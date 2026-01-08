به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، به مناسبت سالروز عملیات حماسی کربلای پنج، یاد و خاطره شهدای این عملیات را گرامی داشت و بر لزوم پشتیبانی از ولی فقیه و حفظ وحدت ملی در برابر توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:



کربلای پنج، نامی است که در تاریخ دفاع مقدس همچون خورشیدی فروزان می‌درخشد.حماسه‌ای که در زمستان سال ۱۳۶۵ در شلمچه، قلب نبردهای جنوب کشور رقم خورد و به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین و سرنوشت‌سازترین عملیات‌های جنگ تحمیلی شناخته شد. این عملیات، نه تنها یک نبرد نظامی بلکه تجلی ایمان، ایثار و فرهنگ عاشورایی بود.روزی که فرزندان این سرزمین، با ذکر یا زهرا(س) و یا حسین(ع)، از میان میدان‌های مین و آتش گذشتند و با خون خویش از عزت و استقلال ایران اسلامی پاسداری کردند.



عملیات حماسه آفرین کربلای پنج با هدف شکستن خطوط دفاعی دشمن در شلمچه با دقت و هوشمندی مضاعفی طراحی شد.این منطقه با وجود استحکامات چندلایه، کانال‌های آب و میدان‌های مین، به‌عنوان یکی از دشوارترین مناطق عملیاتی برای نبرد شناخته می‌شد اما رزمندگان اسلام با توکل،ایمان و شجاعت توانستند دژ مستحکم اهریمن بعثی را در هم شکنند و ضربات سنگینی بر ارتش بعث وارد سازند. این عملیات، نقطه‌ی عطفی در تاریخ دفاع مقدس به شمار رفته و از توان ایستادگی و غیرت ملت شریف ایران در سخت ترین نبردها با دشمن تا بن دندان مسلح حکایت دارد.



امروز نیز تدبر، تامل و ژرف اندیشی در مواجهه با رویدادهای کنونی در جهان به ویژه در عرصه مصاف با نظام سلطه و استکبار که بیانگر تداوم جنگ تحمیلی قدرت‌های استکباری و زورگو با بکارگیری ابزارها و شیوه‌های نوین اما با ظاهری متفاوت از گذشته است و در قالب نفوذ، اختلاف افکنی، ملتهب سازی و اغتشاش آفرینی عیان شده‌ بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد و بدون تردید در این برهه هم با همدلی و اتحاد بیش از پیش مردم و توجه و تلاش شبانه روزی و جهادی مسئولین در جهت رفع مشکلات معیشتی، بار دیگر توطئه‌های خباثت آمیز دشمنان خنثی شده و خائنین به وطن با اهداف پلید وشیطانی شان سرافکنده خواهند شد.



بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز ایران اسلامی به خصوص شهدای والامقام این عملیات افتخارآمیز، پشتیبانی و تبعیت از ولی فقیه زمان، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) به عنوان ستون خیمه انقلاب و میهن اسلامی را ضامن سلامت و امنیت کشور دانسته و تاکید کرده: حضور به موقع و به هنگام در عرصه‌های انقلاب و نظام، پیام راهبردی و سلاح پیروزی بخشی است که در وصایا و مواریث جاودانه امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر به عنوان میراثی گرانبها در اختیار نسل‌های امروز و فردای این مرز و بوم قرار گرفته تا در رویارویی با جبهه نفاق و دشمنان همچون مشعلی فروزان الهام‌بخش مدافعان اسلام و جبهه مقاومت و چراغ راهی برای تثبیت آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

