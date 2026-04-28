به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعتراف مقامات قضائی آمریکا مبنی بر صدور دستور توقیف کشتی‌های حامل نفت ایران و مصادره محموله آن، در مطلبی شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت:

«این [صدور دستور توقیف و مصادره کشتی‌های حامل نفت ایران] چیزی نیست جز قانونی کردن رسمی دزدی دریایی و غارت مسلحانه در آب‌های بین‌المللی.

این، یعنی بازگشت به عصر سیطره دزدان دریایی بر دریاها! با این تفاوت که حالا آن‌ها با حکم دولتی فعالیت می‌کنند، زیر پرچم رسمی حرکت می‌کنند و غارت خود را «اجرای قانون» می‌نامند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «آمریکا باید در قبال این رفتار بی‌شرمانه و قانون‌شکنی آشکار کاملاً پاسخگو شود؛ رفتاری که ضربه‌ای بی‌سابقه به حقوق بین‌الملل و تجارت آزاد محسوب می‌شود و مبانی اساسی امنیت دریایی را تهدید می‌کند.»

............................

پایان پیام/ 167