به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ الحوثي هرگونه ادعا در خصوص اين که جنگ کنوني با دو رژيم عربستان و يمن به نيابت از جانب ايران صورت مي گيرد را به شدت رد کرد و گفت: "هرآنچه که درباره حمايت ايران از ما مطرح مي شود، افترايي بيش نيست. ورود به جنگ براي رضايت کشوري و يا جنگيدن به نمايندگي از جانب آن، سخني کاملا نا منطقي و پوچ است."

وي تاکيد کرد که حوثي‏ها پيشتر نيز آمادگي خود را براي پذيرش هيات اتحاديه عرب براي تعيين ميزان ارتباطشان با ايران، اعلام کرده بودند.

يحيي الحوثي که مقيم آلمان است در ادامه گفت: "آن دسته از کساني که از حمايت ايران از الحوثي هاي يمن سخن مي گويند، خود مزدور عربستان هستند وبه خوبي از باطل بودن ادعاي خود آگاهند و آمريکا هم باچنان سازمان هاي اطلاعاتي قوي تاکنون به هيچ مدرکي در خصوص حمايت ايران از الحوثي ها دست نيافته است."

او اظهار داشت: "ما شيعيان زيدي هستيم و تفاوت زيادي ميان ما و شيعيان ايران است. زيدي هاي يمن هيچ دشمني با هيچيک از مذاهب اسلامي ندارند و تهديدي هم براي هيچ طرفي به شمار نمي روند."

الحوثي با اعلام اين که روابط حوثي ها با ايران همچون روابط آنان با ديگر مسلمانان وکشورهاي عربي است، گفت: "اگر حوثي ها روزي تصميم گرفتند که با ايران تعامل کنند، اعراب نبايد خشمگين شوند چون ما را تنها گذاشتند."

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