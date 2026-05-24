۸ کشته و ۳۰ زخمی در حمله انتحاری به یک مرکز امنیتی در ‌کویته پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله انتحاری صبح امروز در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان ۸ نفر کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.

انفجار قوی در نزدیکی یک مرکز امنیتی که مشرف به ایستگاه قطار است، شهر کویته را لرزاند.

یک منبع امنیتی در کویته به رسانه ها گفت که طبق برآورده های اولیه این حادثه در نتیجه عملیات انتحاری رخ داده است.

منابع بیمارستانی گفتند که ۸ جسد از محل حادثه انتقال داده شده و ۳۰ نفر دیگر نیز زخمی هستند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت انفجار صبح امروز در شهر کویته پاکستان را برعهده نگرفته است‌.

در گذشته گروه‌های تروریستی تجزیه طلب مانند ارتش آزادیبخش بلوچ مسوولیت بسیار از حملات مسلحانه در ایالت بلوچستان و بمب‌گذاری انتحاری در اماکن عمومی و امنیتی شهر کویته را برعهده گرفته اند.

