیقت. این مفاهیم از ارزشمندترین مفاهیم انسانی‌اند و به‌صورت ذاتی ظرفیت تبدیل شدن به زبان هنر را دارند.

وی افزود: همین ظرفیت سبب شده است که عاشورا به منبعی پایان‌ناپذیر برای خلق آثار هنری عمیق، ماندگار و اثرگذار تبدیل شود و هنرمند متعهد بتواند با رجوع به این منبع، اثری متناسب با مسائل و اقتضائات زمانه خود خلق کند.

حمیدی پارسا با اشاره به مفهوم «متن فرهنگی باز» خاطرنشان کرد: فرهنگ عاشورا یک متن بسته و متعلق به گذشته نیست، بلکه متنی گشوده است که در هر دوره تاریخی امکان گفت‌وگو با آن وجود دارد. این گفت‌وگوی مستمر سبب شده است که فرهنگ عاشورایی در طول قرن‌ها زنده، الهام‌بخش و منشأ حرکت‌های فکری، اجتماعی و فرهنگی باقی بماند.

وی با اشاره به دوگانه «سوگ و امید» در عاشورا بیان کرد: عاشورا هم‌زمان واجد سوگ، اندوه و مصیبت است و در عین حال افق رهایی، امید و حیات معنادار را پیش‌روی انسان می‌گشاید. هنر عاشورایی زمانی به بلوغ می‌رسد که بتواند این دو ساحت را به‌درستی درک کرده و به زبان هنری بازآفرینی کند.

رئیس دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی در پایان با قدردانی دوباره از تمامی هنرمندان، استادان، داوران و عوامل اجرایی دومین سوگواره ملی «هنر و اندیشه عاشورایی» گفت: استمرار چنین رویدادهایی می‌تواند به تعمیق پیوند هنر متعهد با معارف عاشورایی و ارتقای جایگاه هنر اندیشه‌محور در جامعه کمک کند.

