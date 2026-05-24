به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: ایران منطق صلح‌طلبی همراه با قدرت و دیپلماسی همراه با عزت را دنبال می‌کند.

کاظم غریب‌آبادی ‏در این پیام نوشت: ۳ خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، یادآور حقیقتی ماندگار در تاریخ ایران است؛ حقیقتی که با اصول بنیادین منشور ملل متحد نیز پیوند دارد: ملتی که قربانی تجاوز و اشغال شود، از حق ذاتی دفاع مشروع برای صیانت از سرزمین، استقلال و کرامت خود برخوردار است.

وی در این پست آورده است: خرمشهر نماد پیروزی اراده ملی بر تجاوزی بود که با محاسبات قدرت‌های حامی متجاوز آغاز شد، اما در برابر ایمان، ایستادگی و خوداتکایی ملت بزرگ ایران شکست خورد.

غریب آبادی نوشت: ‏امروز نیز ایران همان منطق را دنبال می‌کند: صلح‌طلبی همراه با قدرت، دیپلماسی همراه با عزت، و دفاع قاطع از تمامیت ارضی، استقلال و حقوق مردم و کشور عزیزمان ایران.

