برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در ایران و ۴۵ کشور جهان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه آغاز ماه محرم و فرارسیدن نخستین جمعه این ماه عزا، نشست خبری داود منافیپور، دبیر مجمع جهانی حضرت علیاصغر(ع)، با هدف تشریح برنامههای مراسم شیرخوارگان حسینی، امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه برگزار شد.
در این نشست، منافیپور با اشاره به اینکه سیدالشهدا(ع) هنگام ورود با خانواده خود به سرزمین مقدس کربلا، تمام اوهام و تهمتها را با خون حضرت علیاصغر(ع) شست، گفت: با شهادت حضرت علیاصغر(ع)، سند حقانیت امام حسین(ع) مهر شد.
وی ادامه داد: جریان تمامیتخواه کفر و شرک با پرتاب تیر به گلوی کودکی که تشنه بود، خود را رسوا کرد. بهانه بزرگ و مستدل این ادعا که امام حسین(ع) دنیاطلب، به دنبال قدرت و تمامیتخواه بود، گلوی حضرت علیاصغر(ع) است؛ اما بدانید تهمتها و شایعهها علیه این خاندان همچنان ادامه دارد.
دبیر مجمع جهانی حضرت علیاصغر(ع) با تأکید بر اینکه پس از هزار و ۴۰۰ سال، بانوان به میدان آمدهاند تا حقانیت و مظلومیت حضرت سیدالشهدا(ع) را با حضرت علیاصغر(ع) به جهان نشان دهند، گفت: جریان بنیامیه به عنوان نماد دروغپردازی، امروز هم جریان دارد و داعش میوه این جریان بود. میلیونها دلار خرج کردند تا علیه شهید ما نیز دروغپردازی کنند، اما خدا آنان را رسوا کرد.
وی اعلام کرد: بیش از هشت میلیون خانم در مراسم شیرخوارگان حسینی شرکت میکنند و نخستین هیئت بینالمللی شیعه با حضور بانوان شکل گرفته است. مجمع جهانی حضرت علیاصغر(ع)، به میدان آوردن بانوان را وظیفه خود میداند. تا زمانی که بانوان به عرصه زمینهسازی ظهور نیایند و سازوکار آن را به دست نگیرند، ظهور رخ نمیدهد.
منافیپور در ادامه گفت: سازمانی را تعریف میکنیم که در وجوه مختلف مصائب عاشورا، بانوان بیایند و نقش خود را ایفا کنند. درصدد خلق نرمافزاری هستیم که کاری هوشمند و ارتباطی در این زمینه خواهد بود. تشکیل پادگان منجی آخرالزمان به دست زن شکل گرفته است و ۲۴ سال است که بانوان، کودکان خود را برای یاری ظهور نذر میکنند.
وی در خصوص مراسم شیرخوارگان حسینی امسال، گفت: برای مراسم امسال به بیش از دو و نیم میلیون لباس برای سربازان ظهور نیاز داریم، اما حدود ۷۰۰ هزار لباس تهیه شد که دلیل آن تورم و تأثیر آن بر قیمت پارچه بوده است.
منافیپور با اعلام این خبر که امسال ۹ هزار و ۵۰۰ جلسه در ایران و ۴۵ کشور جهان برگزار خواهد شد، گفت: ارتباطات ما با خارج از کشور افت کرده است. کرونا و صدا و سیما، رشد این برنامه را با افت مواجه کردند و شش سال است که صداوسیما تیزر برنامه شیرخوارگان حسینی را پخش نکرده است. برنامه ما این بود که مراسم را تا سال آینده به ۲۱ هزار جلسه برسانیم، اما صدا و سیما طی چند سال اخیر تیزر این حرکت عظیم را پخش نکرده است؛ البته استانها به ما کمک کردهاند.
وی همچنین اعلام کرد: امسال در مراسم شیرخوارگان حسینی، بیعت مادران با ولیفقیه حاضر انجام خواهد شد. همچنین در بیش از هفت هزار جلسهای که در ایران برگزار میشود، بانوان برای شرکت و مشارکت در مراسم تشییع رهبر شهید ثبتنام خواهند کرد.
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