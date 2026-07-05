خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

قرآن مجید در آیات متعدد به علم وسیع امامان(علیهم السلام) اشاره کرده است:

در یکجا می فرماید: «وَ اِذا جائَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الاَمْنِ اَو الخَوْفِ اَذاعُوا بِه وَ لَوْ رَدُّوهُ اِلی الرَّسُولِ وَ اِلی اُولِی الاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَیْطانَ اِلاّ قَلیلا» (۱)؛ (و هنگامی که خبری امید بخش یا نگران کننده به آنها برسد [بدون تحقیق] آن را شایع می سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایانشان باز گردانند، کسانی که قدرت تشخیص کافی دارند، از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد [و به آنها اطلاع خواهند داد] و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، همگی، جز عدّه کمی، از شیطان پیروی می کردید [و گمراه می شدید]) و در آیه دیگر می فرماید:

«فَاسْئَلُوا اَهْل الذِّکْر اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُون» (۲)؛ (اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید).



آیه نخست نشان می دهد که افرادی از میان مسلمانان ناآگاهانه در مسیر پخش شایعات که احیاناً به وسیله دشمنان اسلام و منافقان ساخته و پرداخته می شد قرار می گرفتند، گاه شایعه پیروزی، گاه شایعه شکست و گاه شایعات دیگر و این امر، مایه غفلت و بی خبری و گاه سبب تضعیف روحیه مسلمانان می شد. قرآن می فرماید: «مسلمانان باید در این گونه مسائل مهم اجتماعی که از آن آگاهی ندارند به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) یا اولی الامر مراجعه کنند».



«اولی الامر» یعنی صاحبان فرمان، به یقین در اینجا به معنی فرماندهان جنگی نیست، چرا که به دنبال آن می گوید: آنهایی که استنباط امور می کنند [یعنی مسائل را از ریشه مورد بررسی قرار می دهند] از این گونه امور آگاه اند، و مردم نا آگاه باید به آنها مراجعه کنند.



این تعبیر تنها درباره عالمان صادق است نه فرماندهان جنگی و نه امرا. به این ترتیب مسلمانان را موظف می کند که در مسائل حساس و سرنوشت ساز به آگاهان و صاحبان امر مراجعه کنند.



در اینکه منظور از «اولی الامر» در اینجا چه کسانی هستند؟ باز در میان مفسران گفتگو است، بعضی چنانچه گفته شد آن را به معنی امیران لشکر ـ مخصوصاً لشکریانی که پیامبر(صلی الله علیه و اله) در آن حضور نداشت ـ تفسیر کرده اند و بعضی به معنی علماء و فقهاء، و بعضی به معنی خلفای چهارگانه نخستین و بعضی به معنی اهل عقد و حل (سردمداران جامعه) و گروهی به معنی امامان معصوم(علیهم السلام) دانسته اند.



از میان این پنج تفسیر، تفسیر آخر از همه مناسبت تر به نظر می رسد؛ زیرا در ذیل آیه دو ویژگی برای اولی الامر ذکر شده که نمی تواند درباره غیر معصوم صادق باشد.



نخست اینکه بطور قاطع می گوید: «اگر مراجعه به اولی الامر کنند، آنان که از ریشه مسائل آگاه اند راهنمائی شان می کنند» و ظاهر این تعبیر آن است که علم آنها هرگز آمیخته به جهل و شک و خطا نیست و این، در مورد غیر معصومین صدق نمی کند.



دیگر اینکه وجود اولی الامر را نوعی فضل و رحمت الهی می شمرد که اطاعت آنها مردم را از متابعت شیطان باز می دارد: «وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ اِلاّ قلیلا».



روشن است که تنها متابعت و پیروی معصومین می تواند انسان را از گمراهی و متابعت شیاطین به طور قطع باز دارد؛ چرا که افراد غیر معصوم خود ممکن است لغزش پیدا کنند و گرفتار خطا و گناه شوند و بازیچه دست شیطان گردند!



به همین دلیل در احادیث متعددی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) و اهل سنت به ما رسیده، اولی الامر در این آیه به معنی امامان معصوم(علیهم السلام) تفسیر شده است. در حدیثی مرحوم طبرسی در مجمع البیان از امام باقر(علیه السلام) نقل می کند: «هُمُ الاَئِمَّةُ المَعْصُومُونَ» (۳)؛ (آنان امامان معصوم اند).



و در حدیثی که در «تفسیر عیاشی» از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: «یَعْنی آلَ مُحَمَد، و هُمُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَ مِنَ القُرآنِ وَ یَعْرِفُونَ الحَلالَ وَ الحَرامَ وَ هُمْ حُجَّةُ اللهِ عَلی خَلْقِهِ» (۴)؛ (منظور، آل محمد(صلی الله علیه وآله) هستند و آنها کسانی هستند که از قرآن استنباط می کنند و حلال و حرام را می شناسند و آنها حجت خدا بر خلق او هستند).



و در حدیث دیگری که در «کمال الدین» صدوق از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: «وَ مَنْ وَضَعَ وِلایَةَ اللهِ وَ اَهْلَ اِسْتِنْباطِ عِلْمِ اللهِ فی غَیْرِ اَهْلِ الصَفْوةِ مِنْ بُیُوتاتِ الاَنْبیاءِ فَقَدْ خالَفَ اَمْرَ اللهِ!»(۵)؛ (کسی که ولایت خدا و اهل استنباط علم الهی را در غیر برگزیدگان از اهل بیت انبیاء قرار دهد با اوامر الهی مخالفت کرده است).



در مورد آیه دوم یعنی «فَاسْئَلُوا اَهْل الذّکْر اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ» که در دو سوره قرآن مجید(۶) آمده است، به همگان دستور می دهد که اموری را که نمی دانند از اهل ذکر سؤال کنند.



بدون شک، «ذکر» در اینجا به معنی آگاهی و اطلاع است، و «اَهْل ذِکْر» آگاهان و مطلعان را به طور کلی شامل می شود، به همین دلیل به این آیه در مورد مسأله تقلید، و رجوع جاهل به عالم، استدلال شده است، ولی مصداق اتم و اکمل آن، کسانی هستند که علم آنها از علم پیامبر(صلی الله علیه وآله) و خدا سرچشمه می گیرد، علم آنها علمی است خالی از خطا و اشتباه و خلاصه علمی است توأم با مقام عصمت؛ به همین دلیل این آیه در مورد اهل بیت(علیهم السلام) به امامان معصوم(علیهم السلام) تفسیر شده است.

از جمله در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می خوانیم که در پاسخ سؤال از آیه بالا فرمود: «نَحْنُ اَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ المَسْئولُون» (۷)؛ (اهل ذکر مائیم و از ما باید سؤال کرد!).



قابل توجه این است که همین مطلب یا نزدیک به آن از تفاسیر دوازده گانه اهل سنت نقل شده است. (۸)



در این تفاسیر از ابن عباس نقل شده است که در باره تفسیر آیه «فَاَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ» گفت: «هُوَ مُحَمَدٌ و عَلی وَ فاطِمَةُ وَ الحَسَنُ و الحُسَیْنُ(علیهم السلام)، هُمْ اَهْلُ الذِکْرِ وَ الْعِلْمِ وَ الْعَقْلِ وَ البَیانِ، وَ هُمْ اَهْلُ بَیْتِ النُبُوَّةِ ...»(۹)؛ (آنها محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین(علیهم السلام) اند، آنها اهل ذکر و علم و عقل و بیانند و آنها اهل بیت نبوت اند).



کوتاه سخن اینکه: مفهوم آیه هر چند وسیع و گسترده است، ولی نمونه کامل و جامع آن در امامان معصوم(علیهم السلام) تصور می شود که علمشان خالی از خطا و هر گونه اشتباه است و از اینجا روشن می شود که نزول آیه در مورد نشانه های انبیاء پیشین و تورات و انجیل و سؤال از علمای یهود و نصاری منافاتی با آن چه در معنی آیه گفته شد ندارد.



