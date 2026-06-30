خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در آیه ۱۹ تا ۲۲ سوره «الرّحمن» می خوانیم: «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقیانِ * بَیْنَهُما بَرزَخُ لایَبْغیانِ * فَبِاَیّ آلاِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ * یَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ»؛ (خداوند دو دریای مختلف [شور و شیرین، گرم و سرد] را در کنار هم قرار داد، در حالی که با هم تماس دارند و در میان آن دو، مانعی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند [و به هم نمی آمیزند]، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید!؟ از آن دو، لؤلؤ و مرجان خارج می شود).



در تفسیر این آیه، سخن بسیار گفته اند. گاه گفته شده است: منظور از دو دریا، دو دریای آب شیرین و شور است که در بسیاری از مناطق در کنار هم هستند بی آنکه با هم مخلوط گردند و این منظره در تمام مناطقی که رودخانه های آب شیرین به دریا می ریزد به خوبی دیده می شود.



تفسیر جالب دیگری که برای این دو دریا شده است، جریان «گلف استریم» و رودهای عظیم دریایی است که در بسیاری از اقیانوس های جهان در حرکت است و آب های گرم مناطق استوایی را به سوی مناطق قطبی می برد و گاه حتّی رنگ آن با رنگ آب های اطراف مختلف است و عجب اینکه: عرض آن گاه به یکصد و پنجاه کیلومتر و عمق آن به چند صد متر و گاه سرعت آن در یک روز به ۱۶۰ کیلومتر می رسد! و تفاوت درجه حرارت آن با آب های مجاور ۱۰ تا ۱۵ درجه است!



این جریان آب های گرم، بادهای گرمی به وجود می آورد و حرارات خود را به اطراف می دهد و هوای کشورهای مناطق شمالی زمین را که در مسیر آن هستند مطبوع و قابل تحمّل می کند و اگر این جریان های دریایی نبود، زندگی در آن کشورها، بسیار سخت و شاید غیرقابل تحمل بود.



البتّه گلف استریم نام یکی از این جریان ها و رودهای دریایی است و در آب های پنج قارّه جهان نظیر آن دیده می شود و عامل اصلی این حرکت، تفاوت درجه حرارت آب های مناطق استوایی زمین و مناطق قطبی است. (۱)



از آنجا که آیات قرآن ظاهر و باطنی دارد؛ گاه هم تفسیر مادی برای آن وجود دارد و هم تفسیر معنوی. در روایات اسلامی تفسیر معنوی این دو دریا به علی(علیه السلام) و فاطمه زهرا(علیها السلام) و تفسیر معنوی لؤلؤ و مرجان به حسن و حسین(علیهما السلام) شده است.

در «شواهد التنزیل» از سلمان فارسی در تفسیر آیه «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ» چنین نقل شده است که منظور علی(علیه السلام) و فاطمه زهرا(علیها السلام) است سپس می افزاید: «پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: منظور از «یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤلُؤْ وَ المَرْجانُ» حسن و حسین(علیهما السلام) است».(۲)



همین معنی از ابن عباس و از ضحّاک در طریق دیگری نقل شده است. (۳)



در حدیث دیگری از سعید بن جبیر از ابن عباس آمده است که منظور از «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانَ» علی(علیه السلام) و فاطمه(علیها السلام) است و منظور از «بَیْنَهُما بَرْزَخ لایَبْغیان» «حُبُّ دائِمُ لایَنْقَطِعُ وَ لایَنْفَذُ» (۴)؛ (محبّت، دائمی است که قطع نمی شود و پایان نمی گیرد) و منظور از «یَخْرُجُ مِنْهُما اللُؤلُؤْ وَ الْمَرْجانُ» حسن و حسین(علیه السلام) است.



در حدیث دیگری از ابن عبّاس تعبیر روشنتری درباره «بَیْنَهُما بَرْزَخ لاَیَبْغیانِ» آمده و آن اینکه منظور «وُدٌّ لایَتَباغَضانِ» یعنی (در میان آن دو بزرگوار آن چنان محبّت و دوستی است که هر گونه بغض و کینه ای را دور می کند!)(۵) در واقع «برزخ» به معنی مانع میان دو چیز است، در اینجا همان محبّت و دوستی است که مانع از هر گونه بغی و تعدّی و تجاوز می شود.



سیوطی نیز در تفسیر روایی «الدّر المنثور» بعد از آنکه روایات مربوط به تفسیر ظاهری آیه را بیان می کند، محتوای احادیث پیشین را از ابن عباس و از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل کرده، می گوید: «ابن مردویه از ابن عباس در تفسیر آیه «مَرَجُ الْبَحْرِیْنِ یَلْتَقیانِ» نقل کرده که منظور علی(علیه السلام) و فاطمه(علیها السلام) است» سپس می افزاید: «پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: «یَخْرُجُ مِنْهُما اللُؤْلُؤ وَ الْمَرجان» منظور حسن و حسین(علیهما السلام) است».(۶) همین معنی را انس بن مالک نیز نقل کرده است. (۷)



جالب اینکه: آلوسی مفسّر معروف، در تفسیر «روح المعانی» بعد از آنکه روایت فوق را از ابن عبّاس و ایاس بن مالک و همچنین از طریق طبرسی از سلمان فارسی و سعید بن جبیر و سفیان ثوری نقل می کند، چنین می افزاید: «آنچه من فکر می کنم این است که اگر این روایات، صحیح باشد، ارتباطی به تفسیر ندارد، بلکه تأویلی است همانند تأویلات صوفیان! نسبت به بسیاری از آیات. البته هر کدام از علی و فاطمه(رضی الله عنهما) در نزد من از اقیانوس کبیر از نظر علم و فضل، بزرگترند و همچنین هر کدام از حسنین (رضی الله عنهما) بی نهایت زیباتر و جالبتر از لؤلؤ و مرجان اند».(۸)



اعتراف صادقانه او نسبت به مقام این بزرگواران در خور تحسین است؛ مشروط بر اینکه هدفش از میان بردن ارزش روایات فوق نباشد!

آلوسی گویا فراموش کرده است که این حدیث با طرق متعدد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل شده است و پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) حقّ دارد تأویل آیات را بیان بفرماید و مقایسه آن با تأویل های بی مدرک و ساخته افکار منحرف صوفیان، مقایسه بسیار ظالمانه ای است که دور از شأن یک عالم می باشد.



به هر حال این آیه از آیاتی است که دلالت بر فضیلت فوق العاده و جلالت عظیم برای علی(علیه السلام) و همسرش و فرزندانش حسن و حسین(علیهما السلام) می کند، چرا که علی(علیه السلام) و فاطمه(علیها السلام) را تشبیه به دو اقیانوس عظیم نموده؛ اقیانوسی که نشانه عظمت خداوند و منبع برکات و مبدأ علوم دانش های بسیار و نشانه بارز اخلاق کریمه و جود و سخاوت پاکی و عصمت است و فرزندانشان را به جواهرات گران بها و بی مانندی تشبیه می کند که در دل اقیانوس پرورش یافته و به خارج می رسند. حسن و زیبایی، جمال ظاهر و باطن، علم و تقوا و فضیلت، پاکی و عصمت همه در آن درج است.



درباره چه کسی در اسلام این همه فضائل دیده می شود؟ و چه کسی شایسته تر برای جانشینی پیامبر(صلی الله علیه وآله) از علی(علیه السلام) و فرزندان او است؟ و چه ساده از کنار این همه فضائل گذشته اند. (۹)

پی نوشت: