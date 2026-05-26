از صفا و مروه تا نیزه و خیمه؛ علت خروج امام حسین (ع) از مکه به سمت کربلا

خبرگزاری بین المللی اهل بیت علیهم السلام _ ابنا: هر ساله در نهم ذیحجه، زائران بیتالله الحرام در دشت عرفات گرد هم میآیند تا با دعا و نیایش، خود را برای عید قربان آماده کنند. اما در سال ۶۰ هجری قمری، صحنهای متفاوت رقم خورد. امام حسین(ع) که برای انجام حج وارد مکه شده بود، در روز عرفه تصمیم میگیرد حج را ناتمام بگذارد و با تمام اهل بیت و یارانش عازم عراق شود. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است: چرا کسی که میتوانست در امنیت و عبادت مکه بماند، راهی بیابانی پرخطر میشود و زنان و کودکان و حتی نوزاد شیرخوار خود را به همراه میبرد؟
پاسخ این سوال، درک عمیقتری از فلسفه قیام عاشورا و اولویتهای دینی در شرایط بحرانی به دست میدهد.
۱. ترک حج در روز عرفه؛ یک تصمیم راهبردی
بسیاری میپندارند عبادات فردی – هرچند ارزشمند – همواره بالاترین درجه قرب الهی را دارند. اما حرکت امام حسین(ع) در روز عرفه نشان میدهد که گاهی «مبارزه با حاکم ظالم» از «انجام بهترین مناسک عبادی» هم مهمتر است. حج، هرچند خود یک عبادت جمعی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است، اما در شرایطی که اصل دین در خطر باشد و ظلمی آشکار چون حکومت یزید بر جامعه سایه انداخته، ترک حج برای جهاد در راه خدا نه تنها جایز، که واجب میشود. امام حسین(ع) تشخیص داد که سکوت در برابر یزید، به معنای نابودی تمام ارزشهای اسلامی است؛ بنابراین از مرکز عبادت (مکه) به سوی میدان مبارزه (کربلا) حرکت کرد.
۲. همراه کردن تمام خانواده؛ فراتر از یک تصمیم فردی
اما نکته مهمتری که این حرکت را از یک اقدام معمولی سیاسی به یک حماسه بینظیر تبدیل میکند، حضور تمام اعضای خانواده امام حسین(ع) در این مسیر است. ایشان نه تنها خود و یارانش را آماده مبارزه کرد، بلکه زنان، کودکان، خواهر گرامیش زینب کبری(س) و حتی نوزاد شیرخوار خود، حضرت علیاصغر(ع) را نیز به همراه برد.
این اقدام چه پیامی دارد؟
اولاً: نشان میدهد که امام حسین(ع) کاملاً آگاه بود که این سفر، سفری معمولی نیست؛ بلکه مسیری پر از خطر، اسارت، تشنگی، شهادت و مصیبت است. اگر ایشان تنها به قصد جنگ رفته بود، نیازی به همراه کردن زنان و کودکان نداشت. پس این تصمیم نشان میدهد که قیام او تنها برای کشته شدن نبود، بلکه برای آگاهسازی نسلها و زنده نگه داشتن پیام ظلمستیزی بود؛ کاری که با شهادت مردان کامل نمیشد، مگر آنکه زنان و کودکان نیز در اسارت، پیام را به گوش جهانیان برسانند.
ثانیاً: همراه بردن نوزاد شیرخوار (حضرت علیاصغر) و خواهر بزرگوارش (زینب کبری) نشان از آن دارد که امام حسین(ع) با «همه داشتههایش» به مقابله با ظلم رفته است. او هیچ پشتوانه و پناهی جز خدا برای این کاروان بیدفاع باقی نگذاشت. این یعنی مبارزه با طاغوت، نه با یک دست و با نیمی از وجود، بلکه با تمام هستی، تمام عزیزان، تمام سرمایههای عاطفی و انسانی صورت میگیرد.