همانگونه که پیامبران الهی که مأموریت هدایت انسان ها در تمام جنبه های مادی و معنوی را دارند و قلمرو مأموریتشان جسم و جان، و دنیا و آخرت است، باید سهم بسیار بزرگی از علم و دانش داشته باشند تا بتوانند به خوبی این مأموریت را انجام دهند، امامانی که جانشینان پیامبرند نیز همین حکم را دارند، آنها باید علم و دانشی در خور مأموریت عظیمشان داشته باشند تا مردم به آنها اعتماد کنند و دین و آیین خود را در اختیار آنان بگذارند.



این علم و دانش باید خالی از خطا و نقص و اشتباه باشد و گرنه جلب اعتماد نمی کند و مردم به خود اجازه می دهند که پاره ای از نظرات خود را بر نظرات پیامبر و امام مقدم بشمارند. به این عنوان که پیامبر و امام هم خطا می کند و نباید صد در صد تسلیم او بود، پس اعتماد مطلق در گرو مقام عصمت آنها است.



قرآن مجید در مورد «طالوت» پیشوای بنی اسرائیل می فرماید: «اِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمَ وَ الْجِسْمِ» (۱۰)؛ (خدا او را بر شما برگزیده، و او را در دانش و توانایی جسمانی، فزونی بخشیده است).



به این ترتیب در برابر بهانه جویان بنی اسرائیل [که می گفتند طالوت از یک خانواده فقیر و ناشناخته و دستش از مال دنیا تهی است] فرمود رکن اصلی حاکمیت الهی «علم» و «قدرت» است که خدا به او بهره کافی از آن داده است.



در مورد حضرت یوسف(علیه السلام) هنگامی که خود را شایسته عهده دار شدن بخشی از حکومت مصر، یعنی اداره بیت المال، معرفی می کند، روی مسأله علم و آگاهی و امانتداری تکیه می نماید: «قالَ اجْعَلْنی عَلی خَزائِنِ الاَرْضِ اِنّی حَفیظٌ عَلیمٌ» (۱۱)؛ ([یوسف] گفت: مرا سرپرست خزائن سرزمین [مصر] قرار ده، که من نگاهبانی آگاهم).



حتی همانگونه که در مورد علم انبیاء گفته شده که آنها حداقل باید از بخشی از جهان غیب آگاه باشند تا بتوانند مأموریت خود را به خوبی انجام دهند، درباره امامان نیز صادق است و مأموریت آنها نیز جهانی است و لذا باید از اسرار جهان آگاه باشند، مأموریت آنها به گذشته و آینده پیوند خورده است، چگونه ممکن است از گذشته و آینده آگاه نباشند و مأموریت خود را به خوبی انجام دهند، و برای همه برنامه ریزی کنند؟



قلمرو مأموریت آنها ظاهر و باطن اجتماع و درون و برون مردم را شامل می شود. انجام این امور مهم بدون آگاهی از علم غیب ممکن نیست. این همان چیزی است که در حدیث امام صادق(علیه السلام) با تعبیر بسیار جالبی آمده است. می فرماید: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ یَحْتَجُ بِعَبْد فی بِلادِهِ ثمَّ یَسْتُرُ عَنْهُ جَمیعَ ما یَحْتاجُ اِلَیهْ فَقَدْ افْتَری عَلَی اللهِ» (۱۲)؛ (کسی که گمان کند خدا بنده ای را حجت خویش در زمین قرار داده، سپس تمام آنچه را او به آن نیاز دارد از وی پنهان می کند بر خدا افترا زده است)!



آری آگاهی از اسرار نهان در حال و گذشته و آینده در واقع ابزاری است برای انجام مأموریت مهم هدایت انسان ها و حجت الهی بودن. (۱۳)

پی نوشت: