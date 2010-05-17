به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حجت ‌الاسلام والمسلمین « سيدحسن عاملي » در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته اردبيل با اشاره به حذف رواديد از طرف جمهوري اسلامي ايران براي تردد سهل و آسان مسلمانان و شيعيان جمهوري آذربايجان افزود: با اين اقدام شايسته نظام اسلامي شاهد تردد راحت مردم آذربايجان به ميهن اسلامي‌مان هستيم و ما نيز بايد حرمت ميهمانان امام رضا (ع) را پاس بداريم.

وي تصريح كرد: شيعيان و مسلمانان جمهوري آذربايجان بيشتر با هدف زيارت حرم امام رضا (ع) پا به ميهن اسلامي ما مي‌گذارند و ضرورت دارد مسئولان آستارا و بيله‌سوار در خدمت‌رساني شايسته به آنها اهتمام كرده و اهالي نيز مهمان‌نوازي ايراني‌ها را به شايستگي نشان دهند.

« عاملي » اظهار داشت: انتظار مي‌رود دولت آذربايجان نيز با حذف رواديد زمينه تردد راحت مردم ما را به آن منطقه فراهم كند و آنها بايد بدانند مردم ايران تنها عزت و سربلندي مردمان آن ديار را مي‌خواهند.

وي اضافه كرد: هر كس مي‌خواهد هويت واقعي آذري‌ها را بشناسد بايد به اين سفرها نگاه كند چرا كه آنها با چشماني اشك‌بار آرزوي زيارت امام رضا (ع) را دارند و هيچ شخصيت ملي و نماد ديگر نمي‌تواند جاي اين انديشه را بگيرد.

« عاملي » به برخي تحركات در نمايان كردن نشانه‌ها و نمادها از سوي طرفداران انديشه ناسيوناليستي اشاره كرد و ادامه داد: آنهايي كه مي‌خواهند چنين نمادهايي را جلوي انديشه و شخصيت والاي امام رضا (ع) به عنوان هويت آذري‌ها معرفي كنند خود شكست خورده حقيقي چنين انديشه‌هاي زوال‌پذيري هستند.

خطيب جمعه اردبيل گفت: آنهايي كه نماد و نشانه‌هايي چون گرگ خاكستري و يا برخي نشانه‌هاي ديگر را براي آذري‌ها افتخار مي‌دانند بايد بدانند كه نه تنها چنين تذكري پاينده نيست بلكه امام رضا (ع) خود تا آخر عمر پربركتش با چنين تفكرات و انديشه‌هاي غيرعقلايي جنگيده و در مقابل آنها ايستاده است.

وي افزود: تفكر ائمه معصومين به ويژه امام رضا (ع) اين بود كه خلافت وديعه الهي است و هر كس شايستگي آن را نداشته باشد بايد آن را به فرد شايسته‌تري واگذارد و همين سخن و تفكر امام رضا (ع) است كه هزاران سال است به خاطر اين تفكر والا دشمنان با جهالت خون شيعه را مي‌ريزند و اجازه نمي‌دهند چنين انديشه‌هايي در جامعه اسلامي تبلور يابد.

امام جمعه اردبيل در بخش ديگري از خطبه‌هاي نماز با بيان احاديثي از ائمه اطهار در مورد اهميت كمك به نيازمندان و اقشار ضعيف جامعه تصريح كرد: همه ما وظيفه داريم كه به نيازمندان در اين ايام كمك كرده تا وجدان خود را نيز در پيشگاه خداوند راضي و آرام نگه داريم كه به اندازه توان خود به كمك محرومان و نيازمندان شتافته‌ايم.

سرویس خبرنگاران / پریسا نجات

.......................

پایان پیام/ 118