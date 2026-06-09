به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار " نقش حج در ساخت تمدن اسلامی" ویژه ملایو زبانان در حوزه کشورهای مالزی، سنگاپور، تایلند و اندونزی در روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ شمسی، مصادف با ۷ ذی الحجه ۱۴۴۷ قمری ٢٤ مه ٢٠٢٦ و با مشارکت ٨٠ نفر از مشارکین شیعه، مسلمان و آزادی خواه جهان در حوزه کشورهای جنوب شرق آسیا از ساعت ۲۱ شب به وقت مالزی به مدت ۲ ساعت با موفقیت برگزار گردید.

این وبینار علمی و نشست مجازی به همت مجمع محلی و مجالس مجازی متحد اهل بیت علیهم السلام مالزی (ارگان MoG) و با همکاری مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم السلام. بعثه و نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت. حزب تای سیتیزن تایلند. دانشگاه رادین فتاح پالیمبانگ اندونزی و نیز دانشگاه اسلامی مالزی اجراء شد.

مجری وبینار آقای استاد ابو زینب امیر عروف، فوق لیسانس رشته حقوق از دانشگاه اسلامی مالزی بود که از سخنرانان جهت ارائه مباحث علمی دعوت به عمل آورد. سخنرانان این نشست علمی به ترتیب استاد نیک اسحاق فطانی معاون رئیس حزب تای سیتیزن کشور تایلند و دکتر یولیان راما پری هندیکی استاد دانشگاه رادین فتاح پالیمبانگ اندونزی بودند.

استاد نیک اسحاق پس از توضیحات در مورد معنی شناسی تمدن و تمدن اسلامی نتیجه گیری کرد که برای برگرداندن محوریت و انتقال مجدد مرکزیت کانونی به امت اسلامی و ساختن تمدن اسلامی، قدرت سیاسی لازم است و حج بعنوان بزرگترین کنگره امت اسلامی نقش مهمی در این زمینه دارد و امیدواریم که ایران در قرار دادن تمدن اسلامی در جایگاهش و همچنین ارتقاء و اعتلای آن قدرتمند باشد و عربستان سعودی در اداره حج، به صورت دلخواه عمل نکند۔

سخنران دوم دکتر یولیان به فرمایشات رهبر شهید امام علی خامنه ای در مورد نقش حج بعنوان بزرگترین منبع قدرت أمت اسلامی برای تمدن اسلامی اشاره کرد که می تواند شامل جنبه های مختلف سیاسی،فرهنگی،معنوی و روحی باشد و قطعا با کنار گذاشتن اختلافات منطقه ای،کشوری،مذهب و دیگر اختلافات قابل تحقق است.

وی افزود تمدن اسلامی که بر خلاف گفتار بعضی تئوریسین مانند ابن خلدون یا فوکویاما از بین نمیرود، با ظهور المهدی به کمال میرسد و وقتی به اوج خود می رسد که با تلاش زمینه سازان ظهور برای تمدن اسلامی همراه بشود.

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