به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی پس از سفر به روسیه تاکید کرد که خوشبختانه تعامل ما با مسکو در عالیترین سطح ادامه دارد.
«سید عباس عراقچی» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: در شرایطی که منطقه در حال گذار از تحولات عمده و تعیینکنندهای است، خوشبختانه تعامل ما با روسیه در عالیترین سطح ادامه دارد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: تحولات اخیر عمق و استحکام شراکت راهبردی ما را بهخوبی نشان داده است. همچنانکه روابط ما در حال گسترش است، ما قدردان همبستگی موجود هستیم و از حمایت روسیه از مسیر دیپلماسی استقبال میکنیم.
