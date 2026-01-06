کد مطلب: 1770381

رئیس دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، گفت: فرهنگ عاشورا متنی فرهنگی، باز و گشوده است که در هر زمان امکان گفت‌وگو، بازخوانی و الهام‌بخشی برای هنر و اندیشه را فراهم می‌کند.