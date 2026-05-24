به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی اداره‌کل اطلاعات استان فارس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک شبکه آموزش‌دیده متشکل از عناصر آشوبگر و تروریستی که با پشتیبانی گروهک‌های معاند خارجی فعالیت می‌کرد، پیش از هرگونه اقدام علیه امنیت عمومی در استان، شناسایی و منهدم شد.

در این اطلاعیه‌ آمده است: در این عملیات اطلاعاتی ـ امنیتی، ۱۵ نفر از اعضای این شبکه که در اغتشاشات گذشته نیز سابقه فعالیت داشتند، دستگیر شدند؛ این افراد در قالب ۲ هسته سازمان‌یافته و در ارتباط با یک گروهک نوپدید تروریستی فعالیت می‌کردند.

بر اساس این اطلاعیه، متهمان در ایام جنگ رمضان، نقشه توطئه و ترور جمعی از شهروندان را با هدف برهم زدن امنیت و حمایت از رژیم صهیونیستی طراحی کرده بودند.

کشف سلاح، مهمات و دستگاه‌های استارلینک از مخفیگاه تروریست‌ها

اداره‌کل اطلاعات استان فارس در ادامه این اطلاعیه بیان کرده است: در جریان عملیات بازرسی از مخفیگاه این اعضای شبکه تروریستی، مقادیری سلاح، مهمات و ابزار خرابکاری که برای هدف قرار دادن اماکن دولتی و تجمعات مردمی در نظر گرفته شده بود، کشف و ضبط گردید؛ این محموله‌ها نشان‌دهنده عمق توطئه شبکه برای ایجاد ناامنی گسترده در استان بود؛ از جمله اقلام مکشوفه می‌توان به پنج قبضه سلاح گرم، ۶۱ فشنگ جنگی و پنج دستگاه استارلینک اشاره کرد.

اطمینان اطلاعات فارس از خنثی‌سازی قاطع هرگونه تهدید

در پایان این اطلاعیه آمده است: به عموم هموطنان اطمینان داده می‌شود که سربازان گمنام امام زمان (عج) با هوشیاری کامل و اشراف اطلاعاتی، هرگونه تحرک مزدوران را با قاطعیت در نطفه خنثی کرده و اجازه نخواهند داد آرامش عمومی دستخوش نقشه‌های تروریستی دشمنان گردد.

