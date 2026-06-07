به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «علیرضا تقوی‌نیا» تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین‌الملل در گزارشی، به هشدار فرمانده مقتدر قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) پرداخت و بیان داشت: سرلشکر «علی عبداللهی» در واکنش به احتمال بمباران بیروت و ضاحیه از سوی اسرائیل، به ساکنان شهرهای شمالی فلسطین اشغالی هشدار داد که هرچه سریعتر شهرها را تخلیه کنید.

وی به درگیر زمینی حزب‌الله و اسرائیل پرداخت و گفت: ایران نمی‌تواند در نبرد زمینی جنوب لبنان نقش مهمی را به غیر از پشتیبانی تجهیزاتی انجام دهد؛ چرا که اولا موثر نیست و اسرائیل را وادار به عقب‌نشینی نمی‌کند و همچنین منجر به پیچیده‌تر شدن صحنه نبرد می‌شود. اگر ایران برای مقابله با نبرد زمینی اسرائیل، موشک‌باران اراضی اشغالی را در دستور کار قرار دهد، اسرائیل نیز بهانه‌ای برای نابودی زیرساخت‌های ضاحیه پیدا می‌کند.

دکتر تقوی‌نیا با بیان این نکته که «ضاحیه، خط قرمز ماست» ابراز داشت: ضاحیه مرکز اصلی و عقبه استراتژیک حزب‌الله است و اصلی ترین مرکز تجمع شیعیان می‌باشد؛ لذا الان که اسرائیل قصد بمباران ضاحیه را دارد، باید وارد عمل شویم و با موشک پاسخ دهیم. بمباران را می‌توان با موشک‌باران پاسخ داد و دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

جنگ با تدبیر جلو می‌رود

وی با بیان این نکته که در خصوص لبنان نه کوتاهی کردیم و نه کوتاهی می ‌کنیم، ابراز داشت که متغیرهای مختلفی در جنگ دخیل است که اثرگذاری و اثربخشی از مهم ترین موارد می‌باشد.

تحلیلگر امور بین‌الملل به تصمیمات کلان نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اسرائیلی‌ها اشاره کرد و بیان داشت: من معتقدم که اگر در پی توقف حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان هستیم، باید تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز را به صورت همزمان ببندیم و با وارد کردن فشار اقتصادی به دنیا، آمریکا را وادار به توقف حملات اسرائیل به لبنان و در نهایت عقب‌نشینی آن کنیم.

دکتر تقوی‌نیا در پایان نوشت: جنگ با تدبیر جلو می‌رود و برخورد احساسی باعث بروز مشکلات در روند آن می‌شود؛ لذا تدبیر مناسبی در ایران برای جنگ تدارک دیده شده و امیدواریم که فتح و نصرت نصیب محور مقاومت و نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.

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