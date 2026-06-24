به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمد مهدی میرباقری در مراسم عزاداری شب هشتم ماه محرم در حرم بانوی کرامت با اشاره به آیات سوره مبارکه حج، اظهار داشت: خدای متعال در این سوره از نصرت نبی اکرم و یاری حضرت حق سخن گفته است. یکی از آیات کلیدی این سوره، آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا» است که میفرماید خداوند از کسانی که ایمان آوردهاند دفاع میکند. خداوند مدافع مومنین است و آنان را در میدان درگیری و سختیهای راه رها نمیکند.
سخنران حرم مطهر افزود: در آیه دیگر، اذن قتال صادر شده است: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا». مسلمانان در مکه تحت ستم بودند و از حضرت برای وارد شدن به میدان درگیری اجازه میگرفتند. حضرت صبوری میکردند تا فرصت مناسب فرا رسید و خدای متعال اجازه قتال داد. این اجازه پس از آن داده شد که مؤمنین فقط به خاطر اینکه میگفتند پروردگار ما خداست از سرزمین خود بیرون رانده شدند.
وی با بیان اینکه در روایات آمده است که خدای متعال به کسانی اجازه قتال میدهد که اگر پیروز شوند، اقامه نماز میکنند، زکات میدهند، امر به معروف و نهی از منکر میکنند، خاطرنشان کرد: امام صادق علیهالسلام در پاسخ به ابوحنیفه که پرسید معروف چیست؟ فرمودند: معروف، کسی است که آسمانیان و زمینیان او را به خیر میشناسند؛ همان امیرالمؤمنین علیهالسلام و منکر، کسانی هستند که به حضرت حق ظلم کردند و حق مردم را بر دوش امام گذاشتند و مردم را در صف مقابل امیرالمؤمنین قرار دادند.
آیت الله میرباقری گفت: در تفسیر این آیات، روایتی داریم که این آیات را به وجود مقدس امام زمان علیهالسلام تطبیق داده است. حضرت فرمودند که وقتی امام زمان(عج) ظهور میکنند و برای خونخواهی امام حسین علیهالسلام قیام میکنند، خداوند به ایشان اجازه قتال میدهد.
سخنران حرم مطهر تصریح کرد: این آیه ناظر به اذن قتال به حضرت و اذن به ظهور و اذن به خونخواهی است. البته این اذن مراحلی دارد و امام زمان علیهالسلام اکنون در حال فراهم کردن مقدمات آن هستند. همان گونه که قائد شهید ما فرمودند که ما باید آماده درگیری با آمریکا باشیم و خودمان را مهیا کنیم تا وقتی وارد میدان میشویم کسی نتواند صحنه را وارونه جلوه دهد. امروز نیز دشمنان نتوانستند صحنه جنگ را وارونه کنند.
وی در پایان تأکید کرد: امام زمان علیهالسلام اذن قتال با این دستگاهی که میخواهد مساجد، صومعهها و همه معابد را نابود کند دارند. این اذن در مراحل خود محقق میشود و حضرت وارد قتال میشوند و انشاءالله پایان کار به دست مؤمنین خواهد بود و خداوند دین خود را بر همه ادیان غالب خواهد کرد.
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