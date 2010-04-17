به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ الحوثي هرگونه ادعا در خصوص اين که جنگ کنوني با دو رژيم عربستان و يمن به نيابت از جانب ايران صورت مي گيرد را به شدت رد کرد و گفت: "هرآنچه که درباره حمايت ايران از ما مطرح مي شود، افترايي بيش نيست. ورود به جنگ براي رضايت کشوري و يا جنگيدن به نمايندگي از جانب آن، سخني کاملا نا منطقي و پوچ است."
وي تاکيد کرد که حوثيها پيشتر نيز آمادگي خود را براي پذيرش هيات اتحاديه عرب براي تعيين ميزان ارتباطشان با ايران، اعلام کرده بودند.
يحيي الحوثي که مقيم آلمان است در ادامه گفت: "آن دسته از کساني که از حمايت ايران از الحوثي هاي يمن سخن مي گويند، خود مزدور عربستان هستند وبه خوبي از باطل بودن ادعاي خود آگاهند و آمريکا هم باچنان سازمان هاي اطلاعاتي قوي تاکنون به هيچ مدرکي در خصوص حمايت ايران از الحوثي ها دست نيافته است."
او اظهار داشت: "ما شيعيان زيدي هستيم و تفاوت زيادي ميان ما و شيعيان ايران است. زيدي هاي يمن هيچ دشمني با هيچيک از مذاهب اسلامي ندارند و تهديدي هم براي هيچ طرفي به شمار نمي روند."
الحوثي با اعلام اين که روابط حوثي ها با ايران همچون روابط آنان با ديگر مسلمانان وکشورهاي عربي است، گفت: "اگر حوثي ها روزي تصميم گرفتند که با ايران تعامل کنند، اعراب نبايد خشمگين شوند چون ما را تنها گذاشتند."
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