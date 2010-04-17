به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ اين افراد به علت انجام شعاير شيعه در محرم و صفر و همچنين برگزاري مراسم عاشوراي حسيني دستگير و روانه زندان شده‌اند.

فعالان حقوقي به اين پايگاه اعلام كرده‌اند، تعدادي از اين جوانان آزاد شده‌اند اما اغلب آنان پس از گذشت هفته‌ها همچنان در زندان عمومي به سر مي‌برند.

اين در حالي است كه اغلب اين زندانيان در دهه دوم زندگي خود قرار دارند و دانشجوي مدارس علميه و دانشكده‌هاي اين منطقه هستند.

اين پايگاه با اشاره به حضور يك استاد در بين اين زندانيان نوشت: اين زندانيان بعضا در منازل و يا در جريان ايست و بازرسي دستگير شده‌اند.

منطقه احساء از پنج سال پيش تاكنون شاهد دستگيري‌هاي مذهبي بوده است. دستگاه‌هاي امنيتي عربستان در كنار اين اقدامات ده‌ها مسجد، حسينيه و مدارس ديني در اين منطقه را بستند.

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