ثالثاً: این حرکت به ما میآموزد که اصلاح جامعه و مبارزه با ظلم، مختص به مردان و رزمندگان نیست؛ بلکه زنان، کودکان، سالخوردگان و حتی شیرخوارگان نیز در این مسیر سهم دارند. زینب(س) در کربلا اسیر شد، اما اسارت او بیدارگر امت بود. علیاصغر(ع) در آغوش پدر تیر خورد، اما فریاد «هل من ناصر» او طوفانی به پا کرد.
۳. اولویتبندی در آموزههای دینی: از سجاده تا میدان
این حرکت امام حسین(ع) به روشنی اولویتها را بازتعریف میکند: زمانی که دین در خطر باشد و ظلمی آشکار اجتماع را فرا گرفته باشد، برترین عبادت، فریاد بر آوردن علیه ظالم است، نه سجده بر سجادهای که زیر پای طاغوت پهن شده است. بسیاری از فقها و عرفا نیز بر این نکته تأکید کردهاند که «جهاد با نفس» و «جهاد با دشمن»، هر دو ارزشمندند، اما در شرایط اضطرار، وظیفه اجتماعی بر عبادت فردی مقدم میشود.
۴. پیام به نسل امروز: چه چیز را فدای چه چیز کنیم؟
امروز نیز ما در برابر ظلمهای زمانه خود مسئولیم. شاید فرصت قیام مسلحانه برای همه فراهم نباشد، اما «همه داشتههای ما» فقط مال و جان نیست؛ گاهی آبرو، موقعیت اجتماعی، راحتی خانواده و حتی محبوبیت نزد قدرتمندان نیز «داشتههای» ما هستند. آیا ما حاضریم مثل حسین(ع)، تمام این داشتهها را در راه عدالت و مبارزه با ظلم به میدان بیاوریم؟ آیا حاضریم در روز عرفهای که دیگران مشغول عبادتند، مسیر سخت «نه» گفتن به ظالم را انتخاب کنیم؟
امام حسین(ع) با ترک حج در روز عرفه و همراه کردن تمام خانواده – از نوزاد شیرخوار تا خواهر بزرگوارش – به همه نسلها آموخت که گاهی بزرگترین عبادت، ترک عبادت فردی برای نجات دین جمعی است و گاهی مبارزه با ظلم، نه یک اقدام شخصی، بلکه یک حرکت خانوادگی، اجتماعی و تمامعیار است که همه داشتههایت را میطلبد.
عرفه، یادآور این انتخاب بزرگ است: کربلا یا مکه؟ و حسین(ع) نشان داد که قربانی شدن در مسیر عدالت، همراه با تمام عزیزان، از قربانی کردن گوسفند در منا والاتر است.
امروز ما نیز در عرفههای عمر خود باید ببینیم: آیا در صف حاجیان آرام و بیخبریم یا در کاروان حسینی که با تمام وجود به سوی آزادی و عدالت حرکت میکند؟ «إِنْ کَانَ الدِّینُ لَمْ یَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلِی فَیَا سَیْفَ خُذْنِی» (۱) اگر دین جز با کشته شدن من استقامت نمییابد، ای شمشیر، مرا برگیر.
زهرا صالحی فر، کارشناس ارشد قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم.
منابع
۱. این متن صادر شده از امام حسین (ع) نیست. شیخ محسن هویزی حائری، معروف به «ابوالحبّ حویزی»، از خطبای بنام حسینی و از شاعران شیعه، دارای دیوان شعری به نام «الحائریات» است. در فضل و کرامت این شاعر همین بس که بیتی از یک قصیده غرّای او، چنان شهرت شگفت انگیزی پیدا کرد که در همه جا و در بیشتر نوشته ها به نام امام حسین(ع) و به عنوان حدیث و روایتی از سخنان سیّد الشهدا(ع) نقل و ثبت می شود؛ یعنی چنان زبان حالی در حق ابوالاحرار(ع) گفته است که به جای زبان قال و حدیث مسلّم نشسته است. (سیمای کربلا، ص ۲۱۶ - ۲۱۷، چاپ دوم، به نقل از تراث کربلا، ص ۱۵۵ - ۱۵۶، چاپ جدید.)
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